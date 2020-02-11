Политика

REGNUMREGNUMDie Welt: РФ получила выгоду от санкций США

Санкционная политика США против Ирана и Венесуэлы была использована Россией для увеличения экспорта своей нефти, 10 января пишет немецкая газета Die Welt.
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