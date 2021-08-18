РИА НовостиDie Welt: энергетическому господству США пришел конецСША теряют свое влияние в мире и вынуждены отказываться от стремления к глобальному энергетическому доминированию.РИА НовостиПо мере того как мировая экономика восстанавливается после коронавирусных ограничений, растут и цены на нефть, говорится в статье.РИА НовостиПрезидент Джо Байден опасается, что высокая стоимость черного золота тормозит восстановление американской экономики и приводит к росту инфляции.РИА НовостиАмериканцы уже ощущают последствия: бензин сегодня стоит примерно на доллар дороже, чем год назад, говорится в публикации.РИА НовостиФАНФАНВечерний курьерЦарьградЦентральная Служба НовостейКапитал страныГЛАС.RUЭкономика сегодняРамблерПодробнее о событии«Теряет влияние»: Die Welt предрёк крах энергетическому господству ВашингтонаЦарьград09:05Die Welt: климатические цели Байдена приведут Штаты к потере власти над нефтьюГЛАС.RU08:47Die Welt: энергетическому господству США пришел конецРИА Новости07:27Die Welt: США теряют энергетическое господствоPravda.Ru08:27В Die Welt констатировали ослабление влияния США на нефтяной рынокФАН03:54Die Welt: климатические цели Байдена ведут США к потере власти над нефтьюЭкономика сегодня03:39Немецкие СМИ: Крупнейшая экономика мира теряет власть над нефтьюВзгляд.рувчера в 05:24Показать ещёОценить16Поделиться