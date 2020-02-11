Общество

РИА НовостиРИА НовостиDie Welt: Россия воспользовалась санкционной политикой США

Россия воспользовалась американской санкционной политикой, увеличив экспорт сырой нефти в США, пишет немецкая газета Die Welt.
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Ранее немецкая газета Die Welt
 написала, что санкционная политика США поспособствовала увеличению физического экспорта российской сырой нефти в эту страну.
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