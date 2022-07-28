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Die Welt: экономическая модель Германии зашаталась в сторону катастрофы

Экономическая модель Германии зашаталась в сторону катастрофы.
Lenta.ru
По словам обозревателя немецкого издания Die Welt, из магазинов Германии пропадают вещи, раньше бывшие в изобилии.
ИА SM-News
Издание отмечает
, что из-за проблем с обслуживанием турбин Siemens Германия стала получать меньше российского газа, а возникшие трудности с «Северным потоком — 1» способны аукнуться необеспеченностью газоснабжения промышленных предприятий и частных домов.
News.ru
Также в публикации отмечается, что Европейский центробанк не рискует ужесточать кредитно-денежную политику, и евро обесценивается.
News.ru

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