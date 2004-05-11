Экономика

ИноСМИИноСМИDie Welt (Германия): самая могущественная женщина России должна спасти Путина от рецессии (Die Welt)

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Как позднее в разговоре с нашим корреспондентом рассказал один добрый знакомый Набиуллиной, это был своеобразный знак унижения, потому что Путин якобы хотел показать, кто в доме под названием «Россия» хозяин. Но в данном случае об этом умышленном игнорировании речи нет.
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«Самую могущественную женщину России» нашли Die Welt: Её уважают и Путин, и Запад

Царьград10:33

Die Welt (Германия): самая могущественная женщина России должна спасти Путина от рецессии (Die Welt)

ИноСМИ09:21
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