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REGNUM

Die Welt: Путин превращает мощнейший банк России в технологического гиганта

Никто в России не удивлен, поскольку после прихода к власти Владимира Путина 20 лет назад Кремль пытался вмешаться как игрок, а не как арбитр, везде, где больше всего денег находится в обращении или начинает циркулировать.В источнике
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Die Welt: Путин превращает мощнейший банк России в технологического гиганта

Почти каждый из 146 миллионов россиян пользовался или продолжает пользоваться услугами Сбербанка, крупнейшего финансового учреждения в Восточной Европе, пишет германское издание Die Welt, в статье Putin baut Russlands mächtigste Bank zum Tech-Giganten um, полный перевод которой предлагаем вашему вниманию.
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Издание Die Welt оценило роль Путина в развитии Сбербанка

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