Благодаря сланцевой революции с миллиардными инвестициями и введенными Трампом мерами по открытию большего числа месторождений, страна в последние годы стала лидером нефтяного рынка, поясняют авторы статьи.
Российский пакет приложений, который Минцифры РФ предлагает использовать чиновникам и бюджетникам, может оставить равнодушным массового пользователя, заявил "Свободной прессе" руководитель отдела продвижения продуктов компании "Код безопасности" Павел Коростелёв.
В статье Applied Physics Letters, изданной AIP Publishing, исследователи из Oxford PV описывают, как сочетание металлогалогенных перовскитов с обычным кремнием приводит к более мощному солнечному элементу, который преодолевает практический предел эффективности 26% при использовании только кремниевых элементов.
Конгломерат Embracer Group, владеющий в том числе THQ Nordic, Deep Silver, Saber Interactive, Gearbox и не только, рассказал об успехах своих игр: Вышедшая в конце мая Biomutant на конец июня разошлась тиражом в более чем 1 млн копий.
Как утверждает Служба охраны госграницы при МВД Литвы, группа из 12 человек - сотрудников погранохраны Белоруссии, якобы сопровождавшая более 30 нелегальных мигрантов, намеревавшихся проникнуть на территорию Литвы, нарушила во вторник литовскую границу в Шальчининкском районе.