Политика
РБКDie Welt назвала шансы достроить «Северный поток — 2»
У «Газпрома» (единственный акционер оператора проекта Nord Stream 2) есть возможность завершить строительство газопровода «Северный поток — 2», не опасаясь санкций США, пишет Die Welt.
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с чего всё началось
Несмотря на то, что Соединенные Штаты пытались помешать этому, Москве удалось обойти ограничительные меры, констатирует немецкое издание: принадлежавшее "Газпрому" судно "Академик Черский" теперь записано на действующий в России фонд STIF.РИА Новостивчера в 20:56
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СМИ: «Газпром» нашел способ обойти санкции США против «Северного потока — 2»
Московский Комсомолецвчера в 21:23
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Политика
МИД Великобритании ответил на статью Путина о Второй мировой войне
История не должна переписываться в угоду интересам той или иной страны, победа над нацистским режимом стала возможной благодаря мужеству стран-союзников и СССР, заявил РИА Новости представитель МИД Великобритании Так он прокомментировал статью президента России Владимира Путина о Второй мировой войне, в которой он изложил свои взгляды на конфликт, его причины и восприятие в современном мире.
РИА Новости вчера в 19:06
Общество
В Саратовской области выявили 125 новых случаев заражения SARS-CoV-2
Саратов, 17 июня 2020, 09:15 — REGNUM В Саратовской области 17 июня выявили 125 новых положительных тестов на коронавирус.
REGNUM 17 июня в 02:15
Кино
Вчера прошел прямой эфир с режиссером фильма «Основатель»
Кинообозреватель Вероника Скурихина пообщалась с режиссером фильма- и узнала у него почему он заинтересовался историей возникновения McDonald’s, а также о работе с Майклом Китоном.
Стартфильм вчера в 07:30
Политика
Дудь назвал «позором» голосование за поправки в Конституцию
Журналист Юрий Дудь в своем Instagram высказался о голосовании по внесению поправок в Конституцию, назвав его «позором».
Росбалт вчера в 14:37
Футбол
Крылья Советов — Ахмат 2:4
ProstoProSport вчера в 12:57
Технологии
Эксперт объяснил, почему вредно пользоваться смартфоном перед сном
За счет контрастности интенсивность света и цветовая температура влияют на переход человека из состояния бодрствования в состояние сна.
ПРАЙМ вчера в 20:05
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали жаркий и сухой июль
Практически на всей европейской территории страны июль ожидается теплым, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
Российская газета 18 июня в 22:22
Футбол
Голкипер «Ростова» установил рекорд РПЛ
Газета.Ru вчера в 16:49
Армия и оружие
В ЛНР открыли ответный огонь по силовикам после ранения своего жителя
РЕН ТВ вчера в 12:55
Общество
Глава ВОЗ заявил о «новой и опасной» фазе пандемии коронавируса
Мир вступил в «новую и опасную» фазу распространения коронавируса, сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.
РБК вчера в 13:41
Политика
Лукашенко заявил, что в их отношениях с Путиным ничего «не искрит»
РИА Новости вчера в 07:45
Происшествия
Под Саратовом два человека погибли при пожаре
В Саратовской области загорелся жилой дом, из-за чего погибли женщина и ее взрослая дочь, пишет РИА "Новости" со ссылкой на областной следственный комитет.
Газета.Ru 01:46
Общество
Тульская медсестра в бикини стала моделью
РБК вчера в 10:38
Шоу-бизнес
Адвокаты Пелагеи и Ивана Телегина договариваются об алиментах
Адвокаты Пелагеи и Ивана Телегина встретились в Никулинском районном суде, чтобы обсудить имущественные условия развода певицы и хоккеиста.
ИА InterMedia вчера в 04:15
Политика
Посла России вызвали в МИД Германии из-за убийства грузина в Берлине
Российского посла в Германии Сергея Нечаева вызвали в МИД ФРГ из-за убийства грузина Зелимхана Хангошвили в Берлине в 2019 году.
РБК 18 июня в 08:15
Политика
Пашинян не приедет на парад Победы в Москве
Rambler News Service вчера в 10:19
Футбол
«Реал» победил «Валенсию» в матче чемпионата Испании по футболу
ТАСС Спорт 18 июня в 18:00
Гаджеты
Смартфон Xiaomi Mi 9 получил стабильную версию оболочки MIUI 12.0.1
Смартфон Xiaomi Mi 9 получил стабильную версию оболочки MIUI 12.0.1, созданной на базе мобильной операционной системы Android 10.
UfaTime.ru вчера в 17:11
Политика
Болтон рассказал о боязни главы минфина США подорвать доллар санкциями
По словам Болтона, основной угрозой Мнучин считает ослабление доллара как мировой резервной валюты, так как ограничения на его использование вынуждают Россию, Китай и другие страны, находящиеся под американскими санкциями, проводить транзакции в евро, с помощью системы взаимозачетов и других методов.
Известия вчера в 19:14
Футбол
Президент «Сочи» прокомментировал крупную победу над «Ростовом»
Президент "Сочи" Борис Ротенберг не согласился с тем, что его команда была обязана согласиться на перенос матча 23-го тура против "Ростова" (10:1).
ProstoProSport вчера в 23:50
Экономика
Сбербанк рассказал о введении комиссии за переводы через банкоматы
Комиссия, введённая Сбербанком на переводы через банкоматы, затронет только 1% всех операция.
RT на русском вчера в 12:03
Общество
Кадыров отреагировал на беспорядки с участием чеченцев в Дижоне
РИА Новости вчера в 14:39
Общество
Игроки уничтожают оценку The Last of Us: Part II на Metacritic
Городской портал Новый Нижний вчера в 05:00
Общество
В США отказались от названия «эскимо» из-за дискриминации эскимосов
Американская компания Dreyer's, являющаяся дочерней компанией швейцарской Nestle, отказалась от названия «эскимо» из-за дискриминации эскимосов.
Lenta.ru 00:18
Политика
Украину предостерегли от добычи газа у берегов Крыма
Ватерландер не уточнил вероятные сроки возобновления работ, однако напомнил, что Украина уже вела добычу углеводородов в Черном море до 2014 года, когда Крым был присоединен к России.
Lenta.ru вчера в 00:40
Общество
С 1 августа прибавку к пенсии получат российские пенсионеры
Три категoрии наших пенсионеров мoгут надеяться на прибавку к государственной дeнeжной пeнсии после 1 августа 2020 года.
Evo-rus.com 18 июня в 22:31
Технологии
Павел Дуров призвал игнорировать Apple и Google
За высокие налоги с продаж цифровой продукции для мобильных телефонов компании Google и Apple раскритиковал основатель мессенджера Telegram Павел Дуров.
Live24 вчера в 06:53
Общество
В Крыму нашли большие запасы подземных пресных вод
Ученые Крыма и Севастополя исследовали подземные высокотемпературные очаги в крымских горах с большими запасами подземных пресных вод.
ТАСС вчера в 08:58
Авто
Эксперты назвали способы быстрой продажи автомобиля
Самым быстрым, как считают эксперты, способом продать свою машину — обратиться к посреднику.
Тарантас Ньюс вчера в 11:22
Происшествия
Пропавшая мать с младенцем найдены погибшими в водоёме под Тамбовом
Тамбов, 19 июня 2020, 22:29 — REGNUM Мать с восьмимесячным ребёнком, пропавшие почти четверо суток назад, были найдены погибшими в Тамбовской области.
REGNUM вчера в 15:29