Политика
Российская газетаDie Welt: Путин побеждает без войны
Немецкое издание Die Welt, анализируя обстановку в Сирии и последние действия таких игроков, как Турция и США, отмечает, что президент России добился в регионе того, "о чем мудрые военачальники во все века только мечтают: победы без войны".
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Происшествия
Главу Белгородского района арестовали по обвинению во взятке
Суд арестовал главу администрации Белгородского района Анатолия Попкова, который обвиняется в получении взятки, сообщил в воскресенье РИА Новости представитель управления ФСБ по региону.
РИА Новости 08:44
Общество
Гороскоп на 20 октября: Скорпионам следует сменить обстановку
Гороскоп подготовлен специалистами салона «Мандрагора».
Primpress.ru вчера в 19:03
Происшествия
Фонарный столб опасно накренился на Коханского в Чите
Фонарный столб опасно накренился над дорогой на улице Коханского в Чите, сообщается в группе «Регион 75» «ВКонтакте».
Чита.Ру 19:44
Экономика
МВФ откладывает пересмотр страновых квот
Международный валютный фонд (МВФ) в пятницу принял решение не вносить изменения в страновые квоты фонда в рамках 15-го пересмотра и вернуться к рассмотрению этого вопроса не позднее конца 2023 года.
ТАСС 18 октября в 18:04
Происшествия
Двоих мужчин госпитализировали после нападения медведя на Курилах
Два человека оказались в больнице после того, как в нескольких километрах от населенного пункта на острове Кунашир Бoльшой Курильской гряды (Сахалинская oбласть) на них набрoсился медведь.
ТАСС 17 октября в 20:33
Здоровье
Хирург назвал игнорируемые больными признаки рака полости рта
Хирург из Университетской клиники Шлезвиг-Гольштейн Йорг Вильтфанг (Германия) назвал первые признаки рака полости рта, которые часто игнорируют больные, теряя драгоценное время и возможность для выздоровления.
News.ru 18:29
Происшествия
В Красноярском крае объявили траур по погибшим при прорыве дамб
Траур, объявленный по погибшим во время прорыва дамб в Красноярском крае работникам золодобывающей артели, начнется в регионе в понедельник.
ТАСС 17:16
Армия и оружие
Военные РФ выполнят наблюдательные полеты над США и Польшей
В октябре российские военные проведут наблюдательные полеты над территориями США и Польши в рамках реализации международного Договора по открытому небу.
Российская газета 18:41
Политика
CNN назвал Россию «бесспорным лидером» в Сирии
Россия закрепила за собой роль государства, обладающего ключевым влиянием в Сирии, решить исход противостояния между Турцией и курдами может только Москва.
ТАСС 18:49
Здоровье
В детских садах Приамурья станет больше логопедов, дефектологов и психологов
Предлагается ввести оплату дополнительной ставки логопеда, дефектолога или психолога на каждую группу компенсирующей направленности.
АСН24 20:05
Единоборства
После поединка MMA в Сочи завязалась массовая драка
Массовая драка произошла после поединка Али Багаутинова из России и Жалгаса Жумагулова из Казахстана на турнире по смешанным единоборствам ММА Fight Nights Global 95 в Сочи, сообщает 20 октября издание Sport24.
Красная весна 12:37
Футбол
«Динамо» и «Краснодар» сыграли вничью
Российская газета 14:46
Политика
Путин ожидает, что бизнес Африки приедет на саммит в Сочи с солидным пакетом предложений
Президент России Владимир Путин рассчитывает, что представители бизнеса Африки привезут на саммит в Сочи, который состоится 24 октября, солидный пакет предложений по расширению сотрудничества РФ со странами континента.
ТАСС 17:05
Общество
Российскому миллиардеру пригрозили арестом активов в Британии
Суд в Великобритании может заморозить активы российского миллиардера Фархада Ахмедова из-за его отказа выплачивать бывшей жене сотни миллионов фунтов стерлингов.
Lenta.ru 08:22
Авто
Послушайте, как звучит новый «атмосферник» V12 объемом 9,5 литров
Компания Race Cast Engineering из Австралии, занимающаяся постройкой моторов, разработала атмосферный двенадцатицилиндровый двигатель объёмом 9,5 литров.
Тарантас Ньюс 18 октября в 10:49
Происшествия
Найден один из пропавших без вести при прорыве дамбы в Сибири
Найден живым мужчина, значившийся в списке из шести пропавших без вести при прорыве дамбы в Курагинском районе Красноярского края.
Lenta.ru 06:08
Общество
В Калифорнии активизировался спавший 500 лет разлом
В Южной Калифорнии впервые за 500 лет начал движение разлом в земной коре под названием Гарлок, способный вызвать землетрясение магнитудой 8 баллов, выяснили исследователи из Калифорнийского Технологического института.
Газета.Ru 13:31
Общество
Больше всего газа на зарплату могут купить жители ЯНАО, НАО и Сахалина
В число лидеров входят Ненецкий автономный округ, Сахалинская область, Ханты-Мансийский автономный округ—Югра и Москва, где на зарплату доступно более 10 тыс. куб. м газа.
Коммерсантъ 19:58
Гаджеты
В Китае представлен первый смартфон на базе Snapdragon 865
Anonsens вчера в 04:21
Гаджеты
Amazon подвергает новые идеи проверке пресс-релизом
Amazon применяет тест с пресс-релизом при разработке своих последних технологий, представленных в конце сентября, — "умной" колонки Echo Studio и наушников Echo Buds.
Вести.Финанс вчера в 08:34
Общество
Ягудин рассказал о диагнозе своей жены Тотьмяниной
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин рассказал о подозрениях на рак у его жены экс-фигуристки Татьяны Тотьмяниной в эфире программы "Центральное телевидение" на канале НТВ.
Газета.Ru 19:26
Армия и оружие
Трамп намекнул, что Сирия станет для России новым Афганистаном
В ходе своей недавней встречи с президентом Италии Серджо Матареллой Дональд Трамп прокомментировал ситуацию в Сирии, сравнив её с войной в Афганистане.
CBS Media 18 октября в 10:01
Экономика
Ущерб России от таяния вечной мерзлоты оценили в 150 млрд рублей в год
Российская газета 18 октября в 11:37
Шоу-бизнес
Мария Порошина показала подросшего сына и дочерей
Отечественная актриса Мария Порошина решила показать своим поклонникам подросшего сына, а также двух дочерей.
Актуальные Новости вчера в 02:36
Кино
Джареда Лето не позвали на съемки «Джокера»
RuNews24.ru 03:57
Происшествия
На соревнованиях в Хабаровске погиб росгвардеец
В ходе соревнований в Хабаровске от полученных травм скончался сотрудник Росгвардии из Бурятии, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Восточного округа войск национальной гвардии РФ.
АиФ Хабаровск 19:33
Экономика
Медведев соберет Консультативный совет по иностранным инвестициям
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в понедельник проведет заседание Консультативного совета по иностранным инвестициям в Российской Федерации.
ТАСС 17:03
Происшествия
В центре Москвы загорелся ресторан
В центре Москвы загорелся ресторан. Об этом 21 октября сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Известия 19:04
Политика
Украина может отменить «налог на войну» в размере 1,5%
Украина может отменить "налог на войну", то есть налог с доходов физических лиц в размере 1,5%. Для бюджета страны это не очень большая, но потеря, а для военного бюджета - почти десятая часть.
Газета.Ru 15:50