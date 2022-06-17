"Ситуация в Италии становится все более нестабильной: если экономические показатели не смогут восстановиться из-за нынешних событий на Украине, на карту будет поставлена стабильность страны", заключает издание.
Как рассказал в беседе с «Известиями» глава Российского совета по международным делам Андрей Кортунов, визит Макрона, Драги и Шольца нацелен на «некий зондаж того, насколько гибка позиция Киева в отношении урегулирования ситуации».
ВКС России высокоточными ракетами уничтожили штаб подразделения украинского батальона «Азов» (его символика признана в России экстремистской и запрещена) в районе поселка Песочин в Харьковской области, сообщили в Минобороны России.
«Российская империя угрожала и угрожает свободе европейских стран, поэтому необходимо жестко противостоять этой агрессии, отсюда и твердая поддержка, конкретная, реальная поддержка, которую мы оказываем Украине», — подчеркнул министр.