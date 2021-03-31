Российская технологическая индустрия произвела немало. Подобно Китаю, из-за размера рынка и сильной тенденции к автономии страна очень рано создала собственные технологические компании и предотвратила их маргинализацию, не говоря уже о поглощении американскими технологическими гигантами.

С чего всё началось Die Welt: Путин превращает мощнейший банк России в технологического гиганта Почти каждый из 146 миллионов россиян пользовался или продолжает пользоваться услугами Сбербанка, крупнейшего финансового учреждения в Восточной Европе, пишет германское издание Die Welt, в статье Putin baut Russlands mächtigste Bank zum Tech-Giganten um, полный перевод которой предлагаем вашему вниманию. REGNUM 06:27