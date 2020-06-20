с чего всё началось

У «Газпрома» (единственный акционер оператора проекта Nord Stream 2) есть возможность завершить строительство газопровода «Северный поток-2», не опасаясь санкций США, пишет Die Welt.

Происшествия На пляже в Сиэтле обнаружили мешки с человеческими останками В Сиэтле начато расследование по факту обнаружения на одном из пляжей двух мешков с человеческими останками, сообщает местный департамент полиции.

Политика Песков сообщил о волнующем Путина вопросе доверия Трампу Президента Владимира Путина на беспорядков в США волнует вопрос доверия Дональду Трампу, а также то, насколько его действия можно считать предсказуемыми. 19

Общество Гидрометцентр предупредил о заморозках в России В ночь на 21 июня в ряде российских регионов ожидаются заморозки до минус двух градусов. 61

Происшествия Добровинский назвал радостными результаты психэкспертизы Ефремова Адвокат Александр Добровинский, который представляет интересы родственников Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП с Михаилом Ефремовым, комментируя результаты психологической экспертизы актера, заявил, что эта новость его радует. 6

Общество В Ростовской области с понедельника ослабят карантин по коронавирусу С 22 июня в Ростовской области постановлением регионального правительства вводятся послабления санитарного режима по COVID-19, но ношение масок и социальная дистанция в полтора метра между гражданами останутся обязательным условием. 19

Кино Умер актер «Властелина колец» Иэн Холм Актер Иэн Холм, сыгравший хоббита Бильбо Бэггинса, умер на 89 году жизни. Смерть артиста газете The Guardian подтвердил его агент. 134

Космос SpaceX построит плавучий космодром SpaceX планирует отправлять с данного космодрома свои новые ракеты на Луну, Марс, а также он будет использоваться для осуществления гиперзвуковых путешествий на земле. 11

Общество В Кремле оценили шансы второй волны коронавируса Никто не знает, когда произойдет вторая волна заболеваемости коронавирусом и будет ли она вообще.

Общество Врачи назвали причину смерти экс-главы Чувашии Игнатьева Причиной смерти бывшего главы Чувашии, 58-летнего Михаила Игнатьева стала прогрессирующая сердечно-сосудистая недостаточность, сообщила ТАСС заместитель главного врача петербургского Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова Раиса Конашкова. 907

Шоу-бизнес Сильно похудевший Басков поразил россиян Певец Николай Басков показал в инстаграме результаты своего похудения за время самоизоляции. 23

Политика Пашинян не сможет присутствовать на параде Победы в Москве Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил президенту России Владимиру Путину, что из-за сложной ситуации с коронавирусом в республике не сможет присутствовать на параде Победы в Москве. 415

Технологии Консоль PlayStation 5 засняли на производстве В сети появился снимок, на котором видно, как работники Sony держат в руках PlayStation 5. Отмечается, что увеличенные габариты консоли призваны уменьшить уровень шумов, свойственных PlayStaion 4, а также нагрев корпуса. 4

Общество Путин предложил сохранить дополнительные выплаты медикам Владимир Путин призвал сохранить дополнительные выплаты для медиков, борющихся с коронавирусом, до конца лета. 652

Происшествия В Москве молния ударила в посетителей парка В Москве молния ударила в посетителей парка "Коломенское", сообщает РЕН ТВ.

Политика МИД Великобритании ответил на статью Путина о Второй мировой войне История не должна переписываться в угоду интересам той или иной страны, победа над нацистским режимом стала возможной благодаря мужеству стран-союзников и СССР, заявил РИА Новости представитель МИД Великобритании Так он прокомментировал статью президента России Владимира Путина о Второй мировой войне, в которой он изложил свои взгляды на конфликт, его причины и восприятие в современном мире. 2,3K

Футбол Джикия отреагировал на слова Соболева о своем аппетите Защитник «Спартака» Георгий Джикия поделился мнением об интервью партнера по команде Александра Соболева.