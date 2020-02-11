Общество

РБКРБКDie Welt сообщила о использовании Россией санкций США

Несмотря на американские санкции, России удалось нарастить в США экспорт нефти и нефтепродуктов, пишет немецкая газета Die Welt. Издание отмечает, что отношения США и России никогда не были хорошими, а в последние годы ухудшились на фоне ситуации в Сирии и на Украине.
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Die Welt сообщила о использовании Россией санкций США

РБК01:32

Die Welt назвала выгоды России от санкционной политики США

RT на русском01:10

Немецкие СМИ заявили о пользе России от санкционной политики США

Известиявчера в 22:02

Санкционная политика вынудила США просить нефть у России

REGNUM01:29

Выбирать не приходится: США признали зависимость от российской нефти

РИА Новости00:00

Экономист объяснил, как санкции США принесли пользу России

РЕН ТВ02:03

Die Welt (Германия): Россия извлекает выгоду из санкций США (Die Welt)

ИноСМИвчера в 17:01
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Общество

Алену Водонаеву вызвали в полицию после поста в Instagram

Российская газета вчера в 16:50
Политика

В МИД России допустили срыв нормандского саммита в апреле

Заявления Киева и степень выполнения договоренностей, заключенных на нормандском саммите в Париже в декабре, ставят под вопрос новый нормандский саммит в апреле.
РБК 02:48
Шоу-бизнес

Садальский раскрыл секрет карьеры Канделаки

Российский актер Станислав Садальский на своей странице в Instagram раскрыл секрет того, как на самом деле генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки добилась известности.
Московский Комсомолец 02:24
Общество

В ГТРК «Камчатка» прокомментировали смех ведущей при записи эфира

RT на русском 00:02
Общество

Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских счетов

Ранее эксперты назвали основные способы кражи денег с банковских счетов россиян.
Кубанские новости вчера в 00:05
Происшествия

Супругов обвинили в разглашении секретных данных о госте торжества

Супругов обвиняют в разглашении секретных данных спецслужбам Латвии.
Коммерсантъ вчера в 17:17
Армия и оружие

Турция нанесла массированный удар по армии Сирии

РИА Новости вчера в 12:20
Происшествия

Поезд «Сапсан» сломался по пути из Москвы в Петербург

Пассажирский поезд «Сапсан», следовавший из Санкт-Петербурга в Москву, остановился на железнодорожной станции Решетниково из-за технической неисправности.
РБК вчера в 20:58
Экономика

«Ведомости»: правительство вернулось к идее снизить страховые взносы

Правительство России возобновило дискуссию о снижении страховых взносов для работодателей, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на трёх федеральных чиновников.
RT на русском 01:59
Финансы

Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов

Доллар и евро снизились на старте торгов на Московской бирже. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Вести.Ru вчера в 02:24
Общество

Минск начал забор технологической нефти из «Дружбы» для своих НПЗ

Белоруссия ведет забор технологической нефти для нефтеперерабатывающих заводов из веток нефтепровода "Дружба", не затрагивая транзит.
ТАСС 03:14
Происшествия

В Симферополе арестован директор МУП «ГорТрансСервис»

Российская газета 02:37
Шоу-бизнес

Курникова и Иглесиас в третий раз стали родителями

В семье испанского певца Энрике Иглесиаса и бывшей российской теннисистки и фотомодели Анны Курниковой родился третий ребенок.
Известия вчера в 21:48
Общество

Роструд напомнил о двух коротких рабочих неделях

21 февраля и 6 марта продолжительность рабочего дня не сокращается, проинформировали в Роструде.
RT на русском 02:31
Общество

Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»

В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.
RT на русском вчера в 11:04
Происшествия

Российскую учительницу заподозрили в интимной связи с подростком

В Астрахани учительницу заподозрили в интимной связи с учеником девятого класса.
Lenta.ru вчера в 23:16
Происшествия

В кинотеатре «Октябрь» провели эвакуацию с премьеры фильма «Лед 2»

В московском кинотеатре «Октябрь» людей эвакуировали с премьеры фильма «Лед 2». Причиной стало задымление на первом этаже здания, передают два корреспондента РБК.
РБК вчера в 15:28
Общество

Эвакуированные из Китая отправятся в 44 города России после карантина

РИА Новости 00:21
Здоровье

ЕР предложила изменить порядок медосвидетельствования водителей

Правозащитники партии Единая Россия предложили врачам и полиции при медосвидетельствовании водителей учитывать также видимые признаки опьянения, а не только наличие опьяняющих или дурманящих веществ в организме.
РИА Дагестан 08 февраля в 04:26
Происшествия

Челябинские власти помогают семье погибших в Таиланде детей

РИА Новости вчера в 10:04
Технологии

Пользователи Windows 7 не могут выключить компьютеры

Оставшись без поддержки Microsoft, операционная система не даёт доступа ко многим программам, но пользователи нашли решение.
Neva.Today вчера в 22:56
Армия и оружие

Опубликовано видео с испытаний новейшего фрегата «Адмирал Касатонов»

Министерство обороны опубликовало видео испытаний новейшего фрегата "Адмирал Касатонов" в Баренцевом море.
РИА Новости 01:31
Политика

Контрразведка США отнесла Россию и Китай к главным угрозам

Россия и Китай оказались в списке угроз, представленном в новой стратегии контрразведки США на 2020—2022 годы.
RT на русском 01:07
Общество

Мак и коноплю разрешили выращивать в России

Разрешено выращивать определенные сорта. Для конопли, например, это сорта с низким содержанием наркотических веществ.
ГТРК Ставрополье 01:44
Наука

Физики показали быструю синхронизацию двух фононных лазеров

Физики под руководством профессора Хайбина Ву (Haibin Wu) из Лаборатории прецизионной спектроскопии Восточно-китайского педагогического университета продемонстрировали систему для создания синхронизированных колебаний, состоящую из двух фононных лазеров, которые находились в общем поле внутри зеркального резонатора Фабри — Перо.
N+1 02:22
Авто

Представили уникальную спецверсию BMW X5 Timeless Edition

BMW совместно с производителем искусственной замши Alcantara представили особую версию кроссовера X5 в исполнении Timeless Edition (с английского timeless — вечная), которая поступит в продажу ограниченным тиражом.
Тарантас Ньюс 00:09
Экономика

ВТБ снизил ставки по ипотеке ниже 8% после решения ЦБ

Для зарплатных клиентов скидка от базовой ставки по кредиту составит 0,5 п.п, они смогут рефинансировать ипотеку под 8,3%, сообщили в ВТБ.
РБК 01:00
Игры

Сегодня вечером Ubisoft расскажет о будущем The Division 2 — это расширение Warlords of New York

Как выяснилось благодаря участникам форума Reddit, поздним вечером 11 февраля Ubisoft собирается представить расширение Warlords of New York, которое ознаменует начало второго года дополнительного контента в Tom Clancy’s The Division 2.
3DNews 03:04
Технологии

80% корпоративных сетей заражено вирусами

В компании Positive Technologies провели исследование, которое показало, что более 80% информационных сетей крупных организаций в РФ заражено вредоносным ПО.
Комсомольская правда вчера в 01:22
Общество

Налоговая разыскивает Алёну Водонаеву за долги

Блогер будоражит не только федеральные каналы, но и районную налоговую инспекцию Дело в том, что она задолжала налоги за авто и дачу в Московской области.
КМВ Новости 02:15
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