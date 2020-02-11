Экономика

Российская газетаРоссийская газетаDie Welt: Россия воспользовалась санкционной политикой США

Увеличив экспорт сырой нефти в Соединенные Штаты, Россия грамотно воспользовалась американской санкционной политикой, пишет немецкое издание Die Welt.
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