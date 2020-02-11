Экономика
Российская газетаDie Welt: Россия воспользовалась санкционной политикой США
Увеличив экспорт сырой нефти в Соединенные Штаты, Россия грамотно воспользовалась американской санкционной политикой, пишет немецкое издание Die Welt.
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Политика
Трамп рассказал о супербыстрых ракетах США
США обладают ракетами, способными долететь до цели в разы быстрее, чем «обычные».
Общество
Алену Водонаеву вызвали в полицию после поста в Instagram
Армия и оружие
Украинская волонтерка рассказала о мародерстве ВСУ в Донбассе
Солдаты 56-й бригады ВСУ перед своей отправкой домой занимались мародерством в селе Пески на линии соприкосновения в пригороде Донецка.
Хоккей
«Вашингтон» Овечкина проиграл «Нью-Йорк Айлендерс»
В рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" принимал "Нью-Йорк Айлендерс".
Политика
Филиппины прекратили действие военного договора с США
Договор о статусе иностранных вооруженных сил был подписан в 1998 году и регулирует правила въезда и пребывания американских военных на Филиппинах, предоставляя также юридическую основу для проведения совместных учений на территории страны.
Общество
Гендиректор ГТРК «Камчатка» провел беседу со смеющейся телеведущей
Генеральный директор ГТРК «Камчатка» Алексей Костылев встретился и пообщался с ведущей, которая рассмеялась во время записи репортажа об индексации льгот для населения.
Происшествия
У находящегося на лайнере в Японии украинца обнаружили коронавирус
Ранее стало известно, что ещё у семи граждан на круизном судне Diamond Princess выявлен новый тип коронавируса.
Авто
КамАЗ запатентовал электрогрузовик без кабины
Изображение грузовика без кабины на электрической тяге размещено в открытой базе Роспатента, обладателем патента указан КамАЗ, пишет издание Motor.
Общество
Россиян предупредили о новом способе кражи денег со счетов
Преступники, которые специализируются на хищениях денег со счетов, придумали новый способ мошенничества. Об этом сообщает газета «Известия».
Футбол
В «Балтике» прокомментировали драку с футболистами клуба из Туркмении
Общество
Китай вновь прекратил поставки овощей в Приморье
По данным властей Приморья, поставки овощей из Китая сократились из-за дополнительных требований карантинной службы КНР в связи с коронавирусом, сообщает РИА Новости.
Политика
МИД: вопрос о миротворцах не стоит в повестке «нормандского формата»
В декабре новый посол Украины в США, бывший постпред страны при ООН Владимир Ельченко заявил, что Киев может вынести на рассмотрение Совета Безопасности вопрос миротворческой миссии в Донбассе.
Экономика
ВТБ снизил ставки по ипотеке ниже 8% после решения ЦБ
Как пояснял зампред ВТБ Анатолий Печатников, решение было принято после того, как Центробанк понизил ключевую ставку до 6%.
Финансы
Реальный эффективный курс рубля в январе вырос на 1,7%
Реальный эффективный курс рубля (по отношению к валютам основных торговых партнёров России с учётом инфляции) в январе 2020 года вырос на 1,7%. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.
Общество
В сеть утекли данные более 44 тыс. желающих взять кредит россиян
В сеть попали данные клиентов кредитного брокера «Альфа-кредит», который собирает заявки на кредиты и помогает выбрать и получить заем в банке.
Шоу-бизнес
Анна Курникова родила третьего ребенка от Энрике Иглесиаса
У 44-летнего Иглесиаса и 38-летней Курниковой растут близнецы – дочь Люси и сын Николас, которых Анна родила в конце 2017 года.
Технологии
Telegram позволил создавать сайты на базе TON
Telegram открыл разработчикам возможность использования инструмента под названием TON Sites.
Политика
Зеленский намерен прекратить войну в Донбассе
Помощник украинского лидера Владимира Зеленского заявил о желании президента пресечь военные действия в Донбассе.
Армия и оружие
«Панцири» отразили атаки БПЛА на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии
Российские военнослужащие с помощью ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С» отразили сразу две атаки беспилотников на авиабазу Хмеймим.
Общество
Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»
Происшествия
В Москве задержали водителя, нарушившего ПДД более двух тысяч раз
Сотрудники Госавтоинспекции Москвы задержали водителя, за которым числится более 2,1 тысячи нарушений правил дорожного движения, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
Армия и оружие
Пострадавших военных США от обстрелов Ирана стало еще больше
Число пострадавших военнослужащих армии США в результате ракетного удара Ирана по базе в Ираке 8 января достигло 109 человек, сообщает пресс-служба Пентагона.
Происшествия
Участницу Pussy Riot Толоконникову отпустили из полиции в Петербурге
Ранее издатель "Медиазоны" Петр Верзилов сообщил в Твиттере о задержании в Петербурге 13 человек, в том числе участницы Pussy Riot Толоконниковой во время фотосессии.
Футбол
Васильев: пример Головина ломает стереотипы о российских футболистах
Пример Саши Головина ломает эти стереотипы. Чемпионат мира в России был блестяще проведён.
Здоровье
В Астрахани из-за самолечения у женщины развился абсцесс мозга
В Астрахани у 38-летней женщины из-за самолечения образовался абсцесс мозга.
Армия и оружие
Показана уничтоженная в Идлибе турецкая бронетехника
В сети появились фото, на которых запечатлены результаты нанесения ударов по военной технике, которую турецкая армия перебрасывала в Идлиб.
Общество
Мишустин поручил правительству провести ревизию расходов бюджета
«Необходимо провести ревизию планов аналогичных расходов на 2020-й год и перенаправить средства на более важные проекты, которые обозначены в Послании президента Федеральному Собранию», — заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
Спорт
Гимнастка Солдатова призналась, что почти три года борется с булимией
Солдатова выразила благодарность своему тренеру Анне Дьяченко и главе Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирине Винер-Усмановой, которые активно поддерживали девушку с тех пор, как она два года назад рассказала о том, что ей нужна помощь.