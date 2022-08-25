Суд не стал строго ограничивать свободу бывшему мэру Екатеринбурга Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения обвиняемому в дискредитации армии Евгению Ройзману, запретив совершать некоторые действия.
Ученые хотят разобраться в процессах, идущих в атмосфере, ионосфере и магнитосфере планеты, ее взаимодействиях со спутниками, полярными сияниями, внутренним строением Юпитера, а также связи между составом и цветом облаков и механизмами образования и эволюции вихрей, в том числе знаменитого Большого Красного Пятна.