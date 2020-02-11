Политика
REGNUMDie Welt: РФ получила выгоду от санкций США
Санкционная политика США против Ирана и Венесуэлы была использована Россией для увеличения экспорта своей нефти, 10 января пишет немецкая газета Die Welt.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 21:13, Ашберн
Происшествия
Посольство РФ: Погибшие в Таиланде дети оказались братом и сестрой
Хоккей
Тротц уверен, что Овечкин сможет побить рекорд Гретцки
Бывший главный тренер клуба НХЛ "Вашингтон" Барри Тротц выразил уверенность в том, что российский нападающий "Кэпиталз" Александр Овечкин сумеет побить рекорд Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ.
Гаджеты
Какие смартфоны Huawei и Honor получили стабильную версию Android 10
Ранее обновляться начали устройства Honor 10 и Honor View 10.
Энергетика
В Белоруссии планируют покупать нефть у России по мировым ценам
В Белоруссии объявили, что местные нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) будут закупать нефть у предприятий из России по ценам, свойственным мировому рынку.
Спорт
Гимнастка Солдатова рассказала о болезни
Гимнастка рассказала, что борется с серьезным заболеванием. Девушка призналась, что уже несколько лет страдает от булимии.
Политика
В партии Зеленского заявили о гибели украинской промышленности
Депутат Верховной рады от президентской партии "Слуга народа" Александр Дубинский заявил в эфире телеканала "112", что на Украине гибнет промышленность.
Шоу-бизнес
Курникова и Иглесиас стали родителями в третий раз
Брат испанского певца Энрике Иглесиаса Хулио Иглесиас-младший заявил, что у музыкального исполнителя и бывшей теннисистки Анны Курниковой родился третий ребенок, передает Daily Mail со ссылкой на чилийскую радиостанцию ADN.
Спорт
В Норвегии заявили об уничтожении российских лыжных гонок
Норвежские журналисты считают, что российские лыжные гонки уничтожают сами себя.
Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае увеличилось до 811 человек
В Китайской Народной Республике в результате заражения коронавирусом погибли 811 человек, заражены около 37 тысяч.
Кино
«Оскар 2020» как лучший международный фильм получили «Паразиты»
В Лос-Анджелесе в театре "Долби" огласили победителя в номинации лучший иностранный фильм.
Общество
В Приморье ожидают прибытие платформы Sea Launch в начале марта
Армия и оружие
«Панцири» на Хмеймиме отразили две атаки дронов
Комплексы ПВО "Панцирь" на авиабазе Хмеймим отразили две атаки дронов вечером 9 февраля, пострадавших и разрушений нет.
Здоровье
Китай обратился за помощью в борьбе с коронавирусом к ученым РАН
Министерство иностранных дел Китая обратилось к ученым Сибирского отделения РАН с предложением объединить усилия в борьбе с новым коронавирусом, сообщил журналистам в понедельник зампредседателя СО РАН Михаил Воевода.
Шоу-бизнес
Вадим Манукян осудил жалобы звезд по поводу низких пенсий
Эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Вадим Манукян назвал необоснованными жалобы российских звезд из-за низких пенсий.
Единоборства
Чемпион Bellator Ловато завершил карьеру из-за редкой болезни мозга
Чемпион организации Bellator Рафаэль Ловато объявил, что завершает карьеру из-за редкой болезни головного мозга.
Здоровье
Минздрав раскрыл смертность из-за врачебных ошибок
В качестве примера Мурашко рассказал, что люди из-за врачебных ошибок погибают от лидокаина, отметив, что за пять лет зафиксировано 80 подобных смертей.
Здоровье
В России изменили порядок назначения льготных лекарств
В России вступил в силу новый порядок назначения льготных лекарств, сообщает «Российская газета». Изменения начали действовать с 9 февраля.
Общество
Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»
В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.
Биатлон
Назван состав сборной России по биатлону на чемпионат мира
Не исключено, что в состав сборной войдет Саид Халили. Но окончательно тренеры еще не решили.
Армия и оружие
Украинская волонтерка рассказала о мародерстве ВСУ в Донбассе
Солдаты 56-й бригады ВСУ перед своей отправкой домой занимались мародерством в селе Пески на линии соприкосновения в пригороде Донецка.
Здоровье
Регионы обязали наблюдать за китайцами в течение двух недель
Роспотребнадзор обязал глав Приморья, Хабаровского и Забайкальского края, а также Еврейской и Амурской областей обеспечить пребывание всех граждан Китая, приезжающих в на их территорию с видом на жительство, в условиях двух недельного карантина.
Здоровье
Девушке удалили две лишние груди
Здоровье
Эксперты определили пик эпидемии коронавируса
Эпидемия коронавируса достигнет своего пика во второй половине февраля.
Футбол
«Челси» стал самым прибыльным клубом за последние два трансферных окна
Самым прибыльным клубом за последние два трансферных окна стал лондонский «Челси».
Общество
Законопроект о помощи многодетным семьям внесли в Госдуму
В России семьям с тремя и более детьми предложили оказывать помощь в рамках социального контракта независимо от их среднедушевого дохода.
Армия и оружие