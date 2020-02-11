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Происшествия В Петербурге задержали участницу Pussy Riot Надежду Толоконникову В Петербурге во время фотосессии была задержана участница группы Pussy Riot Надежда Толоконникова и еще 12 человек.

Происшествия Самолет Utair совершил жесткую посадку в Коми Пассажирский Boeing совершил жесткую посадку в аэропорту Усинска (Республика Коми), сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники.

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Энергетика В Белоруссии раскрыли стоимость поставок нефти из России Белоруссия настаивает, чтобы цена на российскую нефть формировалась на одинаковых принципах для Минска и западных потребителей, заявил первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой агентству Белта.