Коронавирус
Soccer.ruДибала вылечился от коронавируса
Пресс-служба "Ювентуса" объявила, что нападающий команды Пауло Дибала полностью вылечился от коронавируса. Сообщается, что аргентинец сделал два теста, они оба показали отрицательный результат.
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Автоматически обработаны 7173 источника, обновлено в 14:42, Ашберн
Общество
Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой
Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой, сообщает РБК со ссылкой на его знакомых. По данным издания, это произошло в ночь на 6 мая.
Ведомости 11:18
Игры
Rebellion бесплатно раздаёт Steam-версию Evil Genius
В Evil Genius игрокам предстоит обустроить злодейское логово, привлечь наёмников, натренировать миньонов и взяться за миссии по завоеванию всего мира.
Игромания.ру 10:29
Общество
В Москве с 12 мая начнут работу все промышленные предприятия
В Москве с 12 мая начнут работу все промышленные предприятия, сообщил мэр города Сергей Собянин на совещании по вопросам реализации принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.
RT на русском 09:50
Общество
С 14 мая Финляндия открывает границы
Как сообщает «РИА Новости», с 14 мая правительство Финляндии снимает ограничения на трансграничное движение, чтобы разрешить движение на дорогах и другой необходимый трафик в шенгенском пространстве.
Большое Радио 05:53
Здоровье
Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи
Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.
Газета.Ru 11:14
Общество
Дату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули
Ученые еще на семь дней отдалили прогноз завершения вспышки коронавируса в России — до 24 августа.
РИА Новости вчера в 23:02
Фигурное катание
Александра Трусова ушла к Евгению Плющенко
Коммерсантъ 11:01
Общество
Карантинные меры в России предложили отменять в три этапа
На онлайн-совещании президента с членами правительства и главами субъектов РФ сегодня, 6 мая, главный санврач страны Анна Попова заявила о возвращении к привычной жизни в три этапа.
МОЁ! Оnline Воронеж 09:45
Армия и оружие
Военным запретили распространять информацию о службе
Меры действуют, если военнослужащий участвует в боевых действиях, вооруженных конфликтах, деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности или выполняет задачи по пресечению международной террористической деятельности за пределами России.
Российская газета 12:29
Общество
Москве предрекли массовый снос торговых центров
Lenta.ru 08:35
Политика
Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам
Владимир Путин исключил министра экономического развития Максима Решетникова из рабочей группы президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
РИА Новости 13:17
Музыка
Еще один клип Little Big набрал больше 100 млн просмотров
Санкт-Петербург, 4 мая 2020, 09:26 — REGNUM Более 100 млн просмотров на портале YouTube набрал уже четвертый ролик российской группы Little Big.
REGNUM 04 мая в 02:26
Здоровье
Владимир Уйба предупредил о росте числа заболевших коронавирусом в Коми
Видео пресс-службы главы Коми На 6 мая в Коми подтверждены 726 случаев заболевания коронавирусом, прирост за сутки составил 28 человек.
ИА БНК 13:00
Гаджеты
Смартфон Xiaomi Mi 8 получил две бета-версии MIUI 12
Известно, что Xiaomi Mi 8 успел обновиться до MIUI 12 уже два раза.
iReactor 03 мая в 18:43
Игры
Глава Xbox: пандемия может затянуть сроки выхода игр для Xbox Series X
Сроки выпуска игр к игровым консолям следующего поколения компании Microsoft возможно будут сорваны из-за пандемии коронавируса, заявил глава Xbox Фил Спенсер 30 апреля, передает CNBC.
ИА Красная Весна 03 мая в 15:20
Музыка
Умер основатель Kraftwerk Флориан Шнайдер
Полит.ру 12:08
Спорт
Количество игроков в Fortnite превысило 350 миллионов. Epic Games организует вечеринку с известными диджеями
Cyber.sports.ru 14:33
Общество
В Подмосковье первыми заработают школы, детсады и стройки
Объекты социальной и строительной инфраструктуры в Подмосковье первыми вернутся к привычной жизни еще при действующем режиме самоизоляции, сообщил губернатор области Андрей Воробьев.
Российская газета 13:26
Футбол
Тренер Шалимов уточнил, кого назвал дармоедами
URA.Ru 04 мая в 08:13
Политика
Путин допустил ужесточение ограничений из-за коронавируса
Президент России Владимир Путин допускает, что в каких-то регионах страны введенные для сдерживания распространения коронавируса меры потребуется ужесточить.
Свободная Пресса 09:32
Кино
Вышел первый тизер сериала «Космические войска» от создателей «Офиса»
На YouTube-канале Netflix опубликован первый тизер грядущего сериала "Космические войска" от Грега Дэниелса, подарившего миру культовый сериал "Офис".
Российская газета вчера в 10:55
Политика
В Саратовской области готовят трехэтапный план выхода из ограничений
Будет три этапа, как рекомендует главный санитарный врач страны. Необходимо взвесить все риски, которые могут быть.
Регион 64 12:14
Игры
Авторы Eve Online начали раздачу подарков в честь 17-летия игры
Студия CCP запустила акцию в честь 17-летия Eve Online. До 7 мая новые игроки смогут бесплатно получить стартовые наборы.
CyberSport.ru вчера в 23:01
Кино
Продолжение сериала «Диверсант» покажут 9 мая на Первом канале
ToDay News Ufa вчера в 06:41
Общество
В Москве умерли 50 пациентов с коронавирусом
За сутки в столице скончались 50 пациентов с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщил оперативный штаб.
РИА Новости вчера в 15:33
Хоккей
«Матч ТВ» утром 9 мая покажет финал Олимпиады-2018 Россия — Германия
Телеканал «Матч ТВ» покажет повтор финала хоккейного турнира Олимпиады-2018 в Пхенчхане между сборными России и Германии (4:3 ОТ).
Спорт-Экспресс вчера в 07:17
Музыка
Музей Победы представит проект «Музыка мира»
Музей Победы представит 8 мая международный проект «Музыка мира», приуроченный к празднованию 75-летия Победы в ВОВ.
На Западе Москвы. Дорогомилово 05:07
Общество
В России за два месяца зарегистрировали 735 тысяч безработных
Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что в РФ зарегистрированы безработными 1 миллион 243 тысяч человек, в том числе за последние два месяца 735 тысяч.
РИА Новости 08:41