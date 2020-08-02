Экономика
Евразия DailyDie Welt: Хуже, чем Греция — кризис отбросит Италию в эпоху до еврозоны
Во Франции отмечается худшее падение экономики с начала ведения поквартальной статистики около 70 лет назад, а еврозона погрязла в глубочайшем кризисе в своей относительно короткой истории, подчёркивается в статье. В Италии характеристика "исторический" приобретает двойное значение, пишет Die Welt.
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Die Welt: Хуже, чем Греция — кризис отбросит Италию в эпоху до еврозоны
Евразия Daily01 августа в 20:28
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