Политика
Российская газетаDie Welt: Путин побеждает без войны
Немецкое издание Die Welt, анализируя обстановку в Сирии и последние действия таких игроков, как Турция и США, отмечает, что президент России добился в регионе того, "о чем мудрые военачальники во все века только мечтают: победы без войны".
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Единоборства
Гвоздик покинул больницу после боя с Бетербиевым
Газета.Ru 18:30
Футбол
«Милан» упустил победу над «Лечче» в дебютном матче Пиоли
Казалось, гол Кшиштофа Пёнтека на 81-й минуте приносит «Милану» заслуженные три очка, но перед финальным свистком Марко Кальдерони испортил Пиоли победный дебют - 2:2.
Евро-футбол.ру 16:42
Шоу-бизнес
Светлана Лобода отметила свой день рождения с фронтменом Rammstein
Сегодня, 18 октября, известная певица и звезда отечественного шоу-бизнеса Светлана Лобода отмечает свой день рождения.
Gazeta.SPb 18 октября в 06:53
Армия и оружие
Военные РФ выполнят наблюдательные полеты над США и Польшей
Российская газета 18:41
Политика
Трамп признался в симпатии к России
Трамп напомнил, что экс-госсекретарь назвала члена Палаты представителей от штата Гавайи Тулси Габбард "фавориткой России", а бывшего кандидата в президенты США от партии "зеленых" Джилл Стайн "российским агентом".
Газета.Ru 00:46
Фигурное катание
Российская фигуристка Щербакова выиграла этап Гран-при
Российская фигуристка Анна Щербакова выиграла этап Гран-при на турнире Skate America в Лас-Вегасе, сообщает ТАСС.
Известия 03:43
Армия и оружие
Глава Пентагона допускает участие ВС США в операциях против ИГ в Сирии
Министр обороны США Марк Эспер допустил, что американские военнослужащие будут и дальше проводить операции против террористов группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) на сирийской территории, этот вопрос будет обсуждаться с союзниками.
ТАСС 14:25
Происшествия
На Сахалине проведут проверку по факту избиения школьницы
Российская газета 17 октября в 23:24
Шоу-бизнес
У Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна родилась дочка
У звездной пары родилась дочка. Первой градусную весть сообщила телеведущая Тина Канделаки.
Комсомольская правда вчера в 06:34
Единоборства
После боя на турнире ММА в Сочи произошла массовая драка
После главного боя вечера на турнире ММА Fight Nights Global 95 в Сочи между российским бойцом Али Багаутиновым и казахстанцем Жалгасом Жумагуловым произошла массовая драка.
News.ru 11:01
Общество
Стали известны регионы с самым доступным газом для населения
Примечательно, что Иркутская область на фоне других регионов отличается не только аномально высокой ценой сетевой газа, но и аномально низкой ценой электроэнергии, о чем свидетельствуют результаты рейтинга регионов РФ по доступности электроэнергии для населения.
РИА Новости 17:17
Происшествия
Двоих мужчин госпитализировали после нападения медведя на Курилах
Два человека оказались в больнице после того, как в нескольких километрах от населенного пункта на острове Кунашир Бoльшой Курильской гряды (Сахалинская oбласть) на них набрoсился медведь.
ТАСС 17 октября в 20:33
Происшествия
СК заявил о первых задержаниях после прорыва дамбы в Красноярском крае
В Главном управлении МЧС России по Красноярскому краю заявили о возобновлении поисково-спасательных работ в Курагинском районе, где накануне произошёл прорыв дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели.
RT на русском 03:45
Армия и оружие
Марин Ле Пен призвала исключить Турцию из НАТО
Лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен высказалась за приостановку членства Турции в Североатлантическим альянсом в связи с проводимой ею операцией на северо-востоке Сирии.
Взгляд.ру 13:06
Космос
Планеты у других звезд оказались похожи на Землю составом
Московский Комсомолец 18 октября в 10:58
Футбол
Карпин: в первом тайме матча с «Зенитом» было избиение младенца
Была хоть какая-то контригра после перерыва. В первом тайме было избиение младенца.
Чемпионат вчера в 14:35
Политика
Бойцы ЧВК Вагнера возглавят военных из Нигерии
Аналитики считают, что Нигерия крайне заинтересована в получении наёмников, так как собственная армия не в состоянии защитить страну.
ВладТайм 13:00
Происшествия
Начальник полиции Дорогомилово задержан в Москве за взятку
Речь идет о двух высокопоставленных офицерах из отдела МВД по московскому району Дорогомилово.
Газета.Ru 18 октября в 03:10
Политика
Конгресс США потребовал признать «Азов» террористической организацией
Конгрессмены США потребовали включить украинский нацбатальон "Азов" в список террористических организаций, передает ФАН.
Газета.Ru 18 октября в 10:32
Космос
Второй спутник Van Allen Probes завершил работу
Van Allen Probes — это два спутника NASA, которые предназначались для изучения радиационных поясов Земли (области магнитосферы, где накапливаются высокоэнергетические заряженные частицы; понимание характеристик, динамики данных поясов важно, в частности, для планирования миссий, разработки космических аппаратов).
Популярная механика вчера в 03:05
Космос
В сети появилось видео строительства корабля Starship SpaceX
В сети появилось видео строительства прототипа космического корабля Starship, которое ведет корпорация SpaceX.
Профиль 18 октября в 12:34
Общество
ПФР сообщил о возможности досрочно выйти на пенсию
РИА Новости 01:43
Авто
Внедорожник Lexus LX 600 может стать шестицилиндровым
На других рынках премиальный внедорожник на базе Toyota Land Cruiser предлагается с дизельным 4,5-литровым турбомотором на 268 л.с. и крутящим моментом 650 Нм в качестве модели LX 450d.
32CARS.ru 18 октября в 02:14
Происшествия
Полицейские задержали почти 1500 человек в ходе протестов в Чили
RT на русском 16:43
Кино
«Малефисента: Владычица тьмы» возглавила российский прокат в выходные
Фантастический фильм "Малефисента: Владычица тьмы" возглавил российский прокат в выходные. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 17:44
Футбол
«Крылья Советов» выиграли в Оренбурге
Вести.Ru 06:31
Энергетика
Силуанов заявил о способности России выдержать падение цен на нефть
Резерв позволит "выполнять свои обязательства в течение трех лет без шоков и проблем для бюджета" даже в случае значительного падения стоимости нефти, к примеру, до $30 или $20 за баррель, заверил первый вице-премьер.
Газета.Ru 03:28
Наука
Нобелевские лауреаты: Джулиан Швингер
Джулиан Сеймур Швингер Родился 12 февраля 1918 года, Нью-Йорк, США Умер 16 июля 1994 года, Лос-Анджелес, США Нобелевская премия по физике 1965 года (совместно с Синъитиро Томонагой и Ричардом Фейнманом).
Индикатор 15:17
Общество
В Гидрометцентре объяснили тёплую осень
RT на русском вчера в 23:51