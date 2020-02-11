Общество
РИА НовостиDie Welt: Россия воспользовалась санкционной политикой США
Россия воспользовалась американской санкционной политикой, увеличив экспорт сырой нефти в США, пишет немецкая газета Die Welt.
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Ранее немецкая газета Die Welt написала, что санкционная политика США поспособствовала увеличению физического экспорта российской сырой нефти в эту страну.РИА Новости03:56
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В МИД РФ заявили о случаях заболевания коронавирусом в Африке.
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Ранее издатель "Медиазоны" Петр Верзилов сообщил в Твиттере о задержании в Петербурге 13 человек, в том числе участницы Pussy Riot Толоконниковой во время фотосессии.
Общество
Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»
В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.
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Арт-критик разрушила произведение искусства за $20 тысяч
Арт-критик Авелина Леспер разбила работу художника на ярмарке современного исскуства Zona Maco в Мехико.
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«Ведомости»: правительство вернулось к идее снизить страховые взносы
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Общество
Телеведущая рассмеялась, говоря о повышении социальных выплат
Общество
Белоруссия забирает на НПЗ технологическую нефть из «Дружбы»
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Здоровье
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Операторы требуют компенсацию за доступ к социально значимым сайтам
Мобильные операторы и провайдеры интернет-услуг намерены получить компенсацию за обеспечение бесплатного доступа россиян к социально значимых сайтам, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на Комиссию Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по связи и информационно-коммуникационным технологиям.
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Журналисты начинают раздувать ситуацию вокруг футболиста Александра Кокорина, из-за чего у игрока сумбур в голове, считает владелец "Сочи" Борис Ротенберг.