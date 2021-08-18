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Die Welt: энергетическому господству США пришел конец

США теряют свое влияние в мире и вынуждены отказываться от стремления к глобальному энергетическому доминированию.
РИА Новости
По мере того как мировая экономика восстанавливается после коронавирусных ограничений, растут и цены на нефть, говорится в статье.
РИА Новости
Президент Джо Байден опасается, что высокая стоимость черного золота тормозит восстановление американской экономики и приводит к росту инфляции.
РИА Новости
Американцы уже ощущают последствия: бензин сегодня стоит примерно на доллар дороже, чем год назад, говорится в публикации.
РИА Новости

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