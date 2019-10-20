Политика

Российская газетаРоссийская газетаDie Welt: Путин побеждает без войны

Немецкое издание Die Welt, анализируя обстановку в Сирии и последние действия таких игроков, как Турция и США, отмечает, что президент России добился в регионе того, "о чем мудрые военачальники во все века только мечтают: победы без войны".
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Немецкие СМИ заявили о победе Путина в Сирии без войны

RT на русском15:15

Welt написала о путинской «победе без войны» в Сирии

РБК13:15

Путин добивается в Сирии побед без войны, — немецкие СМИ

РЕН ТВ09:55

Немецкая газета рассказала о достижении Путиным «побед без войны»

Известия10:27

Немецкие СМИ рассказали о победах Путина без войны

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Немецкие СМИ рассказали о победе Путина без войны

РИА Новости12:43

Обозреватель Welt считает, что Путин добивается в Сирии «побед без войны»

ТАСС09:48
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