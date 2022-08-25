Бывший почётный консул Украины в Новой Зеландии Александр Киричук сообщил, что покинул занимаемый пост из-за того, что его мнение не совпадало с действиями Киева, призывающего иностранцев воевать в рядах ВСУ.
Бывшая министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль выложила мем, на котором по мотивам картины «Ходоки у В.И. Ленина» изображены голодные европейцы, пришедшие на прием к президенту России Владимиру Путину.
Четверть британских семей, подписавшихся на правительственную программу по размещению украинских беженцев, откажутся от участия в ближайшие недели из-за нехватки средств на фоне роста инфляции и счетов за электричество, пишет газета Daily Mail.
Лидер думской фракции партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов высказал мнение о том, что в перспективе специальная военная операция РФ по защите Донбасса может перерасти в контртеррористическую.
Депутаты Киевсовета утвердили переименование 95 улиц, переулков и площадей столицы Украины, названия которых связаны с Россией и советским прошлым, сообщил мэр города Виталий Кличко в своем Telegram-канале.