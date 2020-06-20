Политика

Lenta.ruLenta.ruВ России нашли способ достроить «Северный поток-2»

В России нашли способ достроить «Северный поток-2»: принадлежавшее «Газпрому» судно «Академик Черский», способное закончить строительство газопровода, теперь записано на действующий в России фонд STIF.
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с чего всё началось
У «Газпрома» (единственный акционер оператора проекта Nord Stream 2) есть возможность завершить строительство газопровода «Северный поток-2», не опасаясь санкций США, пишет
 Die Welt.
РБК00:54

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Welt: «Газпром» нашел способ избежать санкций США и достроить «Северный поток - 2»

ТАСС03:31

СМИ: «Газпром» нашел способ обойти санкции США против «Северного потока — 2»

Московский Комсомолецвчера в 21:23

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RT на русском03:10

Die Welt оценила шансы достроить «Северный поток-2»

РБК02:38

Немецкие СМИ оценили способ обойти санкции против «Северного потока - 2»

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Die Welt: Россия нашла способ достроить «Северный поток - 2»

Газета.Ru04:20

Die Welt: «Газпром» нашел способ достроить «Северный поток — 2»

РИА Новостивчера в 20:56
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Психиатрическая экспертиза показала вменяемость Ефремова

РБК 06:29
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Общество

В России работающим пенсионерам продлят больничные

Работающие пенсионеры, которые не перешли на удаленную работу и не находятся в отпуске, но при этом соблюдают режим самоизоляции, смогут продлить электронные больничные.
Коммерсантъ 05:42
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Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о желании семьи Захарова «заработать»

Lenta.ru вчера в 20:54
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Происшествия

Тела пропавших осенью детей нашли в реке в Уфе

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Политика

Представители Бабарико подали документы в ЦИК Белоруссии

Представители инициативной группы бывшего банкира Виктора Бабарико подали документы в Центризбирком Белоруссии для его регистрации кандидатом в президенты.
BFM.ru 05:10
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В Татарстане отказались от проведения Сабантуя в городах и райцентрах

Как сообщила руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова, такое решение принял руководитель республики Рустам Минниханов.
Российская газета 04:37
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Здоровье

В Омске полностью закрыли медучреждение из-за коронавируса

Омская областная клиническая больница полностью закрыта из-за COVID-19, сообщает «Город55».
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Кино

Кристен Стюарт снимется в роли принцессы Дианы

Актриса Кристен Стюарт сыграет принцессу Диану в фильме «Спенсер», которую снимет режиссер из Чили Пабло Ларраин, автор кинолент «Эма: Танец страсти» и «Джеки».
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Музыка

Якутский этнический дуэт полюбился судьям на американском шоу талантов

SM News 06:31
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Полиция завела уголовное дело на фанатов «Спартака»

Полиция Москвы возбудила уголовное дело о хулиганстве после акции футбольных фанатов московского "Спартака" около стадиона "Открытие Арена", сообщает ТАСС.
Газета.Ru 03:59
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Кино

В сети появились первые кадры 3D-мультфильма студии Хаяо Миядзаки

Японский телеканал NKH опубликовал кадры полнометражного аниме, который станет первым подобным проектом для студии Хаяо Миядзаки Ghibli.
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Музыка

Умер автор песни «На заре» Олег Парастаев

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что парковка в столице в день парада Победы 24 июня, а также в день голосования по поправкам к Конституции 1 июля будет бесплатной.
RT на русском 05:00
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Общество

Директор центра Гамалеи поблагодарил Минобороны за помощь

Директор Научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург поблагодарил Минобороны России за участие в разработке вакцины против COVID-19, сообщили в МО РФ.
РИА Новости 05:30
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Здоровье

Активисты залили искусственной кровью вход в здание минздрава Франции

Представители альтерглобалистской ассоциации Attac и профсоюзного медицинского объединения Inter-Urgences залили красной краской, символизирующей кровь, вход в здание французского минздрава в Париже, так они осудили проводимую властями политику в сфере здравоохранения на фоне пандемии коронавируса.
РИА Новости 06:31
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Новый файтинг Injustice: Gods Among Us раздают бесплатно в Steam

Файтинг под названием Injustice: Gods Among Us является усовершенствованной версией одноименного продукта, представленного публике еще в 2013 году, сообщают представители компании WB Games.
Goroday.ru вчера в 23:06
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Общество

Где в Тульской области заболели коронавирусом: карта 18 июня

За последние сутки в Тульской области зарегистрировали 92 новых случая заражения коронавирусом.
Тульская пресса 18 июня в 05:37
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Политика

Юрий Дудь назвал «позором» голосование по поправкам в Конституцию

Юрий Дудь в своем официальном Instagram-аккаунте опубликовал пост, в котором назвал предстоящее голосование по поправкам в Конституцию России «позором».
Salt Mag 05:08
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Происшествия

Установлена личность подозреваемого в убийстве волгоградского студента

Установлена личность подозреваемого в убийстве студента из Азербайджана, совершенном в Волгограде.
Известия 04:56
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Здоровье

145 больных коронавирусом выявили в Ростовской области за сутки

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С 1 августа прибавку к пенсии получат российские пенсионеры

Три категoрии наших пенсионеров мoгут надеяться на прибавку к государственной дeнeжной пeнсии после 1 августа 2020 года.
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Политика

От коронавируса умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев

От коронавируса в Санкт-Петербурге скончался бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев.
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Общество

В Крыму нашли большие запасы пресной воды

Ученые обнаружили в Крыму большие запасы подземных пресных вод, благодаря которым в перспективе можно будет обеспечить водой населенные пункты, сообщила пресс-служба Севастопольского государственного университета (СевГУ).
Lenta.ru вчера в 08:57
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Происшествия

Против обвиняемого в убийстве ребёнка в Саратове возбудили новое дело

В отношении обвиняемого в убийстве девятилетней девочки в Саратове осенью прошлого года возбуждено новое уголовное дело — о насилии.
RT на русском 18 июня в 19:29
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Политика

США пригласили Россию и Китай обсудить контроль над вооружениями

Кроме того, Соединенные Штаты направили открытое приглашение Китаю присоединиться к этим дискуссиям и четко заявили о необходимости того, чтобы все три страны добросовестно вели переговоры о контроле над вооружениями, сообщается на сайте Госдепартамента США.
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В новых сериях «Ну, погоди» волк бросит курить

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На Украине пытались убить женщину, которую ДНР передала в рамках обмена пленными

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Украину предостерегли от добычи газа у берегов Крыма

Ватерландер не уточнил вероятные сроки возобновления работ, однако напомнил, что Украина уже вела добычу углеводородов в Черном море до 2014 года, когда Крым был присоединен к России.
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Гаджеты

В каком случае смартфон не нуждается в антивирусе

Специалист дирекции оператора связи «Кселл» по вопросам развития бизнеса Петр Дзюба сказал, что пользователям не обязательно устанавливать антивирус на свое устройство.
МедиаПоток 04:23
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Triumph представил свой первый электрический велосипед

Сегодня компания представила свой первый электровелосипед под названием Trekker GT.
ITZine.ru вчера в 03:38
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