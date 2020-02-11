Общество
РИА НовостиDie Welt: Россия воспользовалась санкционной политикой США
Россия воспользовалась американской санкционной политикой, увеличив экспорт сырой нефти в США, пишет немецкая газета Die Welt.
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Футбол
«Клопп сказал: «Пива с тобой выпью, но от команды не уеду». Интервью про Бувача, Вагнера, Ивановича, Агуэро и тренера «Ливерпуля»
Жизнь нового спортивного директора "Динамо" Бувача: причина ухода от Клоппа, пиво для болельщика и предложение "Зенита" Фото: © Из архива Сергея Жукова — Играл с вами и Дэвид Вагнер, тренирующий сейчас "Шальке".
Общество
Названа дата начала перебазирования «Морского старта» из США в Россию
Общество
Белоруссия забирает на НПЗ технологическую нефть из «Дружбы»
Нефтепровод «Дружба» по которому осуществляется российский транзит в Евросоюз, остаётся без технологической нефти: Белорусский госконцерн «Белнефтехим» начал откачку, ссылаясь на дефицит сырья для белорусских НПЗ.
Происшествия
В Петербурге экс-полицейские получили реальные сроки за избиение юноши
Колпинский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к реальным срокам бывших полицейских Алексея Заброду и Евгения Аунинга, обвиняемых в избиении 17-летнего юноши.
Общество
Ведущая ВГТРК может лишиться работы из-за смеха над размером соцвыплат
Ведущая камчатского подразделения ВГТРК Александра Новикова не смогла сдержать смех, зачитывая сообщение о повышении социальных выплат льготникам.
Происшествия
Суд приговорил убийцу полицейского в метро Москвы к 18 годам колонии
Мосгорсуд приговорил к 18 годам колонии строгого режима Нурлана Муратова за убийство сотрудника полиции на станции метро «Курская» в 2018 году.
Происшествия
Пранкера арестовали за имитацию в метро Москвы приступа коронавируса
Общество
Кремль объявит дополнительный выходной для голосования по Конституции
В обычный выходной у людей могут быть свои планы, от которых они не факт, что откажутся, а если выделить под голосование будний день, объявив его нерабочим, то на участки может прийти больше людей, пояснил он.
Армия и оружие
Турция нанесла массированный удар по армии Сирии
Здоровье
Число погибших от коронавируса в КНР превысило тысячу человек
Число случаев заражения в КНР превысило 42,6 тысяч человек.
Общество
Алену Водонаеву вызвали в полицию после поста в Instagram
Экономика
В Минпросвещения рассказали о выплатах за классное руководство
Более 170 миллиардов рублей предполагается потратить за три года на выплаты за классное руководство, сообщили в пресс-службе Минпросвещения.
Экономика
«Ведомости»: правительство вернулось к идее снизить страховые взносы
Правительство России возобновило дискуссию о снижении страховых взносов для работодателей, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на трёх федеральных чиновников.
Шоу-бизнес
У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок
Российская теннисистка Анна Курникова и испанский певец Энрике Иглесиас в третий раз стали родителями, сообщает The Daily Mail.
Футбол
«Ростов» по пенальти уступил «Локомотиву»
В Катаре 9 февраля завершился Кубок Париматч Премьер. Завершающий матч проводили команды «Ростов» и «Локомотив».
Здоровье
ЕР предложила изменить порядок медосвидетельствования водителей
Правозащитники партии Единая Россия предложили врачам и полиции при медосвидетельствовании водителей учитывать также видимые признаки опьянения, а не только наличие опьяняющих или дурманящих веществ в организме.
Авто
Автомобили LADA лидируют на вторичном рынке РФ
Самой востребованной маркой на вторичном рынке по-прежнему остается LADA, количество перерегистраций которой в 2019 году достигло 1,33 млн, что на 4% меньше, чем годом ранее.
Политика
Блумберг победил на праймериз в поселке Нью-Гэмпшира от двух партий
В штате Нью-Гэмпшир прошло первое голосование в рамках первичных партийных выборов (праймериз), причем оно не обошлось без курьеза – миллиардер Майкл Блумберг победил сразу как демократ и как республиканец.
Политика
Мишустин прибыл с первой рабочей поездкой в Новгородскую область
Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл с первой рабочей поездкой в новой должности в Новгородскую область.
Здоровье
Роспотребнадзор назвал средний инкубационный период коронавируса
Средний инкубационный период коронавирусной инфекции нового типа, по данным Всемирной организации здравоохранения, составляет 5,2 суток, рассказали представители Роспотребнадзора.
Армия и оружие
США обеспокоены маневрами двух российских спутников
Общество
Эвакуированные из Уханя после карантина разъедутся по 44 городам
По предварительным данным, россияне и иностранцы, находящиеся на карантине по коронавирусу после эвакуации из Уханя, планируют затем уехать в 44 города, сообщил тюменский областной штаб по профилактике коронавируса.
Общество
В Думу внесены поправки о расширении маткапитала
В Госдуму внесены поправки по маткапиталу Речь идет об инициативах, которые президент России Владимир Путин сформулировал в послании Федеральному собранию.
Общество
Жительница Тулы рассказала о «взорвавшейся» на кухне колбасе
Жительница Тулы Елена Брусенцева рассказала о том, что у нее «взорвалась» колбаса, которую она купила в местном магазине.
Происшествия
В Астрахани учительницу заподозрили в интимной связи с учеником
Следователи Астраханского областного управления СК России начали проверку информации, распространенной СМИ, об интимной связи учительницы одной из школ с девятиклассником.
Происшествия
Супругов обвинили в разглашении секретных данных о госте торжества
Супругов обвиняют в разглашении секретных данных спецслужбам Латвии.
Кино
Российский прокат в выходные возглавил фильм «Хищные птицы»
Экранизация серии комиксов стала продолжением фильма «Отряд самоубийц», главную роль суперзлодейки Харли Квинн снова исполнила Марго Робби.
Кино
Жена сценариста фильма «Москва слезам не верит» рассказала о съёмках
Жена сценариста фильма «Москва слезам не верит» Людмила Кожинова рассказала о съёмках откровенных сцен с участием Веры Алентовой и Алексея Баталова.
Политика
В Чувашии назначен министр здравоохранения
Как сообщало ИА REGNUM, 10 февраля в Чувашии освобождены от должности глава минздрава Владимир Викторов, который работал в статусе вице-премьера, министры юстиции и строительства Наталья Тимофеева и Алексей Грищенко.
Происшествия
Таиланд выплатит семье погибших детей из России более $140 тысяч
Власти Таиланда выплатят семье двух детей из России, погибших при столкновении катеров у острова Пхукет, более 4 млн таиландских бат ($140 тыс.).