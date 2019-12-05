Политика

РЕН ТВРЕН ТВDie Welt назвала нового главного противника НАТО

Немецкая газета Die Welt назвала нового главного противника НАТО, сообщает портал "Известия". По мнению автора, противником НАТО является не Россия, а Китай. Он отмечает, что среди стран нет единой позиции о роли этой страны.
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В Германии назвали нового ключевого противника НАТО

Газета.Ru05:57

В Германии назвали главного противника НАТО

Lenta.ruвчера в 23:56

Немецкий журналист назвал нового главного врага НАТО. Но Россию тоже боятся

Телеканал 360°00:48

Немецкая газета назвала нового главного противника НАТО

Известия01:09

Немецкое издание назвало Китай главным противником НАТО

RT на русскомвчера в 22:51

Немецкое СМИ назвало нового главного противника НАТО

РИА Новостивчера в 22:35

Die Welt (Германия): у НАТО новый главный противник (Die Welt)

ИноСМИвчера в 03:47
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Армия и оружие

В ЛНР заявили о взрыве на позициях украинских силовиков в Донбассе

Взрыв боеприпасов произошел на позициях украинских силовиков в районе подконтрольного им населенного пункта Новозвановка у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в четверг офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко.
РИА Новости 06:31
Политика

Премьер Болгарии оправдал задержки с «Турецким потоком» процедурами ЕС

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов попытался оправдаться за задержку в строительстве той части газопровода "Турецкий поток", которая проходит по территории его страны.
Российская газета 03:37
Происшествия

Девушка во время тест-драйва разбила 11 машин в Петербурге

Девушка за рулем взятой на тест-драйв Audi A7 устроила безумный заезд на севере Санкт-Петербурга: вылетела с дороги, снесла ограждение и светофор, после чего протаранила 11 автомобилей.
Вести.Ru 03:53
Политика

Бывшим сотрудникам ФСБ ограничили выезд за рубеж

Действующая норма уже предусматривает возможность ограничивать сотрудникам органов безопасности выезд из России в период прохождения ими службы, пояснил журналистам один из авторов законопроекта Василий Пискарев.
Российская газета 06:20
Музыка

«Яндекс.Музыка» назвал самые популярные песни в России в 2019 году

Газета.Ru 02:57
Происшествия

Суд отказался восстановить на службе полицейского по делу Голунова

Мосгорсуд отклонил иск о восстановлении на службе сержанта полиции Максима Уметбаева, уволенного после задержания журналиста Ивана Голунова.
RT на русском 03:51
Футбол

ЦСКА попросил «Краснодар» не давать фанатам клуба бесплатные билеты

Московский ЦСКА попросил "Краснодар" не предоставлять фанатам армейского клуба бесплатные билеты на матч команд в рамках 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщил коммерческий директор краснодарского футбольного клуба Арам Фундукян.
РИА Новости 05:19
Политика

Медведев рассказал о своём самом сложном решении

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе интервью российским телеканалам ответил на вопрос о своём самом сложном решении.
RT на русском 06:19
Культура

Ургант высмеял претензии Певцова к Познеру

Газета.Ru 02:42
Транспорт

«Автодор» раскрыл планы развития сети автодорог России до 2035 года

Как отметили в компании, для достижения целей стратегии за 2025−2035 годы необходимо построить и реконструировать не менее 14 тыс. км федеральных автомобильных дорог. предполагается охватить скоростными дорогами 44 региона России, с которых проживает 75% населения страны.
REGNUM 03:08
Футбол

Работники «Луча» объявили забастовку из-за долгов по зарплате

Работники футбольного клуба "Луч" во Владивостоке заявили, что с 5 декабря останавливают работу из-за долгов по зарплате, сообщается на сайте клуба.
РИА Новости 01:07
Общество

Медведев назвал состояние первичного звена здравоохранения удручающим

Общее состояние первичного звена здравоохранения в ряде регионов России удручающее, заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в ходе общения с тележурналистами в прямом эфире.
РИА Новости 05:25
Происшествия

