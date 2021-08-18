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Die Welt: энергетическому господству США пришел конец

По мере того как мировая экономика восстанавливается после коронавирусных ограничений, растут и цены на нефть, говорится в статье.
РИА Новости
Благодаря сланцевой революции с миллиардными инвестициями и введенными Трампом мерами по открытию большего числа месторождений, страна в последние годы стала лидером нефтяного рынка, поясняют авторы статьи.
РИА Новости
Потому что сама Америка больше не может вмешаться в ситуацию, когда предложение ограничено, а цены высоки.
Взгляд.ру
Американцы могли наращивать или сокращать ежедневный объем добычи в зависимости от ситуации.
РИА Новости

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Die Welt: энергетическому господству США пришел конец
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