Немецкая газета Die Welt назвала нового главного противника НАТО, сообщает портал "Известия". По мнению автора, противником НАТО является не Россия, а Китай. Он отмечает, что среди стран нет единой позиции о роли этой страны.

Политика СБУ подтвердила задержание члена «Единой России» Служба безопасности Украины (СБУ) подтвердила, что задержала члена севастопольского отделения партии «Единая Россия» Игоря Кучерявого на границе с Крымом.

Политика Медведев оценил возможность закрытия YouTube в России Российский премьер Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы в интервью российским телеканалам, заявил, что никто в России не собирается закрывать сервис YouTube.

Происшествия Девушка во время тест-драйва разбила 11 машин в Петербурге Девушка за рулем взятой на тест-драйв Audi A7 устроила безумный заезд на севере Санкт-Петербурга: вылетела с дороги, снесла ограждение и светофор, после чего протаранила 11 автомобилей.

Единоборства Боксер Чахкиев вызвал на бой Емельяненко Олимпийский чемпион по боксу Рахим Чахкиев поздравил бойца смешанных единоборств (MMA) Александра Емельяненко с победой над пауэрлифтером Михаилом Кокляевым в поединке по правилам бокса и выразил желание стать следующим его соперником.

Общество Производители порошков ответили на обвинения ФАС В Ассоциации производителей товаров бытовой химии отреагировали на проверку Федеральной антимонопольной службы, которая выявила нарушения в товарах одних и тех же марок как в России, так и в Западной Европе.

Общество Le Monde сообщила о «базе шпионов ГРУ» в Альпах По меньшей мере 15 «офицеров ГРУ» (ныне Главное управление Генштаба) с 2014 по 2018 год использовали Французские Альпы как опорную базу, считают западные спецслужбы, пишет Le Monde со ссылкой на источники.

Фигурное катание Трусова не заявила тройной аксель на Финал Гран-при Российская фигуристка Александра Трусова не заявила тройной аксель ни в одной из программ на Финал Гран-при, сообщается на сайте Международного союза конькобежцев.

Транспорт В Москве ввели новый штраф за нарушение правил парковки В центре Москвы с 5 декабря начнут выписывать штраф в размере 3000 руб. за случаи нелегальной парковки на площадке для пожарной спецтехники и на газоне, передает «РИА Новости» со ссылкой на заявление руководителя пресс-службы Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Анастасии Писарь.

Здоровье Глава Сахалина поручил провести проверку в областной больнице Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко поручил оперативно провести служебную проверку в областной больнице, где больным якобы дают просроченные лекарства и повторно используют одноразовые расходные материалы.

Футбол Комитет Госдумы рекомендовал разрешить продажу пива на стадионах Комитет Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи в ходе заседания рекомендовал принять законопроект о возвращении пива на футбольные стадионы, сообщает "Чемпионат".

Религия Киселев призвал РПЦ поддержать суррогатных матерей Журналист, автор и ведущий программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1" Дмитрий Киселев считает, что РПЦ могла бы духовно сопровождать и поддерживать суррогатных матерей и те семьи, которые хотят иметь детей.

Политика Россия объявила персоной нон грата болгарского дипломата Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Болгарии в Москве. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на болгарское радио.

Общество Фигуранта дела о беспорядках в Москве захотели посадить на четыре года Гособвинение попросило четыре года колонии строгого режима для блогера и студента Высшей школы экономики Егора Жукова, который обвиняется в призывах к экстремизму в видео на своем YouTube-канале, сообщает ТАСС.