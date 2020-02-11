Общество

РИА НовостиРИА НовостиDie Welt: Россия воспользовалась санкционной политикой США

Россия воспользовалась американской санкционной политикой, увеличив экспорт сырой нефти в США, пишет немецкая газета Die Welt.
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Die Welt: Россия воспользовалась санкционной политикой США

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Самым прибыльным клубом за последние два трансферных окна стал лондонский «Челси».
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В марте выпуск машин на российском автозаводе Nissan может быть приостановлен, сообщил «Ведомостям» представитель компании.
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