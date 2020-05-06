Коронавирус

Soccer.ruSoccer.ruДибала вылечился от коронавируса

Пресс-служба "Ювентуса" объявила, что нападающий команды Пауло Дибала полностью вылечился от коронавируса. Сообщается, что аргентинец сделал два теста, они оба показали отрицательный результат.
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Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий итальянского клуба «Ювентус» и сборной Аргентины. Участник чемпионата мира 2018 года.
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