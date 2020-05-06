Коронавирус
Soccer.ruДибала вылечился от коронавируса
Пресс-служба "Ювентуса" объявила, что нападающий команды Пауло Дибала полностью вылечился от коронавируса. Сообщается, что аргентинец сделал два теста, они оба показали отрицательный результат.
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Общество
Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой
Ведомости 11:18
Политика
Правящая партия Польши решила не проводить президентские выборы 10 мая
Лидеры партии "Закон и справедливость" и "Соглашение" ожидают, что после 10 мая 2020 года Верховный суд просто объявит выборы несостоявшимися.
Газета.Ru 18:45
Наука
Международный конгресс «Суперкомпьютерные дни в России» пройдет 19-26 сентября 2020 года
Конгресс охватит самый широкий круг представителей науки, промышленности, бизнеса, образования, государственных органов, учащихся – всех тех, кто связан с разработкой или использованием суперкомпьютерных технологий.
Научная Россия 04 мая в 10:26
Общество
Собянин: С 12 мая в Москве не ослабят режим самоизоляции
В Москве с 12 мая планируется отменить ограничения на работу всех промышленных и строительных предприятий.
Росбалт 09:32
Происшествия
В США убили изучавшего коронавирус ученого
Газета.Ru 15:52
ЖКХ
В Москве начнут отключать отопление
Власти столицы приняли решение о начале отключения отопления в Москве с 7 мая, сообщает Агентство городских новостей «Москва».
Вести Подмосковья 02:19
Культура
Дэниел Рэдклифф озвучил первую книгу о Гарри Поттере
Дэниел Рэдклифф озвучил первую главу из книги "Гарри Поттер и философский камень".
Piter.tv 04:33
Общество
В Новой Москве снесены павильоны реалити-шоу «Дом-2»
Для строительства автодороги полностью снесены павильоны реалити-шоу "Дом-2".
Российская газета 09:09
Общество
ВШЭ объявила выговор профессору Матвейчеву из-за публикаций в Facebook
Администрация Высшей школы экономки объявила выговор профессору Олегу Матвейчеву, чей пост в Facebook вызвал широки резонанс в СМИ и социальных сетях, сообщается на сайте вуза.
РИА Новости 16:09
Политика
Путин заявил, что Мишустин идет на поправку
РИА Новости 08:25
Общество
МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу «Первого канала»
Министерство иностранных дел Белоруссии лишило аккредитации съемочную группу российского «Первого канала» после сюжета о ситуации с коронавирусом COVID-19 в стране.
Коммерсантъ 15:09
Шоу-бизнес
Супермодель Кара Делевинь и актриса Эшли Бенсон расстались после двух лет отношений
Роман 27-летней британской модели Кары Делевинь и звезды сериала «Милые обманщицы» Эшли Бенсон не прошел испытание карантином.
Super.ru 15:15
Политика
Чехия усилит защиту дипломатов в Москве после сноса памятника Коневу
Чехия отправит агентов службы безопасности на защиту дипломатов, работающих в Москве.
Lenta.ru 18:51
Кино
Вышел первый тизер сериала «Космические войска» от создателей «Офиса»
На YouTube-канале Netflix опубликован первый тизер грядущего сериала "Космические войска" от Грега Дэниелса, подарившего миру культовый сериал "Офис".
Российская газета вчера в 10:55
Происшествия
Дым от пожаров в районе Молоковки и Угдана накрыл Читу
Лесопожарные формирования Забайкальского края работают на пожарах в количестве 29 человек, 7 единиц техники.
Чита.Ру 04:45
Футбол
«Манчестер Сити» не отпустит Лероя Зане в «Баварию» за € 40 млн
Руководство «Манчестер Сити» в ближайшее трансферное окно не станет продавать вингера Лероя Зане мюнхенской «Баварии» за € 40 млн, сообщает Manchester Evening News.
Чемпионат 09:57
Политика
Лукашенко пригласил глав государств на парад Победы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил глав других стран приехать в Минск на парад Победы 9 мая, передает агентство «БелТА».
BFM.ru вчера в 05:43
Общество
Бэнкси посвятил новую работу врачам-супергероям
Свою новую работу знаменитый художник Бэнкси посвятил врачам.
МИР 24 17:12
Экономика
Силуанов объяснил решение не раздавать россиянам деньги в кризис
Россия могла бы начать раздавать "вертолетные деньги", то есть запустить эмиссию и напрямую выдавать деньги населению, как поступили власти некоторых государств при пандемии COVID-19, если бы рубль был мировой резервной валютой.
РИА Новости вчера в 20:46
Здоровье
Рошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении ЧС
В ходе заседания центрального штаба ОНФ Рошаль напомнил, что 10 месяцев назад Народный фронт провел закрытое обсуждение с участием представителей Минобороны, МЧС, Минздрава по теме оказания медпомощи в субъектах РФ при массовом поступлении пострадавших.
РИА Новости вчера в 08:31
Игры
Electronic Arts выпустит 14 новых видеоигр
NewInform 07:45
Происшествия
Пилот сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 представил свою версию трагедии
Денис Евдокимов, командир пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего в мае 2019-го на взлетной полосе в московском аэропорту Шереметьево, в интервью изданию «Лента.ру» поделился своей версией произошедшей трагедии.
Известия вчера в 07:24
Общество
Дмитрий Азаров обсудил снятие режима ограничений в Самарской области
В Самарской области на состоявшемся очередном заседании регионального оперативного штаба по предупреждению коронавируса обсуждался план по выходу региона из режима ограничений и самоизоляции.
Ugpressa.ru 15:37
Политика
Трамп подтвердил прекращение работы группы по борьбе с коронавирусом
Межведомственная рабочая группа, которая ранее была создана Белым домом для борьбы с новым коронавирусом в США, прекратит свою работу, но на ее место придет другая группа, которая займется восстановлением экономики страны.
Известия вчера в 19:16
Политика
Стали известны планы покушавшихся на Мадуро диверсантов
Один из двух задержанных на территории Венесуэлы американских граждан, которые, по данным правительства страны, пытались совершить военный переворот, рассказал о планах диверсантов.
Lenta.ru 14:56
Здоровье
В Боткинскую больницу попали 190 медработников с коронавирусом
Стало известно число заболевших врачей в Петербурге. Об этом рассказал председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.
Neva.Today 14:16
Кино
Россияне назвали любимые фильмы о войне
Картину Леонида Быкова «В бой идут одни старики», посвященную летчикам-истребителям, россияне назвали любимым фильмом о Велико Отечественной войне, передает ТАСС.
МИР 24 00:10
Общество
В Москве задержали активистов, которых подозревают в участии в акции у Дома правительства
В ходе акции никто из активистов задержан не был.
Коммерсантъ 18:01