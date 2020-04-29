Игрок "Ювентуса" и национальной команды Аргентины Пауло Дибала вновь сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию. По сведениям источника, Дибала в 4-й раз за последние 6 недель стал положительный тест на COVID-19. Впервые аргентинец сообщил, что заразился коронавирусом в марте.

Дибала в четвертый раз сдал положительный тест на коронавирус

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