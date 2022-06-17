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Die Welt: Шольц, Макрон и Драги непублично убеждали Зеленского договариваться с Россией

Во время визита на Украину лидеры Германии, Франции и Италии "за закрытыми дверями", вероятно, убеждали Владимира Зеленского сесть за стол переговоров с Россией, пишет
 немецкая газета Die Welt.
РИА Новости
"Экономический рост затормозился, инфляция достигла рекордного уровня", — напоминает Die Welt.
РИА Новости
"Ситуация в Италии становится все более нестабильной: если экономические показатели не смогут восстановиться из-за нынешних событий на Украине, на карту будет поставлена стабильность страны", заключает издание.
ТАСС
Как рассказал в беседе с «Известиями» глава Российского совета по международным делам Андрей Кортунов, визит Макрона, Драги и Шольца нацелен на «некий зондаж того, насколько гибка позиция Киева в отношении урегулирования ситуации».
Известия

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