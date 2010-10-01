Бывший форвард «Челси» и сборной Кот-д’Ивуара Дидье Дрогба назвал своих фаворитов в борьбе за «Золотой мяч»-2019. «Мо Салах и Садьо Мане – два моих фаворита», – отметил Дрогба.

Дидье Дрогба: «Салах и Мане – мои фавориты в борьбе за „Золотой мяч“»

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