США и Украина выиграли в ситуации с газопроводом «Северный поток-2», несмотря на то что Дания наконец выдала разрешение на его строительство. Об этом говорится в статье немецкого издания Die Welt.

Die Welt назвала Украину победителем в борьбе с «Северным потоком-2»

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