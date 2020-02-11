с чего всё началось

Политика В МИД России допустили срыв нормандского саммита в апреле Заявления Киева и степень выполнения договоренностей, заключенных на нормандском саммите в Париже в декабре, ставят под вопрос новый нормандский саммит в апреле.

Происшествия Обвиненный в убийствах российских ветеранов медбрат объяснился Медбрат-анестезист пермской городской больницы имени Гринберга Сергей Калинин признался, что это он писал анонимные сообщения на портале «Двач» об убийстве пенсионеров и объяснил свои действия, сообщает Baza.

Экономика Новое правительство обсуждает раскрытие нефинансовой отчетности Концепцию развития публичной нефинансовой отчетности правительство утвердило еще в 2017 г. В сентябре Минэкономразвития внесло в правительство обновленную версию законопроекта.

Происшествия Участницу Pussy Riot Толоконникову отпустили из полиции в Петербурге Ранее издатель "Медиазоны" Петр Верзилов сообщил в Твиттере о задержании в Петербурге 13 человек, в том числе участницы Pussy Riot Толоконниковой во время фотосессии.

Общество Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети» В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.

Общество Белоруссия забирает на НПЗ технологическую нефть из «Дружбы» Нефтепровод «Дружба» по которому осуществляется российский транзит в Евросоюз, остаётся без технологической нефти: Белорусский госконцерн «Белнефтехим» начал откачку, ссылаясь на дефицит сырья для белорусских НПЗ.

Здоровье Просьбы российских детских онкологов остались без внимания Минздрава Никто не обратил внимание на заявления онкологов, которые просили вернуть импортные медицинские препараты, так как дешёвые аналоги не оказывают эффективного лечения.В жертву принесены судьбы наших детей.