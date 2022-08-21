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Die Welt: большинство жителей ФРГ лишились возможности делать сбережения

Немцам приходится большую часть своих средств тратить на проживание.
Экономика сегодня
Высокий уровень инфляции принуждает примерно 60% немцев тратить все свои средства на текущие расходы и отказаться от сбережений.
Телеканал 360°
Большая часть немецких граждан лишилась возможности откладывать деньги.
РЕН ТВ
Глава Ассоциации германских кооперативных банков Андреас Мартин добавил, что обесценивание денег серьезно сократило возможности немцев делать вклады, однако многие все равно обладают финансовой свободой.
Телеканал 360°

Подробнее о событии

Die Welt: инфляция заставила большинство немцев отказаться от сбережений
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Российская газета06:46
Die Welt: большинство немцев больше не могут формировать сбережения из-за инфляции
ФАН07:54
Инфляция подталкивает многих немцев к финансовым ограничениям
Новостной фронт07:20
Die Welt: большинство жителей ФРГ лишились возможности делать сбережения
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