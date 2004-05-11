Экономика
ИноСМИDie Welt (Германия): самая могущественная женщина России должна спасти Путина от рецессии (Die Welt)
Как позднее в разговоре с нашим корреспондентом рассказал один добрый знакомый Набиуллиной, это был своеобразный знак унижения, потому что Путин якобы хотел показать, кто в доме под названием «Россия» хозяин. Но в данном случае об этом умышленном игнорировании речи нет.
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Политика
Лукашенко заявил о переброске отряда для дестабилизации в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг данные о том, что задержанные «боевики» из России добирались через страну транзитом.
Говорит Уфа 12:09
Интернет
Google отключит Play Music в октябре
К концу этого года YouTube Music полностью заменит Google Play Music.
Игромания.ру 14:06
Космос
Crew Dragon завершил первый пилотируемый полет на МКС
Согласно расчетам NASA и компании SpaceX, борт должен был приводниться в 21:48 по московскому времени.
Слово и Дело 02 августа в 21:41
Здоровье
В Ростовской области рассказали о причинах массовых увольнений врачей
В Ростовской области заведующий хирургическим отделением центральной городской больницы Каменска-Шахтинского Георгий Медведев рассказал о причинах массовых увольнений врачей, сообщают региональные издания.
Южный Федеральный 12:42
Экономика
Экономист дал прогноз по ситуации на финансовых рынках
Экономист Владислав Жуковский дал прогноз по ситуации на финансовых рынках.
RT на русском 07:34
Происшествия
Самолет с трещиной в стекле экстренно сел в аэропорту Петербурга
Экипажу самолета, выполнявшего рейс Санкт-Петербург - Красноярск, пришлось вернуть лайнер в аэропорт вылета после выявления трещины в стекле, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 14:48
Экономика
Цена на золото превысила $2000 за унцию, обновив исторический максимум
Нью-Йорк, США, 4 августа 2020, 18:41 — REGNUM Цена на золото во вторник, 5 августа, достигла рекордного за всю историю показателя, превысив две тысячи долларов за тройскую унцию.
REGNUM 11:41
Происшествия
Захарова о взрыве в Бейруте: «Лишь бы мир не потерял равновесия»
"Лишь бы мир не потерял равновесия", - написала она. Мощный взрыв прогремел в районе морского порта Бейрута во вторник.
РЕН ТВ 15:23
Армия и оружие
Оценен риск перехвата российской торпеды «Судного дня»
Российский перспективный подводный беспилотный плавательный аппарат «Посейдон», который в мире с подачи Великобритании начали называть оружием «Судного дня», выигрывает в сравнении с подлодкой с экипажем на борту.
Вечерний курьер 02:08
Происшествия
«Укрзализныця» уволит работников поезда, из-за которых женщина пострадала от маньяка
Руководство украинской железнодорожной компании "Укрзализныця" уволит сотрудников поезда №9/10 Киев-Мариуполь, которые проявили халатность на рабочем, по вине которых посторонний человек проник ночью в купе поезда и избил женщину с целью изнасилования.
ИА Новороссия 02:55
Фигурное катание
Плющенко перечислил недостатки Трусовой при работе с Тутберидзе
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко в эфире «Матч ТВ» перечислил недостатки фигуристки Александры Трусовой при работе в группе тренера Этери Тутберидзе.
Lenta.ru 14:01
Политика
Лукашенко призвал нацию дать ему спасти страну и не предавать власть
По словам политика, предательство не прощается даже на небесах. Александр Лукашенко призвал белорусов дать ему спасти страну.
Piter.tv 06:44
Шоу-бизнес
Пресняков и Подольская во второй раз станут родителями
Наталья Подольская и Владимир Пресняков пока не дают никаких комментариев.
Evo-rus.com 09:24
Технологии
Пользователи Windows 10 смогут досрочно активировать новое меню «Пуск»
Пользователи, у которых установлено майское обновление Windows 20 May 2020 Update (номер 2004) могут запустить новое меню «Пуск» благодаря недавнему апдейту и небольшому трюку с реестром.
Live24 01:36
Происшествия
В офисах таможенного брокера «Аривист» в Петербурге проходят обыски
Во вторник, 4 августа, в офисах таможенного брокера «Аривист» в Петербурге проходят обыски.
Peterburg2.ru 12:21
Происшествия
В Дагестане грузовик сорвался с обрыва, из 9 пострадавших 5 детей
Девять человек, включая пятеро детей пострадали в результате падения грузовика с обрыва. Авария произошла сегодня в Бежтинском районе.
Вести.Ru 13:18
Общество
В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. руб. на детей в августе
В Пенсионном фонде России пояснили, что на первую выплату в 10000 руб. могут рассчитывать семьи, воспитывающие детей, появившихся на свет с 11.05.2004 по 30.06.2017.
Evo-rus.com 14:49
Технологии
Беспроводную передачу электроэнергии разработали в Новой Зеландии
Второй по величине поставщик электроэнергии в Новой Зеландии Powerco подписал контракт с компанией Emrod на пробную беспроводную передачу электроэнергии на большие расстояния.
ИА Красная Весна 14:55
Экономика
О денонсации налогового соглашения с Кипром объявила Россия
Министерство финансов РФ сообщило о старте процедуры денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Кипром.
Live24 06:18
Футбол
Глушаков объявил об уходе из «Ахмата»
CT news 14:30
Интернет
В WhatsApp появилась функция проверки фейковых сообщений
В мессенджере WhatsApp появилась новая функция "search the web", помогающая пользователю определить фейковое сообщение.
МонаВиста 14:08
Армия и оружие
Видео испытаний морской версии ЗРПК «Панцирь-МЕ» появилось в Сети
Испытания морской версии зенитного ракетно-пушечного комплекса Панцирь-МЕ показаны на видео.
Политическая Экспертиза 10:41
Происшествия
В Турции временно закрыли пляж, где избили украинскую топ-модель
Пляж Момо на турецком курорте Чешме, где, предположительно, произошло избиение украинской топ-модели Дарьи Кирилюк, закрыт на 15 дней, сообщили РИА Новости в Министерстве культуры и туризма Турции.
РИА Новости 09:58
Шоу-бизнес
Шнуров возглавил рейтинг богатейших российских звезд по версии Forbes
WomanHit.ru вчера в 07:26