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REGNUM

Die Welt: Путин превращает мощнейший банк России в технологического гиганта

Российская технологическая индустрия произвела немало. Подобно Китаю, из-за размера рынка и сильной тенденции к автономии страна очень рано создала собственные технологические компании и предотвратила их маргинализацию, не говоря уже о поглощении американскими технологическими гигантами.В источнике
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Die Welt: Путин превращает мощнейший банк России в технологического гиганта

Почти каждый из 146 миллионов россиян пользовался или продолжает пользоваться услугами Сбербанка, крупнейшего финансового учреждения в Восточной Европе, пишет германское издание Die Welt, в статье Putin baut Russlands mächtigste Bank zum Tech-Giganten um, полный перевод которой предлагаем вашему вниманию.
REGNUM06:27

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Политический курс Путина позволил Сберу стать крупнейшим банком Восточной Европы

Ньюс-НН10:27

Немецкая газета связала технологический рывок Сбера с политикой Путина

Newstracker.ru10:19

Амбиции и масштаб трансформации Сбера впечатлили Die Welt

Независимая газета07:23

Die Welt: Путин превращает Сбербанк в технологического гиганта

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Немецкое издание Die Welt оценило расширение экосистемы Сбербанка

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Немецкая газета Die Welt связала стремительный рост Сбербанка с политикой Путина

Восток-Медиа10:10

Die Welt: Путин превращает мощнейший банк России в технологического гиганта

REGNUM06:27
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Чувствительны ли к изменению климата короткоживущие виды растений?

Исследование, опубликованное в Nature Communications (Великобритания), показывает, что характеристики растений, такие как время генерации, могут предсказать, насколько виды чувствительны к изменению климата.
Аргументы неделивчера в 11:26

На Украине исключили принятие решения странами нормандского формата без Киева

Украина продолжает взаимодействовать со всеми государствами — членами нормандского формата, какие-либо решения без участия Киева приниматься не будут, сказала пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель, ее слова передает издание «Украинские новости».
Ведомости08:01

Главнокомандующий ВСУ заявил о стягивании к границам Украины российских войск

«В последнее время из разных регионов РФ под видом поддержания боевой готовности и общей подготовки к будущим совместным стратегическим учениям «Запад-2021» вооруженные силы РФ осуществляют постепенное наращивание войск возле государственной границы Украины»,акцентировал внимание украинских парламентариев Хомчак.
Военное деловчера в 08:21

Умер ещё один врач омской больницы, в которой после отравления лежал Алексей Навальный

Соратники Навального до сих пор настаивают на том, что администрация и персонал клиники знали истинные причины случившегося с оппозиционером, но по приказу ФСБ поставили ему ложный диагноз и пытались скрыть следы отравления боевым химическим веществом.
Эхо Москвы28 марта в 16:02