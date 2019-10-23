Лига чемпионов

Soccer.ruSoccer.ruДибала: «Обыграли „Локомотив“ за счет опыта»

Ювентус — Локомотив
2 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Ювентус»
Блез Матюиди
17′
30′
Алексей Миранчук
Сами Хедира
Гонсало Игуаин
48′
Блез Матюиди
Адриен Рабьо
65′
Хуан Гильермо Куадрадо
68′
72′
Гжегож Крыховяк
Пауло Дибала
77′
Пауло Дибала
79′
Пауло Дибала
Федерико Бернардески
81′
83′
Гжегож Крыховяк
Александр Коломейцев
90′
Дмитрий Баринов
Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала прокомментировал победу над «Локомотивом». Мы обыграли «Локомотив» за счет опыта.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Пауло Дибала оставил «Локомотив» ни с чем. А вы вообще видели его подружку?

Спорт-Экспресс06:55

Дибала: «Обыграли „Локомотив“ за счет опыта»

Soccer.ruвчера в 17:22

Дибала: в матче с «Локомотивом» вы могли увидеть, какой опыт у «Ювентуса»

Чемпионатвчера в 18:14

Дибала: «Мы победили, и вы уже говорите, что мы можем играть втроём вместе с Роналду и Игуаином»

Евро-футбол.рувчера в 17:33

Пауло Дибала: «Мне очень нужны были эти два гола в ворота „Локомотива“»

Sportbox.RUвчера в 19:17

Дибала: «„Ювентусу“ было тяжело в матче с „Локомотивом“, но мы нашли выход»

Sport24.ruвчера в 17:18

Дибала о дубле в ворота «Локо»: «Эти голы мне были действительно необходимы»

Sports.ruвчера в 17:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7047 источников, обновлено в 14:26, Ашберн
Происшествия

Полиция нашла похищенного в Киевской области младенца

Полиция разыскала трехмесячного мальчика, которого неизвестная женщина украла в Коцюбинском районе Киевской области и повезла на легковом автомобиле в неизвестном направлении.
Украина.ру 09:59
Политика

Депутаты Зеленского идут на «публичный полиграф»

Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все члены парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики должны пройти проверку на полиграфе.
REGNUM 11:04
Происшествия

Опубликовано видео с места перестрелки фермеров в Ростовской области

REGNUM вчера в 21:39
Происшествия

СКР возбудил уголовное дело об убийстве бизнесмена в подмосковном СИЗО

Следствие возбудило уголовное дело об убийстве предпринимателя Виктора Лотыша.
Коммерсантъ 10:46
Армия и оружие

Опубликовано видео дозаправки Ту-160 по пути в ЮАР

Видеоролик опубликован на странице Минобороны в YouTube. На видео Ту-160 сближается с заправщиком Ил-78.
Известия 14:14
Экономика

Госдума одобрила в первом чтении проект бюджета на 2020–2022 годы

Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2020-й и плановый период 2021–2022 годов.
РБК 06:15
Общество

Прокуратура предложила запретить СМИ писать о преступлениях детей

Прокуратура уже направила в Минкомсвязи предложение изменить законодательство о СМИ в части публикаций о преступлениях несовершеннолетних.
Право.ру 12:49
Армия и оружие

Минобороны опубликовало карту выполнения соглашений с Турцией по Сирии

Российское Министерство обороны опубликовало на своем сайте карту выполнения соглашения с Турцией по Сирии.
РИА Новости 07:40
Происшествия

В Петербурге пострадали 6 человек из-за наезда автомобиля на пешеходов

В Петербурге при столкновении иномарок Volkswagen Polo и Renault пострадали шесть человек, сообщили РБК в пресс-службе УГИБДД по региону.
РБК 07:08
Здоровье

Медики назвали причины появления камней в почках

Российские медики объяснили, по какой причине в почках образуются камни. По их словам, ряд продуктов провоцирует рост камней.
Газета Кемерова 21 октября в 00:15
Политика

