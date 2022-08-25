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Die Papierindustrie: производство туалетной бумаги сократится в ФРГ из-за цен на газ

Ограничение поставок газа может привести к сокращению производства туалетной бумаги в Германии, предупредил председатель ассоциации бумажной индустрии страны Die Papierindustrie Мартин Кренгель.
Lenta.ru
27 июля СМИ в Германии сообщили о возможном дефиците туалетной бумаги в стране.
Известия
По данным, которые приводит Die Papierindustrie, каждый житель Германии в среднем за год расходует 134 рулона туалетной бумаги.
РИА Новости
В среду кабмин ФРГ принял пакет мер по экономии энергии и, в частности, газа.
РИА Новости

Подробнее о событии

Die Papierindustriе: в ФРГ может сократиться производство туалетной бумаги
Телеканал 360°11:53
Die Papierindustrie: в Германии сократится производство туалетной бумаги из-за цен на газ
РИА Новости10:45
Die Papierindustrie: Германию ждет дефицит туалетной бумаги из-за цен на газ
Комсомольская правда11:16
Ассоциация бумажной индустрии: ФРГ может столкнуться с дефицитом туалетной бумаги из-за газового кризиса
News.ru11:08
Германия может столкнуться с дефицитом туалетной бумаги
ИА Красная Весна11:03
В ассоциации бумажной индустрии Германии опасаются дефицита туалетной бумаги в стране
Газета.Ru10:59
Die Papierindustrie: производство туалетной бумаги сократится в ФРГ из-за цен на газ
Lenta.ru11:21

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