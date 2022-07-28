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Die Welt: экономическая модель Германии зашаталась в сторону катастрофы

Экономическая модель Германии зашаталась в сторону катастрофы.
Lenta.ru
Издание отмечает
, что из-за проблем с обслуживанием турбин Siemens Германия стала получать меньше российского газа, а возникшие трудности с «Северным потоком» способны аукнуться необеспеченностью газоснабжения промышленных предприятий и частных домов.
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Пандемия, инфляция, энергетический кризис, слабый евро: немецкая политика и бизнес перегружены кризисом.
Центральная Служба Новостей
Также в публикации отмечается, что Европейский центробанк не рискует ужесточать кредитно-денежную политику, и евро обесценивается.
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