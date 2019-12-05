Немецкая газета Die Welt назвала нового главного противника НАТО, сообщает портал "Известия". По мнению автора, противником НАТО является не Россия, а Китай. Он отмечает, что среди стран нет единой позиции о роли этой страны.

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