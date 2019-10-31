Политика
РБКDie Welt назвала Украину победителем в борьбе с «Северным потоком-2»
США и Украина выиграли в ситуации с газопроводом «Северный поток-2», несмотря на то что Дания наконец выдала разрешение на его строительство. Об этом говорится в статье немецкого издания Die Welt.
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Культура
Майкл Джексон вновь возглавил список самых богатых мертвецов
Гаджеты
Samsung представила концепт нового складного смартфона Galaxy Fold 2
Samsung представила концепт нового складного смартфона, показав первые рендерные изображения Galaxy Fold 2. Выход первой модели в линейке оказался неудачным.
Здоровье
Поликлиники Алтайского края продлили время работы
Поликлиники Алтайского края обязаны принимать пациентов до 20:00.
Политика
Госдеп обвинил «российских троллей» во вмешательстве в протесты в Чили
США видят признаки того, что "российские тролли" в соцсетях мешают политическому диалогу в Чили, заявил в пятницу журналистам представитель госдепартамента, однако не смог ответить, связаны ли эти люди с российскими властями.
Происшествия
Отставной генерал милиции задержан за подготовку убийства
Генерал-майор милиции в отставке, экс-начальник Западного УВД на транспорте Александр Туривненко задержан по подозрению в подготовке заказного убийства жены своего умершего брата.
Технологии
Пользователей Android атаковал «неудаляемый» вирус
По оценкам экспертов, программа Xhelper тщательно прячется от владельцев устройств и может сохраниться даже при сбросе гаджета до заводских настроек.
Шоу-бизнес
Любовь Толкалина прогулялась по пляжу в прозрачном платье
Актриса Любовь Толкалина опубликовала в Instagram фото в прозрачном платье.
Экономика
Власти РФ вымаривают страну денежным голодом – Михаил Делягин
Закономерный результат политики российского государства состоит в том, что большинство граждан России не могут позволить себе ипотечный кредит, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.
Кино
Netflix опубликовал трейлер «Ведьмака» с Генри Кавиллом
Стриминговый сервис Netflix выпустил полноценный трейлер сериала «Ведьмак». Премьера сезона намечена на 20 декабря.
Гаджеты
В Сети появились характеристики Xiaomi Mi Note 10
Авто
Появились первые изображения Kia Optima следующего поколения
Автопроизводитель Kia начал тизерную кампанию, посвященную новому поколению автомобиля Kia Optima.
Транспорт
Минтранс разработал ПДД для электросамокатов, моноколес и гироскутеров
Министерство транспорта подготовило поправки в Правила дорожного движения (ПДД), согласно которым появляется новый термин — средства индивидуальной мобильности (СИМ).
Политика
Захарова ответила на призыв НАТО вернуть Крым Украине
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала призыв НАТО вернуть Крым под контроль Украины «сотрясанием воздуха», передает «URA.RU».
Футбол
Девушка-арбитр показала Кака жёлтую карточку ради селфи с ним
Политика
Закон о «суверенном Рунете» вступил в силу в России
С 1 ноября на территории России начинает действовать большая часть поправок законов "О связи" и "Об информации, информационных технологиях и защите информации", которые получили неофициальное название закон о "суверенном Рунете".
Армия и оружие
Киев ввел в оккупированной части Донбасса «желтый режим»
Военнослужащие, работники правоохранительных органов имеют на период действия режима "желтый" специальные полномочия.
Кино
Составлен рейтинг лучших хорроров десятилетия
Лучшие хорроры определяли сами зрители. За основу брали их оценки на сайте проекта за последние 10 лет.
Экономика
В правительстве назвали плюсы новой системы накопительных пенсий
Ранее стали известны основные положения новой накопительной пенсионной системы РФ (она будет называться ГПП — «гарантированный пенсионный план»).
Футбол
Спартак — Ростов 2:1
"Спартак" на своем поле в матче 1/8 финала Олимп-Кубка России победил "Ростов" (2:1).
Политика
Израиль приостановил экстрадицию россиянина Буркова в США, узнали СМИ
Суд принял дело к рассмотрению и решил приостановить процесс экстрадиции Буркова в США.
Общество
Налог для самозанятых Минфин предложил ввести еще в 19 регионах России
Министерство финансов РФ предлагает включить еще 19 субъектов страны в налоговый режим для самозанятых с начала 2020 года.
Политика
Конгрессмены США одобрили санкции против Турции
Как передает ТАСС, Белый дом, по мнению конгрессменов, также обязан ввести санкции в отношении Анкары в связи с покупкой этой страной зенитных ракетных комплексов С-400.
Политика
Столтенберг: «Двери НАТО открыты для Украины»
Как сообщало ИА REGNUM, 30 октября в Одессе генсек НАТО Столтенберг напомнил, что Россия не имеет права вмешиваться и влиять на решение Украины стать членом Североатлантического альянса.
Общество
Израильское ПО использовали для слежки через WhatsApp
Израильская компания-разработчик программного обеспечения NSO Group может быть причастна к слежке за официальными лицами около двадцати государств через мессенджер WhatsApp.
Общество
Первый проект по переводу самолетов в российский реестр провалился
Azur Air перевела в Государственный реестр гражданских судов России только один самолет и не планирует переводить остальные, рассказал заместитель гендиректора авиакомпании Павел Терещенко на отраслевом форуме «Крылья будущего».
Политика
Рада приняла необходимый для транзитного контракта законопроект
Как уточняет Интерфакс, законопроект необходим для создания условий для заключения транзитного контракта с «Газпромом».
Кино
Новый «Терминатор» 2019 со Шварценеггером стартовал в прокате
Официальное название фильма – «Terminator: Dark Fate» («Терминатор: Темные судьбы»), хотя в российском прокате он вышел под названием «Терминатор 6: Феникс».