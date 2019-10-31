Политика

РБКРБКDie Welt назвала Украину победителем в борьбе с «Северным потоком-2»

США и Украина выиграли в ситуации с газопроводом «Северный поток-2», несмотря на то что Дания наконец выдала разрешение на его строительство. Об этом говорится в статье немецкого издания Die Welt.
Читать в источнике
Комментировать330

Подробнее о событии

Die Welt назвала Украину победителем в борьбе с «Северным потоком-2»

РБК14:36

Die Welt назвала Украину победителем в борьбе с «Северным потоком — 2»

РИА Новости14:23

США помогли Украине получить выгоду от остановки «Северного потока - 2»

Утро.ru11:37

Украина и США победили в борьбе против «Северного потока — 2» — Die Welt

Телеканал 360°13:53

Украину назвали победителем в борьбе против «Северного потока-2»

Lenta.ru12:46

Die Welt: Украина получила выгоду от остановки «Северного потока — 2»

RT на русском13:28

Die Welt (Германия): с «Северным потоком — 2» Россия остается в проигрыше (Die Welt)

ИноСМИ10:29
Показать все источники
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 20:46, Ашберн
Культура

Майкл Джексон вновь возглавил список самых богатых мертвецов

Российская газета 05:39
Хоккей

Цулыгин: «Салават Юлаев» играл против «Динамо» слишком академично

РИА Новости 15:57
Гаджеты

Samsung представила концепт нового складного смартфона Galaxy Fold 2

Samsung представила концепт нового складного смартфона, показав первые рендерные изображения Galaxy Fold 2. Выход первой модели в линейке оказался неудачным.
Актуальные Новости вчера в 03:01
Здоровье

Поликлиники Алтайского края продлили время работы

Поликлиники Алтайского края обязаны принимать пациентов до 20:00.
Алтапресс вчера в 02:44
Происшествия

Мать зарезанного в Нарьян-Маре мальчика рассказала о трагедии

Ридус 16:35
Политика

Госдеп обвинил «российских троллей» во вмешательстве в протесты в Чили

США видят признаки того, что "российские тролли" в соцсетях мешают политическому диалогу в Чили, заявил в пятницу журналистам представитель госдепартамента, однако не смог ответить, связаны ли эти люди с российскими властями.
РИА Новости 18:41
Происшествия

Отставной генерал милиции задержан за подготовку убийства

Генерал-майор милиции в отставке, экс-начальник Западного УВД на транспорте Александр Туривненко задержан по подозрению в подготовке заказного убийства жены своего умершего брата.
BFM.ru 13:41
Технологии

Пользователей Android атаковал «неудаляемый» вирус

По оценкам экспертов, программа Xhelper тщательно прячется от владельцев устройств и может сохраниться даже при сбросе гаджета до заводских настроек.
Lenta.ru 11:20
Шоу-бизнес

Любовь Толкалина прогулялась по пляжу в прозрачном платье

Актриса Любовь Толкалина опубликовала в Instagram фото в прозрачном платье.
Дни24 14:13
Экономика

Власти РФ вымаривают страну денежным голодом – Михаил Делягин

Закономерный результат политики российского государства состоит в том, что большинство граждан России не могут позволить себе ипотечный кредит, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.
REGNUM 08:19
Кино

Netflix опубликовал трейлер «Ведьмака» с Генри Кавиллом

Стриминговый сервис Netflix выпустил полноценный трейлер сериала «Ведьмак». Премьера сезона намечена на 20 декабря.
Gazeta.SPb 13:42
Гаджеты

В Сети появились характеристики Xiaomi Mi Note 10

RuNews24.ru 08:51
Авто

Появились первые изображения Kia Optima следующего поколения

Автопроизводитель Kia начал тизерную кампанию, посвященную новому поколению автомобиля Kia Optima.
Tvoe-avto.com 29 октября в 07:18
Транспорт

