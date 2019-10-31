Соединенные Штаты и Украина стали победителями в ситуации с газопроводом «Северный поток-2». Такое мнение высказано в статье автора немецкой газеты Die Welt, в которой комментируется выданное Данией разрешение на строительство газопровода.

Украину назвали победителем в борьбе против «Северного потока-2»

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