Киселев рассказал студентам журфака МГУ о поиске Путиным преемника

Киселев отметил, что поддержка действующим главой государства своего преемника является «общемировой традицией», которой придерживался и Франсуа Олланд, поддержавший Эмманюэля Макрона, и Барак Обама, выступивший в поддержку Хиллари Клинтон.
РБК 06:34
Общество

Госпитализирована Елена Малышева

Госпитализирована телеведущая Елена Малышева. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
Газета.Ru 01:54
Футбол

РБ Лейпциг — Зенит 2:1 (2-й тайм)

«РБ Лейпциг» и «Зенит» начали матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.
Нева Спорт 12:55
Кино

В Сети появился трейлер финального эпизода саги «Звездные войны»

Фильм стал девятой частью легендарной саги «Звездные войны».
Дни24 вчера в 02:31
Экономика

Медведев заявил, что в российской экономике все в порядке

"Увеличивается объем промышленного производства, товарооборот, макроэкономические показатели в России, вы тоже знаете, находятся на очень хорошем уровне, низкой является инфляция, мы стараемся участвовать во всяких системах и рейтингах".
РИА Новости 21 октября в 08:09
Культура

Звезда «Сватов» Федор Добронравов оценил перспективы сериала

Об отношении Федора Добронравова, сыгравшего Ивана Будько, к сериалу рассказал приближенный к актеру источник.
Privet-Rostov.ru вчера в 00:43
Футбол

В Сети появилось фото формы сборной России на Евро-2020

Soccer.ru 02:04
Армия и оружие

Военные самолеты США сымитировали бомбардировку Крыма

Стратегические бомбардировщики B-52 ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем с целью обучения «взаимодействию с европейскими союзниками и партнерами».
Известия 03:37
Экономика

Счетная палата признала неэффективной господдержку Северного Кавказа

Северный Кавказ неэффективно расходует выделяемые на господдержку региона средства, выяснили аудиторы Счетной палаты.
Газета.Ru вчера в 10:10
Происшествия

Броневик протаранил автомобиль в Костроме

Бронемашина влетела в легковой автомобиль на дороге в Костроме. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:35
Общество

Власти США рассказали о задержании Ахмеда Билалова

Бывшего вице-президента Олимпийского комитета России Ахмеда Билалова задержали в США за нарушение правил пребывания по неиммиграционной визе.
Газета.Ru 12:01
Общество

Росстат назвал долю семей с доходами только на одежду и еду

В России количество семей, у которых хватает денег только на еду и одежду увеличилось до 49,4%. Такие данные приводит Росстат за 2019 год.
Четвертая Власть вчера в 01:36
Политика

Медведев встретился с Медведчуком

Премьер-министр России, лидер партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев встретился с главой политсовета украинской политической партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком.
RT на русском 12:53
Политика

США призвали Турцию к осторожности при соглашениях с Россией по Сирии

США призывают Турцию к осторожности при соглашениях с РФ по Сирии и пристально следят за действиями Москвы - администрация.
ТАСС 14:06
Финансы

Глава РСПП ожидает снижения ключевой ставки ЦБ до 6,5% годовых

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин ожидает снижения ключевой ставки ЦБ РФ по итогам заседания совета директоров регулятора в пятницу, 25 октября, до 6,5% с нынешних 7% годовых.
ТАСС 13:09
Происшествия

В Великобритании в грузовике нашли 39 тел

BFM.ru 05:20
Общество

Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии

Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru вчера в 23:16
Футбол

«Ювентус» победил «Локомотив» в Лиге Чемпионов

Телеканал 360° вчера в 17:35
Кино

Минкультуры представило «доску позора» российских фильмов

Министерство культуры и Фонд кино опубликовали "доску позора" со списком фильмов, которые не оправдали надежд и провалились в прокате.
MagadanMedia.ru 14:00
Происшествия

Под Москвой нашли тела пропавших в 2012 году депутата и ее родных

Национальная служба новостей 21 октября в 08:18
Как работают Яндекс.Новости?
Лига чемпионов УЕФАБольше новостей по теме
Главное