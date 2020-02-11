Политика Филиппины прекратили действие военного договора с США Договор о статусе иностранных вооруженных сил был подписан в 1998 году и регулирует правила въезда и пребывания американских военных на Филиппинах, предоставляя также юридическую основу для проведения совместных учений на территории страны.

Общество Гендиректор ГТРК «Камчатка» провел беседу со смеющейся телеведущей Генеральный директор ГТРК «Камчатка» Алексей Костылев встретился и пообщался с ведущей, которая рассмеялась во время записи репортажа об индексации льгот для населения.

Авто КамАЗ запатентовал электрогрузовик без кабины Изображение грузовика без кабины на электрической тяге размещено в открытой базе Роспатента, обладателем патента указан КамАЗ, пишет издание Motor.

Общество Китай вновь прекратил поставки овощей в Приморье По данным властей Приморья, поставки овощей из Китая сократились из-за дополнительных требований карантинной службы КНР в связи с коронавирусом, сообщает РИА Новости.

Политика МИД: вопрос о миротворцах не стоит в повестке «нормандского формата» В декабре новый посол Украины в США, бывший постпред страны при ООН Владимир Ельченко заявил, что Киев может вынести на рассмотрение Совета Безопасности вопрос миротворческой миссии в Донбассе.

Финансы Реальный эффективный курс рубля в январе вырос на 1,7% Реальный эффективный курс рубля (по отношению к валютам основных торговых партнёров России с учётом инфляции) в январе 2020 года вырос на 1,7%. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.

Политика Зеленский намерен прекратить войну в Донбассе Помощник украинского лидера Владимира Зеленского заявил о желании президента пресечь военные действия в Донбассе.

Происшествия Участницу Pussy Riot Толоконникову отпустили из полиции в Петербурге Ранее издатель "Медиазоны" Петр Верзилов сообщил в Твиттере о задержании в Петербурге 13 человек, в том числе участницы Pussy Riot Толоконниковой во время фотосессии.

Армия и оружие Показана уничтоженная в Идлибе турецкая бронетехника В сети появились фото, на которых запечатлены результаты нанесения ударов по военной технике, которую турецкая армия перебрасывала в Идлиб.

Общество Мишустин поручил правительству провести ревизию расходов бюджета «Необходимо провести ревизию планов аналогичных расходов на 2020-й год и перенаправить средства на более важные проекты, которые обозначены в Послании президента Федеральному Собранию», — заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.