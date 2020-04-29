Коронавирус

Vprognoze.ruVprognoze.ruДибала в четвертый раз сдал положительный тест на коронавирус

Игрок "Ювентуса" и национальной команды Аргентины Пауло Дибала вновь сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию. По сведениям источника, Дибала в 4-й раз за последние 6 недель стал положительный тест на COVID-19. Впервые аргентинец сообщил, что заразился коронавирусом в марте.
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Дибала больше месяца болеет коронавирусом – сдал 4 положительных теста, но хорошо себя чувствует и тренируется

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Футболист Дибала в четвертый раз сдал положительный тест на коронавирус

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Тест Дибалы на коронавирус в четвёртый раз оказался положительным

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СМИ: Дибала в четвертый раз сдал положительный тест на коронавирус

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Пауло Дибала четвертый раз сдал положительный тест на COVID-19

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СМИ: тест на коронавирус футболиста Дибалы четвертый раз дал положительный результат

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О беспрецедентной ситуации на мировом энергетическом рынке президент заявил на совещании по вопросам развития топливно-энергетического комплекса, которое провел в режиме видеоконференции.
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В Самарской области ввели масочный режим

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В интернете опять выставили на продажу ворованные данные россиян.
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Двукратный серебряный призер Олимпийских игр фигуристка Евгения Медведева станцевала в японском парке на фоне цветущих сакур и призналась, что скучает по тренировкам.
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Общество

Ученые вновь изменили дату окончания вспышки коронавируса в России

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Федерация отельеров Турции опровергла отмену системы all inclusive

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В России прекратились продажи листового чая Lipton и Brooke Bond

Компания Unilever прекратила продажи листового чая под брендами Lipton и Brooke Bond в России.
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«Карпин, когда пришел в „Спартак“, довольно корявенький был поначалу». Большое интервью Олега Романцева

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На Первом выйдет продолжение сериала «Диверсант»

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МИД оценил решение суда по анонимности свидетелей в деле MH-17

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Пауло Дибала
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий итальянского клуба «Ювентус» и сборной Аргентины. Участник чемпионата мира 2018 года.
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