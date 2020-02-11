Общество

РИА НовостиРИА НовостиDie Welt: Россия воспользовалась санкционной политикой США

Россия воспользовалась американской санкционной политикой, увеличив экспорт сырой нефти в США, пишет немецкая газета Die Welt.
Читать в источнике
Комментировать491

Подробнее о событии

Эксперт оценил пользу от санкций США для экономики России

Известия03:46

Die Welt: Россия воспользовалась санкционной политикой США

РИА Новостивчера в 18:02

Die Welt признала полезными для России санкции США

Газета.Ru02:56

Die Welt сообщила о использовании Россией санкций США

РБК01:32

Экономист объяснил, как санкции США принесли пользу России

РЕН ТВ02:03

Die Welt: Россия воспользовалась санкционной политикой США

Российская газета00:02

Эксперт прокомментировал сообщения СМИ о пользе России от санкций США

RT на русском03:18
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 04:28, Ашберн
Футбол

«Клопп сказал: «Пива с тобой выпью, но от команды не уеду». Интервью про Бувача, Вагнера, Ивановича, Агуэро и тренера «Ливерпуля»

Жизнь нового спортивного директора "Динамо" Бувача: причина ухода от Клоппа, пиво для болельщика и предложение "Зенита" Фото: © Из архива Сергея Жукова — Играл с вами и Дэвид Вагнер, тренирующий сейчас "Шальке".
Матч ТВ 01:19
Общество

Названа дата начала перебазирования «Морского старта» из США в Россию

Взгляд.ру вчера в 19:25
Общество

Белоруссия забирает на НПЗ технологическую нефть из «Дружбы»

Нефтепровод «Дружба» по которому осуществляется российский транзит в Евросоюз, остаётся без технологической нефти: Белорусский госконцерн «Белнефтехим» начал откачку, ссылаясь на дефицит сырья для белорусских НПЗ.
REGNUM 03:26
Происшествия

В Петербурге экс-полицейские получили реальные сроки за избиение юноши

Колпинский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к реальным срокам бывших полицейских Алексея Заброду и Евгения Аунинга, обвиняемых в избиении 17-летнего юноши.
RT на русском 04:11
Общество

Ведущая ВГТРК может лишиться работы из-за смеха над размером соцвыплат

Ведущая камчатского подразделения ВГТРК Александра Новикова не смогла сдержать смех, зачитывая сообщение о повышении социальных выплат льготникам.
News.ru вчера в 06:25
Происшествия

Суд приговорил убийцу полицейского в метро Москвы к 18 годам колонии

Мосгорсуд приговорил к 18 годам колонии строгого режима Нурлана Муратова за убийство сотрудника полиции на станции метро «Курская» в 2018 году.
RT на русском 03:59
Происшествия

Пранкера арестовали за имитацию в метро Москвы приступа коронавируса

Интерфакс вчера в 09:15
Общество

Кремль объявит дополнительный выходной для голосования по Конституции

В обычный выходной у людей могут быть свои планы, от которых они не факт, что откажутся, а если выделить под голосование будний день, объявив его нерабочим, то на участки может прийти больше людей, пояснил он.
РБК 03:50
Армия и оружие

Турция нанесла массированный удар по армии Сирии

РИА Новости вчера в 12:20
Здоровье

Число погибших от коронавируса в КНР превысило тысячу человек

Число случаев заражения в КНР превысило 42,6 тысяч человек.
Online47.ru вчера в 20:09
Общество

Алену Водонаеву вызвали в полицию после поста в Instagram

Российская газета вчера в 16:50
Экономика

В Минпросвещения рассказали о выплатах за классное руководство

Более 170 миллиардов рублей предполагается потратить за три года на выплаты за классное руководство, сообщили в пресс-службе Минпросвещения.
РИА Новости вчера в 08:14
Экономика

«Ведомости»: правительство вернулось к идее снизить страховые взносы

Правительство России возобновило дискуссию о снижении страховых взносов для работодателей, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на трёх федеральных чиновников.
RT на русском 01:59
Шоу-бизнес

У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок

Российская теннисистка Анна Курникова и испанский певец Энрике Иглесиас в третий раз стали родителями, сообщает The Daily Mail.
РИА Новости 03:37
Футбол

