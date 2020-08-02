Экономика

Евразия DailyЕвразия DailyDie Welt: Хуже, чем Греция — кризис отбросит Италию в эпоху до еврозоны

Во Франции отмечается худшее падение экономики с начала ведения поквартальной статистики около 70 лет назад, а еврозона погрязла в глубочайшем кризисе в своей относительно короткой истории, подчёркивается в статье. В Италии характеристика "исторический" приобретает двойное значение, пишет Die Welt.
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«Самую могущественную женщину России» нашли Die Welt: Её уважают и Путин, и Запад

Царьград10:33

Die Welt (Германия): самая могущественная женщина России должна спасти Путина от рецессии (Die Welt)

ИноСМИ09:21

Die Welt: Хуже, чем Греция — кризис отбросит Италию в эпоху до еврозоны

Евразия Daily01 августа в 20:28
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Политика

Трамп назвал взрыв в Бейруте атакой

Президент США Дональд Трамп считает, что взрыв в ливанской столице не был несчастным случаем, как говорится в официальной версии властей страны.
Известия 18:47
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Здоровье

В Швеции обеспокоились планами России по массовой вакцинации от коронавируса

Планы России по началу массовой вакцинации граждан от коронавируса в ближайшие месяцы вызывают тревогу, поскольку российские ученые едва ли успели тщательно исследовать возможные побочные эффекты прививки.
Lenta.ru 12:50
Фигурное катание

ISU объявил порядок проведения Гран-при по фигурному катанию

RT на русском 14:52
Политика

Украинского консула в Черногории возмутило открытие границ для россиян

Решение правительства Черногории открыть границы для российских туристов является дискриминацией украинцев, заявил консул Украины в стране Михаил Шматов.
Известия 19:39
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Общество

В России вступил в силу новый стандарт для автомобильных номеров

Ведомости 02:15
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Политика

Жириновский приготовился просить Путина о помиловании Фургала

В случае вынесения бывшему губернатору Хабаровская края Сергею Фургалу обвинительного приговора ЛДПР обратится к президенту Владимиру Путину с просьбой о его помиловании.
Lenta.ru 10:54
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Авто

УАЗ опубликовал рендеры нового поколения внедорожника УАЗ «Хантер»

Ульяновский автомобильный завод готовит к выпуску новый УАЗ «Хантер».
Лезги газет 18:11
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Армия и оружие

Оценен риск перехвата российской торпеды «Судного дня»

Пятый канал 02 августа в 22:34
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Общество

МВД уточнило статью КоАП в интересах водителей

МВД уточнило статью КоАП в интересах водителей МВД предложило скорректировать ст. 4.6 КоАП РФ, которую ранее Конституционный суд признал «нарушающей принцип равенства», «влекущей неоднозначное понимание» и «возможность ее произвольного применения».
Коммерсантъ вчера в 18:13
Происшествия

Нижегородца разыскивают по подозрению в убийстве в Забайкалье

Следователи разыскивают 31-летнего уроженка Нижегородской области Виктора Гребенникова, которого подозревают в убийстве мужчины.
Zabnews.ru 09:09
Происшествия

Десантник признал вину в нападении на росгвардейцев в парке Горького

Десантник, устроивший драку с сотрудниками Росгвардии в парке Горького, раскаялся в содеянном.
Lenta.ru 13:24
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Общество

Ахеджакова обратилась к ушедшему из театра «Современник» Гармашу

Народная артистка России Лия Ахеджакова обратилась к ушедшему из театра "Современник" актеру Сергею Гармашу.
Газета.Ru 11:05
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Хоккей

«Каролина» выиграла у «Рейнджерс» благодаря хет-трику Свечникова

CT news 11:22
Армия и оружие

Минобороны РФ заменит Ан-124 и Ан-22 на ПАК ВТА

Актуальные Новости 08:47
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Космос

Астероид размером с футбольное поле 5 августа сблизится с Землей

Вечером 5 августа с Землей сблизится астероид 2009 PQ1, диаметр которого составляет, по оценкам специалистов, от 84 до 190 метров.
НТВ 18:03
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Авто

АвтоВАЗ планирует выпустить новую версию Lada Xray Cross для молодежи

В конце прошлого года на заводе «АвтоВАЗ» с главного конвейера сошло сразу несколько особых хэтчбеков Xray Cross, которые получили приставку Black в названии.
32CARS.ru вчера в 10:00
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Политика

Захарова назвала спектаклем ситуацию вокруг 33 россиян в Белоруссии

RT на русском 09:45
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Шоу-бизнес

Малфой из «Гарри Поттера» признался в своей наркозависимости

РЕН ТВ 19:33
Киберспорт

Обновление Dota 2 от 4 августа: сборки по умолчанию

Список изменений Актуализированы внутриигровые сборки от Valve для 21 героя, включая Ember Spirit, Monkey King и Tinker.
Dota2.ru 14:24
Политика

МИД РФ допустил открытие границ с рядом стран через несколько недель

Список стран, из которых разрешен въезд в РФ, будет расширен не ранее чем через несколько недель, в него могут попасть Южная Корея и другие страны с крупными транспортными хабами, сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков.
Интерфакс 12:14
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Авто

Zagato IsoRivolta GTZ дебютирует осенью

Общая концепция автомобиля остается неизменной – стильный кузов, разработанный Zagato, и большой американский двигатель под капотом.
Про Кроссоверы 04:59
Политика

В Госдуме оценили заявление Лукашенко о «пожаре до Владивостока»

Москва, 5 августа 2020, 03:20 — REGNUM Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о «пожаре до Владивостока» прокомментировал 4 августа председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников (КПРФ).
REGNUM 20:20
Шоу-бизнес

Александр Гордон тайно развелся с четвертой женой

Телеведущий Александр Гордон тайно развелся со своей четвертой женой Нозанин Абдулвасиевой после шести лет брака.
Газета.Ru 11:23
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Политика

Трамп: в преддверии выборов энтузиазм в рядах республиканцев выше, чем в 2016 году

Президент Дональд Трамп считает, что энтузиазм в рядах его сторонников сейчас даже выше, чем на выборах 2016 года, когда он одержал победу.
ТАСС 19:43
Здоровье

Препарат «Спинраза» могут включить в перечень жизненно важных лекарств

Комиссия Минздрава рекомендовала включить в перечень жизненно важных лекарств препарат «Спинраза».
Моя Москва.онлайн вчера в 09:37
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Общество

Оценено влияние 5G на здоровье россиян

Технология 5G не отразится на здоровье россиян.
Lenta.ru 19:50
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Общество

Въезжающим в Белоруссию россиянам начали выдавать микропропуска

Въезжающим на территорию Белоруссии россиянам начали выдавать микропропуска.
Профиль 10:23
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Политика

До выборов губернатора Камчатки допущены 5 человек

Пять человек зарегистрированы кандидатами в губернаторы Камчатского края, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на избирком Камчатского края.
Коммерсантъ 19:50
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Футбол

«Фулхэм» в дополнительное время победил «Брентфорд» и вышел в АПЛ

В финале «Фулхэм» победил «Брентфорд». Основное время завершилось вничью (0:0), а в дополнительное время дачники добыли победу.
Sport24.ru 17:24
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Наука

У динозавра, обитавшего 76 млн лет назад, обнаружена раковая опухоль

Следы остеосаркомы были обнаружены на берцовой кости динозавра, останки которого были найдены в Канаде.
Южный Федеральный 13:54
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