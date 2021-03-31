Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Газета.Ru

Die Welt: Путин превращает самый большой банк России в техногиганта

В конкурентной борьбе с российским Сбером американским интернет-гигантам придется непросто, пишет в среду немецкая газета Die Welt в статье под заголовком "Путин превращает самый большой банк России в техногиганта".В источнике
Газета.Ru
Восток-Медиа
АБН
МедиаКорСеть
56orb.ru
Московский Комсомолец
Народные новости
ТагилСити.ру
Ньюс-НН
ИноСМИ
ФАН
Экономика сегодня
NashGorod.ru
News.ru
Известия
С чего всё началось

Die Welt: Путин превращает мощнейший банк России в технологического гиганта

Почти каждый из 146 миллионов россиян пользовался или продолжает пользоваться услугами Сбербанка, крупнейшего финансового учреждения в Восточной Европе, пишет германское издание Die Welt, в статье Putin baut Russlands mächtigste Bank zum Tech-Giganten um, полный перевод которой предлагаем вашему вниманию.
REGNUM06:27

Подробнее о событии

Немецкая газета Die Welt назвала Сбер опасным конкурентом американских интернет-гигантов

Московский Комсомолец11:02

Die Welt: Путин превращает самый большой банк России в техногиганта

Газета.Ru11:54

Газета Die Welt оценила успехи Сбербанка на крупнейшем онлайн-рынке Европы

ФАН11:29

Die Welt: Путин превращает Сбербанк в технологического гиганта

News.ru12:12

Немецкое издание Die Welt оценило расширение экосистемы Сбербанка

Известия07:39

Амбиции и масштаб трансформации Сбера впечатлили Die Welt

Независимая газета07:23

Die Welt: Путин превращает мощнейший банк России в технологического гиганта

REGNUM06:27
Интересное

В Крыму мать приговорили к 18 годам колонии за изнасилование дочери на 8 марта

"Суд, основываясь на доказательствах, имеющихся в материалах дела, назначил подсудимой наказание в виде 18 лет лишения свободы с ограничением свободы на 2 года с отбыванием наказания в колонии общего режима, а ее соучастнику в виде 15 лет 1 месяца лишения свободы с ограничением свободы на 1,5 года с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - сообщили в пресс-службе суда.
SM News Крым07:57

В ФФККР назвали бредом обвинения в адрес российских фигуристок

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган высказался о заявлении американского журналиста Дейва Лиза, обвинившего спортсменок группы Этери Тутберидзе в использовании блокаторов гормонов.
Газета.Ru12:31

Около 1 тыс. москвичей заболели коронавирусом после вакцинации

«Из числа всех вакцинированных пациентов, у кого после прививки вторым компонентом прошло более 2 недель, заболели коронавирусом всего около 1 тыс. человек, что составляет около одной десятой процента»,— сообщили в мэрии.
Коммерсантъ11:45

В Китае опровергли сообщения о симптомах COVID-19 у ученых в 2019 году

"Группа китайских экспертов провела расследование и не обнаружила никаких сообщений о том, что три сотрудника Уханьского института вирусологии были больны", - заявил Тун Иган на просьбу прокомментировать сообщения в ряде СМИ о том, что сотрудники указанного института в ноябре 2019 года болели респираторным заболеванием с симптомами как при коронавирусе или гриппе.
РИА Новости12:29