Общество
РБКDie Welt сообщила о использовании Россией санкций США
Несмотря на американские санкции, России удалось нарастить в США экспорт нефти и нефтепродуктов, пишет немецкая газета Die Welt. Издание отмечает, что отношения США и России никогда не были хорошими, а в последние годы ухудшились на фоне ситуации в Сирии и на Украине.
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Общество
Алену Водонаеву вызвали в полицию после поста в Instagram
Политика
В МИД России допустили срыв нормандского саммита в апреле
Заявления Киева и степень выполнения договоренностей, заключенных на нормандском саммите в Париже в декабре, ставят под вопрос новый нормандский саммит в апреле.
Шоу-бизнес
Садальский раскрыл секрет карьеры Канделаки
Российский актер Станислав Садальский на своей странице в Instagram раскрыл секрет того, как на самом деле генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки добилась известности.
Общество
В ГТРК «Камчатка» прокомментировали смех ведущей при записи эфира
Общество
Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских счетов
Ранее эксперты назвали основные способы кражи денег с банковских счетов россиян.
Происшествия
Супругов обвинили в разглашении секретных данных о госте торжества
Супругов обвиняют в разглашении секретных данных спецслужбам Латвии.
Армия и оружие
Турция нанесла массированный удар по армии Сирии
Происшествия
Поезд «Сапсан» сломался по пути из Москвы в Петербург
Пассажирский поезд «Сапсан», следовавший из Санкт-Петербурга в Москву, остановился на железнодорожной станции Решетниково из-за технической неисправности.
Экономика
«Ведомости»: правительство вернулось к идее снизить страховые взносы
Правительство России возобновило дискуссию о снижении страховых взносов для работодателей, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на трёх федеральных чиновников.
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов
Доллар и евро снизились на старте торгов на Московской бирже. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Общество
Минск начал забор технологической нефти из «Дружбы» для своих НПЗ
Белоруссия ведет забор технологической нефти для нефтеперерабатывающих заводов из веток нефтепровода "Дружба", не затрагивая транзит.
Происшествия
В Симферополе арестован директор МУП «ГорТрансСервис»
Шоу-бизнес
Курникова и Иглесиас в третий раз стали родителями
В семье испанского певца Энрике Иглесиаса и бывшей российской теннисистки и фотомодели Анны Курниковой родился третий ребенок.
Общество
Роструд напомнил о двух коротких рабочих неделях
21 февраля и 6 марта продолжительность рабочего дня не сокращается, проинформировали в Роструде.
Общество
Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»
В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.
Происшествия
Российскую учительницу заподозрили в интимной связи с подростком
В Астрахани учительницу заподозрили в интимной связи с учеником девятого класса.
Происшествия
В кинотеатре «Октябрь» провели эвакуацию с премьеры фильма «Лед 2»
В московском кинотеатре «Октябрь» людей эвакуировали с премьеры фильма «Лед 2». Причиной стало задымление на первом этаже здания, передают два корреспондента РБК.
Здоровье
ЕР предложила изменить порядок медосвидетельствования водителей
Правозащитники партии Единая Россия предложили врачам и полиции при медосвидетельствовании водителей учитывать также видимые признаки опьянения, а не только наличие опьяняющих или дурманящих веществ в организме.
Происшествия
Челябинские власти помогают семье погибших в Таиланде детей
Технологии
Пользователи Windows 7 не могут выключить компьютеры
Оставшись без поддержки Microsoft, операционная система не даёт доступа ко многим программам, но пользователи нашли решение.
Армия и оружие
Опубликовано видео с испытаний новейшего фрегата «Адмирал Касатонов»
Министерство обороны опубликовало видео испытаний новейшего фрегата "Адмирал Касатонов" в Баренцевом море.
Политика
Контрразведка США отнесла Россию и Китай к главным угрозам
Россия и Китай оказались в списке угроз, представленном в новой стратегии контрразведки США на 2020—2022 годы.
Общество
Мак и коноплю разрешили выращивать в России
Разрешено выращивать определенные сорта. Для конопли, например, это сорта с низким содержанием наркотических веществ.
Наука
Физики показали быструю синхронизацию двух фононных лазеров
Физики под руководством профессора Хайбина Ву (Haibin Wu) из Лаборатории прецизионной спектроскопии Восточно-китайского педагогического университета продемонстрировали систему для создания синхронизированных колебаний, состоящую из двух фононных лазеров, которые находились в общем поле внутри зеркального резонатора Фабри — Перо.
Авто
Представили уникальную спецверсию BMW X5 Timeless Edition
BMW совместно с производителем искусственной замши Alcantara представили особую версию кроссовера X5 в исполнении Timeless Edition (с английского timeless — вечная), которая поступит в продажу ограниченным тиражом.
Экономика
ВТБ снизил ставки по ипотеке ниже 8% после решения ЦБ
Для зарплатных клиентов скидка от базовой ставки по кредиту составит 0,5 п.п, они смогут рефинансировать ипотеку под 8,3%, сообщили в ВТБ.
Игры
Сегодня вечером Ubisoft расскажет о будущем The Division 2 — это расширение Warlords of New York
Как выяснилось благодаря участникам форума Reddit, поздним вечером 11 февраля Ubisoft собирается представить расширение Warlords of New York, которое ознаменует начало второго года дополнительного контента в Tom Clancy’s The Division 2.
Технологии
80% корпоративных сетей заражено вирусами
В компании Positive Technologies провели исследование, которое показало, что более 80% информационных сетей крупных организаций в РФ заражено вредоносным ПО.
Общество
Налоговая разыскивает Алёну Водонаеву за долги
Блогер будоражит не только федеральные каналы, но и районную налоговую инспекцию Дело в том, что она задолжала налоги за авто и дачу в Московской области.