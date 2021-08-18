Продажи Biomutant превысили 1 млн копий, а Valheim — 7,9 млн

Конгломерат Embracer Group, владеющий в том числе THQ Nordic, Deep Silver, Saber Interactive, Gearbox и не только, рассказал об успехах своих игр: Вышедшая в конце мая Biomutant на конец июня разошлась тиражом в более чем 1 млн копий.