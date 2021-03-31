Никто в России не удивлен, поскольку после прихода к власти Владимира Путина 20 лет назад Кремль пытался вмешаться как игрок, а не как арбитр, везде, где больше всего денег находится в обращении или начинает циркулировать.

С чего всё началось Die Welt: Путин превращает мощнейший банк России в технологического гиганта Почти каждый из 146 миллионов россиян пользовался или продолжает пользоваться услугами Сбербанка, крупнейшего финансового учреждения в Восточной Европе, пишет германское издание Die Welt, в статье Putin baut Russlands mächtigste Bank zum Tech-Giganten um, полный перевод которой предлагаем вашему вниманию. REGNUM 06:27