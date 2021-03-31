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Газета.Ru

Die Welt: Путин превращает самый большой банк России в техногиганта

В конкурентной борьбе с российским Сбером американским интернет-гигантам придется непросто, пишет в среду немецкая газета Die Welt в статье под заголовком "Путин превращает самый большой банк России в техногиганта".В источнике
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Die Welt: Путин превращает мощнейший банк России в технологического гиганта

Почти каждый из 146 миллионов россиян пользовался или продолжает пользоваться услугами Сбербанка, крупнейшего финансового учреждения в Восточной Европе, пишет германское издание Die Welt, в статье Putin baut Russlands mächtigste Bank zum Tech-Giganten um, полный перевод которой предлагаем вашему вниманию.
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