«Ростов» по пенальти уступил «Локомотиву»

В Катаре 9 февраля завершился Кубок Париматч Премьер. Завершающий матч проводили команды «Ростов» и «Локомотив».
Блокнот Ростов-на-Дону 09 февраля в 12:23
Здоровье

ЕР предложила изменить порядок медосвидетельствования водителей

Правозащитники партии Единая Россия предложили врачам и полиции при медосвидетельствовании водителей учитывать также видимые признаки опьянения, а не только наличие опьяняющих или дурманящих веществ в организме.
РИА Дагестан 08 февраля в 04:26
Авто

Автомобили LADA лидируют на вторичном рынке РФ

Самой востребованной маркой на вторичном рынке по-прежнему остается LADA, количество перерегистраций которой в 2019 году достигло 1,33 млн, что на 4% меньше, чем годом ранее.
32CARS.ru вчера в 05:18
Политика

Блумберг победил на праймериз в поселке Нью-Гэмпшира от двух партий

В штате Нью-Гэмпшир прошло первое голосование в рамках первичных партийных выборов (праймериз), причем оно не обошлось без курьеза – миллиардер Майкл Блумберг победил сразу как демократ и как республиканец.
РИА Новости 00:38
Политика

Мишустин прибыл с первой рабочей поездкой в Новгородскую область

Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл с первой рабочей поездкой в новой должности в Новгородскую область.
REGNUM 03:33
Здоровье

Роспотребнадзор назвал средний инкубационный период коронавируса

Средний инкубационный период коронавирусной инфекции нового типа, по данным Всемирной организации здравоохранения, составляет 5,2 суток, рассказали представители Роспотребнадзора.
News.ru 03:59
Армия и оружие

США обеспокоены маневрами двух российских спутников

Коммерсантъ вчера в 19:59
Общество

Эвакуированные из Уханя после карантина разъедутся по 44 городам

По предварительным данным, россияне и иностранцы, находящиеся на карантине по коронавирусу после эвакуации из Уханя, планируют затем уехать в 44 города, сообщил тюменский областной штаб по профилактике коронавируса.
Интерфакс вчера в 23:59
Общество

В Думу внесены поправки о расширении маткапитала

В Госдуму внесены поправки по маткапиталу Речь идет об инициативах, которые президент России Владимир Путин сформулировал в послании Федеральному собранию.
Газета.Ru 01:46
Общество

Жительница Тулы рассказала о «взорвавшейся» на кухне колбасе

Жительница Тулы Елена Брусенцева рассказала о том, что у нее «взорвалась» колбаса, которую она купила в местном магазине.
Известия вчера в 23:47
Происшествия

В Астрахани учительницу заподозрили в интимной связи с учеником

Следователи Астраханского областного управления СК России начали проверку информации, распространенной СМИ, об интимной связи учительницы одной из школ с девятиклассником.
Известия 03:50
Происшествия

Супругов обвинили в разглашении секретных данных о госте торжества

Супругов обвиняют в разглашении секретных данных спецслужбам Латвии.
Коммерсантъ вчера в 17:17
Кино

Российский прокат в выходные возглавил фильм «Хищные птицы»

Экранизация серии комиксов стала продолжением фильма «Отряд самоубийц», главную роль суперзлодейки Харли Квинн снова исполнила Марго Робби.
Коммерсантъ 09 февраля в 23:40
Кино

Жена сценариста фильма «Москва слезам не верит» рассказала о съёмках

Жена сценариста фильма «Москва слезам не верит» Людмила Кожинова рассказала о съёмках откровенных сцен с участием Веры Алентовой и Алексея Баталова.
RT на русском 01:43
Политика

В Чувашии назначен министр здравоохранения

Как сообщало ИА REGNUM, 10 февраля в Чувашии освобождены от должности глава минздрава Владимир Викторов, который работал в статусе вице-премьера, министры юстиции и строительства Наталья Тимофеева и Алексей Грищенко.
REGNUM 01:03
Происшествия

Таиланд выплатит семье погибших детей из России более $140 тысяч

Власти Таиланда выплатят семье двух детей из России, погибших при столкновении катеров у острова Пхукет, более 4 млн таиландских бат ($140 тыс.).
RT на русском 03:47
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное