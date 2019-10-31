Политика

РБКРБКDie Welt назвала Украину победителем в борьбе с «Северным потоком-2»

США и Украина выиграли в ситуации с газопроводом «Северный поток-2», несмотря на то что Дания наконец выдала разрешение на его строительство. Об этом говорится в статье немецкого издания Die Welt.
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