Коронавирус
Vprognoze.ruДибала в четвертый раз сдал положительный тест на коронавирус
Игрок "Ювентуса" и национальной команды Аргентины Пауло Дибала вновь сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию. По сведениям источника, Дибала в 4-й раз за последние 6 недель стал положительный тест на COVID-19. Впервые аргентинец сообщил, что заразился коронавирусом в марте.
Читать в источнике
Оценить27
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7170 источников, обновлено в 11:35, Ашберн
Общество
«Известия»: МВД попросило у ЦБ доступ к банковской тайне
МВД предложило Центральному банку открыть для сотрудников ведомства доступ к банковской тайне.
РИА Новости 04:33
Энергетика
Украина предложила «Газпрому» передать ей газ и заплатить
Глава оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины Сергей Макогон предложил российскому «Газпрому» арендовать украинские газохранилища для закачки избыточных объемов газа.
Lenta.ru 07:28
Религия
Скончался духовник московских священников протоиерей Георгий Бреев
Интерфакс Религия 08:45
Футбол
Футболист бразильского «Индепендьенте» погиб от удара током
21-летний футболист бразильского "Индепендьенте" Кайо Силва погиб от удара током во время игры с воздушным змеем в Сан-Паулу, сообщает The Sun.
Москва 24 11:16
Общество
Рабочие устроили бунт на базе «Газпрома» в Якутии
Деловое.ТВ вчера в 09:53
Общество
В Челябинской области режим самоизоляции продлен до 11 мая
Режим нерабочих дней в Челябинской области продлится до 11 мая. Об этом на онлайн-брифинге с журналистами заявил губернатор Алексей Текслер.
Московский Комсомолец 06:53
Общество
В Москве к диагностированию COVID подключили искусственный интеллект
В Москве заработала система обработки данных компьютерной томографии с помощью искусственного интеллекта в целях диагностики COVID-19.
РБК 10:01
Общество
Путин назвал ситуацию на глобальном энергорынке беспрецедентной
О беспрецедентной ситуации на мировом энергетическом рынке президент заявил на совещании по вопросам развития топливно-энергетического комплекса, которое провел в режиме видеоконференции.
Российская газета 09:09
Общество
В Самарской области ввели масочный режим
Масочный режим вводится в Самарской области с 1 мая, сообщает в среду региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.
РИА Новости 09:28
Общество
В интернете выставили на продажу ворованные данные россиян
В интернете опять выставили на продажу ворованные данные россиян.
Российская газета 03:56
Фигурное катание
Медведева исполнила танец на фоне цветущих сакур в Японии
Двукратный серебряный призер Олимпийских игр фигуристка Евгения Медведева станцевала в японском парке на фоне цветущих сакур и призналась, что скучает по тренировкам.
РИА Новости 08:11
Происшествия
В Армении устроили самосуд над подозреваемыми в убийстве
Известия вчера в 22:30
Общество
Ученые вновь изменили дату окончания вспышки коронавируса в России
Сингапур, 29 апреля 2020, 15:16 — REGNUM Вспышка эпидемии коронавируса в России может окончательно завершиться 7 августа, об это свидетельствуют данные лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна.
REGNUM 08:16
Общество
Воробьев: Подмосковье вышло на плато заболеваемости коронавирусом
Московская область вышла на плато по количеству случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.
Коммерсантъ 10:48
Экономика
Сбербанк назвал сферы с наибольшим сокращением расходов на зарплаты
Компании малого и среднего бизнеса, работающие в сфере спорта, отдыха и развлечений, сократили расходы на выплату зарплат сотрудникам на 33%, следует из данных Сбербанка на основании информации по транзакциям клиентов за период с 26 марта по 15 апреля в сравнении с докризисным периодом — с 26 февраля по 15 марта.
РБК 10:07
Общество
Федерация отельеров Турции опровергла отмену системы all inclusive
Отменить систему all inclusive в турецких отелях невозможно, считает глава Федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыр.
МИР 24 вчера в 21:25
Здоровье
Главврач алтайской больницы попросил денег на еду для медперсонала
В Рубцовске, Алтайский край, и. о. главврача больницы Василий Русских обратился за финансовой помощью, чтобы оплатить еду для врачей.
VSE42.RU 00:06
Общество
В России прекратились продажи листового чая Lipton и Brooke Bond
Компания Unilever прекратила продажи листового чая под брендами Lipton и Brooke Bond в России.
Коммерсантъ 06:20
Футбол
«Карпин, когда пришел в „Спартак“, довольно корявенький был поначалу». Большое интервью Олега Романцева
Жозе Моуринью / Фото: © РИА Новости / Алексей Филиппов — Но на вопрос насчет "лишних" спартаковских людей вы все-таки не ответили.
Матч ТВ 02:15
Кино
На Первом выйдет продолжение сериала «Диверсант»
Piter.tv вчера в 06:09
Общество
У британского премьера Бориса Джонсона родился сын
FlashNord 06:22
Политика
Число жертв коронавируса в США превысило потери во Вьетнамской войне
От причин, связанных с коронавирусом SARS-CoV-2, в США скончались уже более 58,3 тысячи человек, это больше, чем совокупные потери американской стороны во Вьетнамской войне.
Lenta.ru 02:55
Армия и оружие
Силовики 15 раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки, заявили в ДНР
РИА Новости 04:45
Политика
МИД оценил решение суда по анонимности свидетелей в деле MH-17
Решение нидерландского суда по вопросу анонимности свидетелей на процессе по делу о крушении рейса MH17 заставляет сомневаться в открытости процесса, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
РИА Новости 11:33
Общество
В Госдуму внесли законопроект о штрафе за езду на машине без пропуска
Законодательное собрание Нижегородской области внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий штраф до 5000 руб. за езду на машине без специального пропуска во время режима самоизоляции.
Ведомости вчера в 16:58
Технологии
Пользователей предупреждают о возможной слежке через камеры смартфона
Порой даже встречается, что шпионская программа в смартфон установлена в самой прошивке, а такое приложение очень сложно вычислить и практически невозможно удалить или отключить.
Astera вчера в 04:24
Политика
Путин напомнил о примере Спарты из-за идей о мерах по коронавирусу
Путин напомнил о том, что в древней Спарте больных и увечных детей, согласно легенде, сбрасывали со скалы, а также упомянул рассказ Джека Лондона, в котором стариков оставляли на съедение диким зверям.
РБК вчера в 12:36
Энергетика
Белоруссия закупила первую партию саудовской нефти
Белоруссия закупила первую партию нефти у Саудовской Аравии объемом 80 тысяч тонн, транспортировка будет осуществляться танкером через порт в литовской Клайпеде, заявил РИА Новости в среду пресс-секретарь белорусского госконцерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.
РИА Новости 08:54