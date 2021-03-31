В Крыму мать приговорили к 18 годам колонии за изнасилование дочери на 8 марта

"Суд, основываясь на доказательствах, имеющихся в материалах дела, назначил подсудимой наказание в виде 18 лет лишения свободы с ограничением свободы на 2 года с отбыванием наказания в колонии общего режима, а ее соучастнику в виде 15 лет 1 месяца лишения свободы с ограничением свободы на 1,5 года с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - сообщили в пресс-службе суда.