Минтранс разработал ПДД для электросамокатов, моноколес и гироскутеров

Министерство транспорта подготовило поправки в Правила дорожного движения (ПДД), согласно которым появляется новый термин — средства индивидуальной мобильности (СИМ).
РБК 16:20
Политика

Захарова ответила на призыв НАТО вернуть Крым Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала призыв НАТО вернуть Крым под контроль Украины «сотрясанием воздуха», передает «URA.RU».
РБК 20:19
Футбол

Девушка-арбитр показала Кака жёлтую карточку ради селфи с ним

REGNUM вчера в 07:07
Политика

Закон о «суверенном Рунете» вступил в силу в России

С 1 ноября на территории России начинает действовать большая часть поправок законов "О связи" и "Об информации, информационных технологиях и защите информации", которые получили неофициальное название закон о "суверенном Рунете".
Газета.Ru 17:46
Армия и оружие

Киев ввел в оккупированной части Донбасса «желтый режим»

Военнослужащие, работники правоохранительных органов имеют на период действия режима "желтый" специальные полномочия.
ИА Новороссия вчера в 08:50
Кино

Составлен рейтинг лучших хорроров десятилетия

Лучшие хорроры определяли сами зрители. За основу брали их оценки на сайте проекта за последние 10 лет.
Комсомольская правда 00:35
Экономика

В правительстве назвали плюсы новой системы накопительных пенсий

Ранее стали известны основные положения новой накопительной пенсионной системы РФ (она будет называться ГПП — «гарантированный пенсионный план»).
URA.Ru 17:22
Футбол

Спартак — Ростов 2:1

"Спартак" на своем поле в матче 1/8 финала Олимп-Кубка России победил "Ростов" (2:1).
Спорт-Экспресс 14:23
Политика

Израиль приостановил экстрадицию россиянина Буркова в США, узнали СМИ

Суд принял дело к рассмотрению и решил приостановить процесс экстрадиции Буркова в США.
Газета.Ru 18:10
Общество

Налог для самозанятых Минфин предложил ввести еще в 19 регионах России

Министерство финансов РФ предлагает включить еще 19 субъектов страны в налоговый режим для самозанятых с начала 2020 года.
Политика Сегодня вчера в 11:42
Политика

Конгрессмены США одобрили санкции против Турции

Как передает ТАСС, Белый дом, по мнению конгрессменов, также обязан ввести санкции в отношении Анкары в связи с покупкой этой страной зенитных ракетных комплексов С-400.
Российская газета 29 октября в 18:02
Политика

Столтенберг: «Двери НАТО открыты для Украины»

Как сообщало ИА REGNUM, 30 октября в Одессе генсек НАТО Столтенберг напомнил, что Россия не имеет права вмешиваться и влиять на решение Украины стать членом Североатлантического альянса.
REGNUM 08:37
Общество

Израильское ПО использовали для слежки через WhatsApp

Израильская компания-разработчик программного обеспечения NSO Group может быть причастна к слежке за официальными лицами около двадцати государств через мессенджер WhatsApp.
Российская газета 15:08
Общество

Первый проект по переводу самолетов в российский реестр провалился

Azur Air перевела в Государственный реестр гражданских судов России только один самолет и не планирует переводить остальные, рассказал заместитель гендиректора авиакомпании Павел Терещенко на отраслевом форуме «Крылья будущего».
Ведомости 17:04
Происшествия

СК закрыл дело ударившего по машине из-за гибели щенка подростка

РБК 13:02
Политика

Рада приняла необходимый для транзитного контракта законопроект

Как уточняет Интерфакс, законопроект необходим для создания условий для заключения транзитного контракта с «Газпромом».
RT на русском 12:57
Кино

Новый «Терминатор» 2019 со Шварценеггером стартовал в прокате

Официальное название фильма – «Terminator: Dark Fate» («Терминатор: Темные судьбы»), хотя в российском прокате он вышел под названием «Терминатор 6: Феникс».
VN.RU вчера в 23:18
Как работают Яндекс.Новости?
Северный поток — 2Больше новостей по теме
Главное