Политика

Российская газетаРоссийская газетаDie Welt: Путин побеждает без войны

Немецкое издание Die Welt, анализируя обстановку в Сирии и последние действия таких игроков, как Турция и США, отмечает, что президент России добился в регионе того, "о чем мудрые военачальники во все века только мечтают: победы без войны".
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Немецкие СМИ заявили о победе Путина в Сирии без войны

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Welt написала о путинской «победе без войны» в Сирии

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Немецкая газета рассказала о достижении Путиным «побед без войны»

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ТАСС09:48
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Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 19:30, Ашберн
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После боя на турнире ММА в Сочи произошла массовая драка

После главного боя вечера на турнире ММА Fight Nights Global 95 в Сочи между российским бойцом Али Багаутиновым и казахстанцем Жалгасом Жумагуловым произошла массовая драка.
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Полиция Гонконга применила слезоточивый газ против демонстрантов

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Аналитики считают, что Нигерия крайне заинтересована в получении наёмников, так как собственная армия не в состоянии защитить страну.
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Начальник полиции Дорогомилово задержан в Москве за взятку

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В сети появилось видео строительства корабля Starship SpaceX

В сети появилось видео строительства прототипа космического корабля Starship, которое ведет корпорация SpaceX.
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«Малефисента: Владычица тьмы» возглавила российский прокат в выходные

Фантастический фильм "Малефисента: Владычица тьмы" возглавил российский прокат в выходные. Об этом сообщает РИА "Новости".
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