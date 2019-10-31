Политика
Lenta.ruУкраину назвали победителем в борьбе против «Северного потока-2»
Соединенные Штаты и Украина стали победителями в ситуации с газопроводом «Северный поток-2». Такое мнение высказано в статье автора немецкой газеты Die Welt, в которой комментируется выданное Данией разрешение на строительство газопровода.
Читать в источнике
Оценить131
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 14:42, Ашберн
Шоу-бизнес
Максим Фадеев расторг контракт со всеми артистами лейбла
Wday.ru вчера в 10:00
Общество
Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»
Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
РБК вчера в 14:04
Футбол
Стали известны все четвертьфинальные пары Кубка России
Определились победители 1/8 финала Кубка России.
Спорт БИЗНЕС Online 14:33
Кино
Федор Добронравов заявил, что продолжение «Сватов» выйдет на экраны
Часть серий сняли зимой еще 2018 года, остальные летом. Еще ряд сцен будет досниматься в январе-феврале 2020 года.
ToDay News Ufa вчера в 13:17
Гаджеты
В Сети появились характеристики Xiaomi Mi Note 10
RuNews24.ru 08:51
Происшествия
Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша российской актрисы театра и кино Лидии Вележевой, которую сняли с рейса в Израиль.
РБК вчера в 13:30
Происшествия
Жители Нарьян-Мара несут цветы и свечи к детсаду, где убили ребенка
Российская газета 13:36
Политика
Зеленский назвал дату начала разведения сил в Петровском
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разведение сил в населённом пункте Петровское на линии соприкосновения в Донбассе начнётся 4 ноября.
News.ru 06:33
Технологии
Неудаляемый вирус заразил более 45 тысяч Android-устройств
Появился новый вид вредоносного программного обеспечения (ПО) для Android, который уже успел заразить более 45 тысяч устройств.
VSE42.RU 00:31
Политика
Путин прокомментировал диалог Зеленского с националистами
Президент России Владимир Путин прокомментировал диалог украинского лидера Владимира Зеленского с националистами на линии соприкосновения в Донбассе.
RT на русском вчера в 15:05
Происшествия
Отставной генерал милиции задержан за подготовку убийства
Генерал-майор милиции в отставке, экс-начальник Западного УВД на транспорте Александр Туривненко задержан по подозрению в подготовке заказного убийства жены своего умершего брата.
BFM.ru 13:41
Политика
В Госдуме ответили на призыв НАТО передать Украине контроль над Крымом
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировали заявление НАТО с призывом вернуть контроль над Крымом Украине и допустить присутствие международных организаций на территории полуострова.
РИА Новости 13:58
Авто
В Латвии построили внедорожник для Сатаны
Фирма Dartz кардинально доработала Hummer H2.
32CARS.ru 09:01
Наука
Кардиологи объяснили, как сердце предупреждает о развитии рака
Кардиологи из клиники Майо в Соединенных Штатах провели длительное исследование, чтобы выяснить, каким образом сердце предупреждает человека о развитии онкологии в организме.
iReactor 01:15
Политика
Венгрия наложила вето на декларацию НАТО по Украине
У Венгрии "не было другого выбора, кроме как наложить вето на заявление", заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, поскольку "интересы венгра - достаточная причина для нас, чтобы защищать его".
Российская газета вчера в 10:17
Общество
На модернизацию первичного звена медицины выделят еще 550 млрд рублей
На модернизацию первичного звена здравоохранению в течение ближайших пяти лет дополнительно выделят 550 млрд рублей.
Известия 12:06
Общество
Симоньян возмутилась из-за вопросов Собчак и ушла с интервью
Gazeta.SPb вчера в 17:46
Кино
Мединский раскритиковал фильм «Джокер»
Министр культуры Владимир Мединский рассказал, что ему не понравился фильм Тодда Филлипса «Джокер», однако он отметил, что оснований для запрета картины нет.
Ведомости 03:01
Футбол
«Ливерпуль» угрожает сняться с Кубка английской лиги
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что команда может отказаться от участия в Кубке английской лиги.
Pravda.Ru 02:41
Политика
Корвет «Гремящий» оснастят гиперзвуковыми ракетами «Циркон»
Президент России Владимир Путин подтвердил, что корвет проекта 20385 «Гремящий» будет оснащен новейшими гиперзвуковыми ракетами «Циркон».
Известия 12:40
Гаджеты
Появились фотографии новой раскладушки Motorola RAZR
Компания Motorola представит новую раскладушку RAZR уже 13 ноября.
The GEEK 13:51
Здоровье
Онколог заявил, что победить рак невозможно
Даже если человек в результате все равно погибнет от рака, позади у него будут 20-30 лет полноценной жизни, что уже — победа, убежден специалист.
Medical Note вчера в 08:47
Здоровье
Минздрав выявил сокращение числа врачей в 54 регионах
В 54 российских регионах в этом году сократилось число врачей.
Lenta.ru 02:43
Футбол
Алексей Игонин: «При назначении судей на некоторые матчи лохотрон, что ли, крутят?»
Эксперт «Матч ТВ» Алексей Игонин прокомментировал тот факт, что на игру «Зенит» — ЦСКА назначена практически та же бригада, включая арбитров VAR, что недавно работала на встрече «Локомотив» — «Зенит» (1:0). Напомним, что главным судьей той встречи был Михаил Вилков, ассистентом VAR Сергей Карасев.
Sportbox.RU 13:51
Политика
Палата представителей поддержала процедуру импичмента Трампа
Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию, продвигающую процедуру импичмента президента США Дональда Трампа.
Коммерсантъ 12:27
Политика
В Конгрессе США одобрили санкции против Турции
Палата представителей Конгресса США большинством голосов (403 против 16) одобрила законопроект Республиканской и Демократической партий о введении санкций против Турции за военную операцию в Сирии, пишет Bloomberg.
Rambler News Service вчера в 00:57
Происшествия
Число погибших при пожаре в поезде в Пакистане выросло до 25 человек
Двадцать пять человек погибли в результате пожара в поезде в Пакистане, 30 пострадали, сообщает телеканал Geo TV со ссылкой на полицию.
РИА Новости 00:52
Авто
Конкурента Tesla Model X показала компания Fisker
Fisker Ocean выделяется в своем сегменте благодаря солнечным батареям на крыше.
ГЛАС.RU 13:03