В Калуге в ДТП с маршруткой пострадали 26 человек

REGNUM 06:20
Происшествия

В Перми почтили память жертв трагедии в клубе «Хромая лошадь»

В Перми почтили память жертв пожара в клубе "Хромая лошадь", который произошел 10 лет назад.
Вести.Ru 05:28
Происшествия

Задержан бывший фигурант дела о беспорядках в Москве

Даниила Конона, бывшего фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве, задержала полиция.
Газета.Ru 03:53
Политика

Россия объявила персоной нон грата болгарского дипломата

Агентство Vesti.bg отмечает, что болгарский дипломат, который должен покинуть Россию в течение 24 часов, находится в том же ранге, что и российский, объявленный персоной нон грата властями Болгарии в конце октября 2019 года.
РБК 05:17
Спорт

Медведев назвал допинговый скандал бесконечным антироссийским сериалом

Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал ситуацию с возможным отстранением российских спортсменов от международных соревнований из-за допингового скандала.
РБК 05:56
Кино

Журнал «КиноРепортер» вручил премию «Событие года»

В московском кинотеатре "Иллюзион" 4 декабря состоялась торжественная церемония вручения премии "Событие года" за достижения в области кино и телевидения.
ТАСС 06:26
Политика

Лукашенко: Минск и Москва пока не решили ряд вопросов по газу и нефти

Минск и Москва пока не договорились по ряду принципиальных вопросов, в частности, по газу и нефти, включая компенсацию белорусской стороне издержек из-за ЧП с "грязной" нефтью в трубопроводе "Дружба", заявил в четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко.
РИА Новости 04:19
Здоровье

Названы неожиданные продукты, негативно влияющие на работу мозга

Ученые-медики определили и назвали какие именно продукты разным образом способны влиять на работу головного мозга и всего организма в целом.
Ugpressa.ru вчера в 07:36
Происшествия

При строительстве порта под Калининградом похищено 1,6 млрд рублей

РИА Новости вчера в 07:35
Политика

В Верховной раде подрались депутаты президентской партии «Слуга народа»

В четверг, 5 декабря, в сессионном зале Верховной рады Украины произошла драка между народными депутатами от "Слуги народа" Бужанским и Леросом.
ИА Новороссия 05:41
Общество

Медведев объяснил медленную трату средств на нацпроекты

В ходе «Встречи с Дмитрием Медведевым» премьера спросили о медленном расходовании средств на национальные проекты.
Взгляд.ру 04:34
Кино

Названы самые любимые новогодние фильмы россиян

Ридус 06:36
Политика

Медведев высказался о Зеленском

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам ответил на вопрос о своем отношении к президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Rambler News Service 05:01
Хоккей

«Колорадо» обыграл «Торонто», Ничушкин отметился голом в меньшинстве

«Колорадо» на выезде переиграл «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:1). «Эвеланш» одержал четвертую победу кряду.
Спорт-Экспресс вчера в 21:34
Политика

Медведев ответил Батрутдинову шуткой про Гарика Харламова

Премьер-министр России Дмитрий Медведев пошутил, отвечая на вопрос комика Тимура Батрутдинова в ходе ежегодного интервью российским телеканалам.
Lenta.ru 06:08
Общество

В Роскосмосе оценили заявления о крахе России как космической державы

REGNUM вчера в 13:58
Политика

Медведев предупредил о последствиях незаконных протестов

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам заявил, что гражданам необходимо выражать своё мнение в соответствии с законодательством, иначе можно «докатиться до опасных ситуаций».
RT на русском 06:02
Общество

Le Monde сообщила о «базе шпионов ГРУ» в Альпах

По меньшей мере 15 «офицеров ГРУ» (ныне Главное управление Генштаба) с 2014 по 2018 год использовали Французские Альпы как опорную базу, считают западные спецслужбы, пишет Le Monde со ссылкой на источники.
РБК 03:40
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