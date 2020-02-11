Общество
РИА НовостиDie Welt: Россия воспользовалась санкционной политикой США
Россия воспользовалась американской санкционной политикой, увеличив экспорт сырой нефти в США, пишет немецкая газета Die Welt.
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Политика
Шойгу рассказал о подготовке парада Победы на Красной площади
Общество
В Госдуму внесли поправки о расширении маткапитала
Фракция «Единая Россия» в понедельник, 10 февраля, внесла в нижнюю палату парламента поправки в законопроект о материнском капитале, которые продлевают действие программы до конца 2026 года с ежегодной индексацией.
Происшествия
Астраханскую учительницу заподозрили в интимной связи с подростком
В Астрахани учительницу подозревают в интимной связи с девятиклассником.
Общество
Купленная в Туле вареная колбаса «взорвалась» прямо на столе
Жительница Тулы Елена Брусенцева поделился в социальных сетях историей о том, как у нее «взорвалась» колбаса.
Здоровье
Стало известно, когда эпидемия коронавируса достигнет пика
Исследователи из Лондонской школы гигиены и тропической медицины представили прогноз относительно распространения 2019-nCoV, передает Bloomberg.Эксперты из Великобритании сопоставили данные по эпидемии атипичной пневмонии, которую вызвал аналогичный коронавирус в 2002-2003 годах, с текущей ситуацией.
Армия и оружие
Турция нанесла массированный удар по армии Сирии
Турецкие вооруженные силы поразили 101 цель сирийской армии в ответ на артобстрел в Идлибе, сообщило Минобороны Турции.
Кино
Появился трейлер фильма «Чернобыль: Бездна» Данилы Козловского
Экономика
Жители Башкирии могут получить деньги от государства
В рамках программы жители республики могут рассчитывать на денежную помощь от государства.
Футбол
Сын Пеле рассказал, что его отец в депрессии и не выходит из дома
Происшествия
Вылетевший в Москву самолет S7 вернулся в Новосибирск
Самолет авиакомпании S7, вылетевший в Москву, вернулся в новосибирский аэропорт Толмачево. Об этом сообщает портал NGS.RU.
Общество
Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»
В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.
Армия и оружие
Пушков высказался о решении Польши купить американские F-35
Польша зря подписала контракт с США на $4,6 млрд для приобретения американских истребителей F-35, так как она состоит в НАТО и пользуется гарантиями альянса в области безопасности.
Футбол
Кузбасская школа не получила денег с трансфера Головина в ФК «Монако»
Школа в Калтане не получила выплаты от ЦСКА после перехода футболиста Александра Головина в клуб «Монако».
Происшествия
В Петербурге задержали участницу Pussy Riot Надежду Толоконникову
В Петербурге во время фотосессии была задержана участница группы Pussy Riot Надежда Толоконникова и еще 12 человек.
Общество
В Москве и на Крайнем Севере оказался самый доступный бензин в РФ
Жители Крайнего Севера и Москвы могут приобрести наибольший объём бензина на свою среднюю зарплату.
Происшествия
Самолет Utair совершил жесткую посадку в Коми
Пассажирский Boeing совершил жесткую посадку в аэропорту Усинска (Республика Коми), сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники.
Кино
Ван Дамма и Джеки Чана «перенесли» в Mortal Kombat 11
Например, Скала выступил в роли Кабала, Брюс Ли, конечно, в роли Лю Кана, а Джеки Чан в роли Кун Лао.
Происшествия
Пять человек погибли при взрыве в Кабуле
В результате взрыва у здания университета в столице Афганистана Кабуле погибли пятеро человек, передает телеканал 1TV.
Культура
Филипп Киркоров подкараулил Брэда Питта на церемонии «Оскар»
Эстрадный певец, актер, композитор и продюсер Филипп Киркоров побывал на 92-й церемонии награждения лауреатов премии «Оскар».
Единоборства
Чемпион UFC Джон Джонс одержал победу над Домиником Рейесом
Американский боец MMA Джон Джонс защитил чемпионский пояс UFC в полутяжелом весе, одержав победу над соотечественником Домиником Рейесом.
Авто
Названы лучшие двигатели в кроссоверах с пробегом в России
Устанавливаемый в Mitsubishi Outlander и ASX мотор 4B11 также признан лучшим. Его ресурс может составит 430 тыс. километров.
Здоровье
На домашний карантин из-за коронавируса помещены сотни екатеринбуржцев
Мэрия Екатеринбурга провела для журналистов брифинг о противодействию коронавирусу. Под наблюдением – уже сотни местных жителей.
Общество
В ВОЗ считают распространение коронавируса «верхушкой айсберга»
Гебрейесус призвал все государства делиться любой информацией по коронавирусу в режиме онлайн, а также назвал врачей, борющихся с эпидемией, героями.
Экономика
«Коммерсантъ» узнал о планах Минфина повысить налог на добычу угля
По его данным, Минфин предлагает установить к ставкам НДПИ при добыче угля дополнительное слагаемое, которое будет учитывать ситуацию на мировых рынках энергетического и коксующегося угля.
Космос
Пойман сигнал из глубокого космоса, повторяющийся каждые 16 дней
Подсчитано, что этот мощный сигнал поступает на Землю из глубокого космоса каждые 16 дней.
Энергетика
В Белоруссии раскрыли стоимость поставок нефти из России
Белоруссия настаивает, чтобы цена на российскую нефть формировалась на одинаковых принципах для Минска и западных потребителей, заявил первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой агентству Белта.
Общество
Китай попросил помощи у сибирских ученых в борьбе с коронавирусом
Министерство иностранных дел КНР обратилось к руководству Сибирского отделения РАН с просьбой рассмотреть возможность совместной работы по борьбе коронавирусной инфекцией, сообщила пресс-служба СО РАН.
Политика