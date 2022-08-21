Глава Ассоциации германских кооперативных банков Андреас Мартин добавил, что обесценивание денег серьезно сократило возможности немцев делать вклады, однако многие все равно обладают финансовой свободой.
Жителей поселка Деулино и деревни Ольгино в Рязанской области временно эвакуируют в связи с продолжающимися лесными пожарами в регионе, написал на своей странице во «ВКонтакте» временно исполняющий обязанности главы области Павел Малков.
«Театр Моссовета с прискорбием сообщает, что на 101-м году ушел из жизни старейший актер театра и один из старейших артистов Москвы, народный артист России, ветеран ВОВ Николай Сергеевич Лебедев, человек большой, сложной и без преувеличения героической судьбы», — говорится в сообщении театра.