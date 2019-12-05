Политика
РЕН ТВDie Welt назвала нового главного противника НАТО
Немецкая газета Die Welt назвала нового главного противника НАТО, сообщает портал "Известия". По мнению автора, противником НАТО является не Россия, а Китай. Он отмечает, что среди стран нет единой позиции о роли этой страны.
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Авто
Новые штрафы введут для водителей с 1 января 2020 года
С 1 января 2020 года для российских водителей появятся новые штрафы.
Гаджеты
Роскачество составило рейтинг наушников
Роскачество протестировало модели наушников 2018 и 2019 годов.
Общество
Врачи запретили части россиян есть селедку под шубой
Врач-диетолог Елена Соломатина объявила селедку под шубой одним из самых вредных традиционных блюд российского новогоднего стола.
Политика
СБУ подтвердила задержание члена «Единой России»
Служба безопасности Украины (СБУ) подтвердила, что задержала члена севастопольского отделения партии «Единая Россия» Игоря Кучерявого на границе с Крымом.
Политика
Медведев оценил возможность закрытия YouTube в России
Российский премьер Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы в интервью российским телеканалам, заявил, что никто в России не собирается закрывать сервис YouTube.
Происшествия
Девушка во время тест-драйва разбила 11 машин в Петербурге
Девушка за рулем взятой на тест-драйв Audi A7 устроила безумный заезд на севере Санкт-Петербурга: вылетела с дороги, снесла ограждение и светофор, после чего протаранила 11 автомобилей.
Единоборства
Боксер Чахкиев вызвал на бой Емельяненко
Олимпийский чемпион по боксу Рахим Чахкиев поздравил бойца смешанных единоборств (MMA) Александра Емельяненко с победой над пауэрлифтером Михаилом Кокляевым в поединке по правилам бокса и выразил желание стать следующим его соперником.
Общество
Производители порошков ответили на обвинения ФАС
В Ассоциации производителей товаров бытовой химии отреагировали на проверку Федеральной антимонопольной службы, которая выявила нарушения в товарах одних и тех же марок как в России, так и в Западной Европе.
Общество
Le Monde сообщила о «базе шпионов ГРУ» в Альпах
По меньшей мере 15 «офицеров ГРУ» (ныне Главное управление Генштаба) с 2014 по 2018 год использовали Французские Альпы как опорную базу, считают западные спецслужбы, пишет Le Monde со ссылкой на источники.
Фигурное катание
Трусова не заявила тройной аксель на Финал Гран-при
Российская фигуристка Александра Трусова не заявила тройной аксель ни в одной из программ на Финал Гран-при, сообщается на сайте Международного союза конькобежцев.
Политика
Премьер Болгарии оправдал задержки с «Турецким потоком» процедурами ЕС
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов попытался оправдаться за задержку в строительстве той части газопровода "Турецкий поток", которая проходит по территории его страны.
Космос
SpaceX отложила запуск корабля Dragon с грузом для МКС
Американская компания SpaceX отложила на сутки запланированный на среду, 4 декабря, запуск ракеты-носителя Falcon 9 с космическим грузовиком Dragon.
Шоу-бизнес
Лещенко оправдал Бузову за ошибку в его фамилии
Народный артист РСФСР Лев Лещенко оценил, что Ольга Бузова его знает. По поводу оговорки он сказал, что они случаются.
Общество
На опоре Крымского моста появилось граффити с котом и строителем
Граффити появилось на 256-й опоре автодорожной части Крымского моста.
Энергетика
Европа обвалила цены на российский газ до минимума
Стоимость российского трубопроводного газа для Европы опустилась до минимума за последние 15 лет.
Экономика
Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года
Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
Кино
Вышел трейлер супергеройского сериала «Кризис на Бесконечных Землях»
Телеканал The CW, подаривший поклонникам крайне вместительную россыпь супергеройских сериалов, представил полноценный трейлер "Кризиса на Бесконечных Землях" (Crisis on Infinite Earths).
Транспорт
В Москве ввели новый штраф за нарушение правил парковки
В центре Москвы с 5 декабря начнут выписывать штраф в размере 3000 руб. за случаи нелегальной парковки на площадке для пожарной спецтехники и на газоне, передает «РИА Новости» со ссылкой на заявление руководителя пресс-службы Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Анастасии Писарь.
Шоу-бизнес
Позорными назвал Лев Лещенко пенсии россиян
Что касается своей пенсии, то Лещенко заявил, что всю ее тратит на благотворительность.
Общество
В Госдуме опровергли данные о подорожании ОСАГО
Тарифы на ОСАГО в России не вырастут на 30%, возможна индексация на уровень инфляции.
Здоровье
Глава Сахалина поручил провести проверку в областной больнице
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко поручил оперативно провести служебную проверку в областной больнице, где больным якобы дают просроченные лекарства и повторно используют одноразовые расходные материалы.
Политика
Порошенко, Тимошенко и Вакарчук призвали украинцев выйти на Майдан
Футбол
Комитет Госдумы рекомендовал разрешить продажу пива на стадионах
Комитет Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи в ходе заседания рекомендовал принять законопроект о возвращении пива на футбольные стадионы, сообщает "Чемпионат".
Религия
Киселев призвал РПЦ поддержать суррогатных матерей
Журналист, автор и ведущий программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1" Дмитрий Киселев считает, что РПЦ могла бы духовно сопровождать и поддерживать суррогатных матерей и те семьи, которые хотят иметь детей.
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева тайно вышла замуж за Игоря Булатова
Накануне модель Виктория Лопырева призналась, что «пока все охвачены предновогодней суетой, ее закружила подготовка к свадьбе ».
Политика
Россия объявила персоной нон грата болгарского дипломата
Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Болгарии в Москве. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на болгарское радио.
Общество
Фигуранта дела о беспорядках в Москве захотели посадить на четыре года
Гособвинение попросило четыре года колонии строгого режима для блогера и студента Высшей школы экономики Егора Жукова, который обвиняется в призывах к экстремизму в видео на своем YouTube-канале, сообщает ТАСС.
Общество
«Ведомости»: судьи предложили наказывать СМИ за давление на них
Совет судей разрабатывает проект защиты от "тенденциозных публикаций" и предлагает ввести ответственность для СМИ за давление на суд, пишет газета "Ведомости", ознакомившаяся с проектом концепции информационной политики судебной системы на 2020-2030 годы.