Общество

РИА НовостиРИА НовостиDie Welt: Россия воспользовалась санкционной политикой США

Россия воспользовалась американской санкционной политикой, увеличив экспорт сырой нефти в США, пишет немецкая газета Die Welt.
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Die Welt: Россия воспользовалась санкционной политикой США

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Немецкие СМИ рассказали, почему санкции США пошли России на пользу

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СМИ: Россия из-за санкций увеличила экспорт сырой нефти в США

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Выбирать не приходится: США признали зависимость от российской нефти

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Немецкие СМИ заявили о пользе России от санкционной политики США

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Западные СМИ рассказали, как РФ обернула себе на пользу санкции США

РЕН ТВвчера в 18:33
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Шойгу рассказал о подготовке парада Победы на Красной площади

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Фракция «Единая Россия» в понедельник, 10 февраля, внесла в нижнюю палату парламента поправки в законопроект о материнском капитале, которые продлевают действие программы до конца 2026 года с ежегодной индексацией.
Известия вчера в 23:12
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Астраханскую учительницу заподозрили в интимной связи с подростком

В Астрахани учительницу подозревают в интимной связи с девятиклассником.
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Купленная в Туле вареная колбаса «взорвалась» прямо на столе

Жительница Тулы Елена Брусенцева поделился в социальных сетях историей о том, как у нее «взорвалась» колбаса.
iReactor вчера в 23:44
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Стало известно, когда эпидемия коронавируса достигнет пика

Исследователи из Лондонской школы гигиены и тропической медицины представили прогноз относительно распространения 2019-nCoV, передает Bloomberg.Эксперты из Великобритании сопоставили данные по эпидемии атипичной пневмонии, которую вызвал аналогичный коронавирус в 2002-2003 годах, с текущей ситуацией.
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Турция нанесла массированный удар по армии Сирии

Турецкие вооруженные силы поразили 101 цель сирийской армии в ответ на артобстрел в Идлибе, сообщило Минобороны Турции.
РИА Новости вчера в 12:20
Кино

Появился трейлер фильма «Чернобыль: Бездна» Данилы Козловского

Mockva.ru вчера в 22:35
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В рамках программы жители республики могут рассчитывать на денежную помощь от государства.
Общественная электронная газета вчера в 00:43
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Сын Пеле рассказал, что его отец в депрессии и не выходит из дома

Матч ТВ вчера в 13:19
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Гендиректор ГТРК «Камчатка» ответил на видео со смеющейся ведущей

РБК вчера в 22:01
Происшествия

Вылетевший в Москву самолет S7 вернулся в Новосибирск

Самолет авиакомпании S7, вылетевший в Москву, вернулся в новосибирский аэропорт Толмачево. Об этом сообщает портал NGS.RU.
РБК вчера в 22:42
Общество

Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»

В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.
RT на русском вчера в 11:04
Политика

Фаворитка Ангелы Меркель отказалась баллотироваться в канцлеры ФРГ

РБК вчера в 12:53
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Пушков высказался о решении Польши купить американские F-35

Польша зря подписала контракт с США на $4,6 млрд для приобретения американских истребителей F-35, так как она состоит в НАТО и пользуется гарантиями альянса в области безопасности.
Rambler News Service вчера в 09:52
Футбол

Кузбасская школа не получила денег с трансфера Головина в ФК «Монако»

Школа в Калтане не получила выплаты от ЦСКА после перехода футболиста Александра Головина в клуб «Монако».
Газета Кемерова вчера в 23:13
Происшествия

В Петербурге задержали участницу Pussy Riot Надежду Толоконникову

В Петербурге во время фотосессии была задержана участница группы Pussy Riot Надежда Толоконникова и еще 12 человек.
Газета.Ru вчера в 16:16
Общество

В Москве и на Крайнем Севере оказался самый доступный бензин в РФ

Жители Крайнего Севера и Москвы могут приобрести наибольший объём бензина на свою среднюю зарплату.
REGNUM вчера в 01:54
Происшествия

Самолет Utair совершил жесткую посадку в Коми

Пассажирский Boeing совершил жесткую посадку в аэропорту Усинска (Республика Коми), сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники.
Ведомости 09 февраля в 05:44
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Ван Дамма и Джеки Чана «перенесли» в Mortal Kombat 11

Например, Скала выступил в роли Кабала, Брюс Ли, конечно, в роли Лю Кана, а Джеки Чан в роли Кун Лао.
Ferra вчера в 12:46
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Пять человек погибли при взрыве в Кабуле

В результате взрыва у здания университета в столице Афганистана Кабуле погибли пятеро человек, передает телеканал 1TV.
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Культура

Филипп Киркоров подкараулил Брэда Питта на церемонии «Оскар»

Эстрадный певец, актер, композитор и продюсер Филипп Киркоров побывал на 92-й церемонии награждения лауреатов премии «Оскар».
Peterburg2.ru вчера в 13:24
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Чемпион UFC Джон Джонс одержал победу над Домиником Рейесом

Американский боец MMA Джон Джонс защитил чемпионский пояс UFC в полутяжелом весе, одержав победу над соотечественником Домиником Рейесом.
РЕН ТВ 09 февраля в 01:48
Авто

Названы лучшие двигатели в кроссоверах с пробегом в России

Устанавливаемый в Mitsubishi Outlander и ASX мотор 4B11 также признан лучшим. Его ресурс может составит 430 тыс. километров.
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Здоровье

На домашний карантин из-за коронавируса помещены сотни екатеринбуржцев

Мэрия Екатеринбурга провела для журналистов брифинг о противодействию коронавирусу. Под наблюдением – уже сотни местных жителей.
Европейско-Азиатские новости 00:04
Общество

В ВОЗ считают распространение коронавируса «верхушкой айсберга»

Гебрейесус призвал все государства делиться любой информацией по коронавирусу в режиме онлайн, а также назвал врачей, борющихся с эпидемией, героями.
REGNUM вчера в 10:50
Экономика

«Коммерсантъ» узнал о планах Минфина повысить налог на добычу угля

По его данным, Минфин предлагает установить к ставкам НДПИ при добыче угля дополнительное слагаемое, которое будет учитывать ситуацию на мировых рынках энергетического и коксующегося угля.
РБК вчера в 22:43
Космос

Пойман сигнал из глубокого космоса, повторяющийся каждые 16 дней

Подсчитано, что этот мощный сигнал поступает на Землю из глубокого космоса каждые 16 дней.
Российская газета вчера в 07:51
Энергетика

В Белоруссии раскрыли стоимость поставок нефти из России

Белоруссия настаивает, чтобы цена на российскую нефть формировалась на одинаковых принципах для Минска и западных потребителей, заявил первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой агентству Белта.
РИА Новости вчера в 12:53
Общество

Китай попросил помощи у сибирских ученых в борьбе с коронавирусом

Министерство иностранных дел КНР обратилось к руководству Сибирского отделения РАН с просьбой рассмотреть возможность совместной работы по борьбе коронавирусной инфекцией, сообщила пресс-служба СО РАН.
Sibnet Новости вчера в 22:55
Политика

Способное достроить «Северный поток-2» судно покинуло порт Находки

Коммерсантъ 09 февраля в 22:10
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