Общество

Газета.RuГазета.RuDie Welt признала полезными для России санкции США

Россия воспользовалась американской санкционной политикой и заняла второе место по продаже нефти США, обогнав Мексику и приблизившись к Канаде. Об этом сообщило немецкое издание Die Welt.
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Впервые в начале XX века, в 1925 году, Гастон Рамон предложил для усиления иммунного ответа применять некие вещества, которые за их свойства назвал адъювантами (" помогающими").
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Дебютную программу вела первая из них, она была посвящена нашумевшей истории сестер Хачатурян.
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Число зараженных коронавирусом на лайнере Diamond Princess растет

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Трамп рассказал о «супербыстрых» ракетах США для противостояния Москве

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