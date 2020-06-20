Политика
РБКDie Welt оценила шансы достроить «Северный поток-2»
У «Газпрома» (единственный акционер оператора проекта Nord Stream 2) есть возможность завершить строительство газопровода «Северный поток-2», не опасаясь санкций США, пишет Die Welt.
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Происшествия
На пляже в Сиэтле обнаружили мешки с человеческими останками
В Сиэтле начато расследование по факту обнаружения на одном из пляжей двух мешков с человеческими останками, сообщает местный департамент полиции.
RT на русском 11:01
Политика
Песков сообщил о волнующем Путина вопросе доверия Трампу
Президента Владимира Путина на беспорядков в США волнует вопрос доверия Дональду Трампу, а также то, насколько его действия можно считать предсказуемыми.
РБК 10:52
Общество
Гидрометцентр предупредил о заморозках в России
В ночь на 21 июня в ряде российских регионов ожидаются заморозки до минус двух градусов.
BFM.ru 10:48
Происшествия
Добровинский назвал радостными результаты психэкспертизы Ефремова
Адвокат Александр Добровинский, который представляет интересы родственников Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП с Михаилом Ефремовым, комментируя результаты психологической экспертизы актера, заявил, что эта новость его радует.
РБК 09:36
Общество
В Ростовской области с понедельника ослабят карантин по коронавирусу
С 22 июня в Ростовской области постановлением регионального правительства вводятся послабления санитарного режима по COVID-19, но ношение масок и социальная дистанция в полтора метра между гражданами останутся обязательным условием.
Российская газета 10:04
Кино
Умер актер «Властелина колец» Иэн Холм
Актер Иэн Холм, сыгравший хоббита Бильбо Бэггинса, умер на 89 году жизни. Смерть артиста газете The Guardian подтвердил его агент.
Газета.Ru вчера в 10:24
Космос
SpaceX построит плавучий космодром
SpaceX планирует отправлять с данного космодрома свои новые ракеты на Луну, Марс, а также он будет использоваться для осуществления гиперзвуковых путешествий на земле.
Ореанда-Новости 17 июня в 08:32
Общество
В Кремле оценили шансы второй волны коронавируса
Никто не знает, когда произойдет вторая волна заболеваемости коронавирусом и будет ли она вообще.
Pravda.Ru 09:27
Общество
Врачи назвали причину смерти экс-главы Чувашии Игнатьева
Причиной смерти бывшего главы Чувашии, 58-летнего Михаила Игнатьева стала прогрессирующая сердечно-сосудистая недостаточность, сообщила ТАСС заместитель главного врача петербургского Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова Раиса Конашкова.
Forbes вчера в 02:04
Шоу-бизнес
Сильно похудевший Басков поразил россиян
Певец Николай Басков показал в инстаграме результаты своего похудения за время самоизоляции.
РИА Новости 09:34
Шоу-бизнес
Ксения Собчак показала фото до и после фотошопа
Телеведущая Ксения Собчак выложила коллаж в своем Instagram-аккаунте. На нем два снимка – до и после фотошопа.
Gazeta.SPb вчера в 23:26
Политика
Пашинян не сможет присутствовать на параде Победы в Москве
Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил президенту России Владимиру Путину, что из-за сложной ситуации с коронавирусом в республике не сможет присутствовать на параде Победы в Москве.
ТАСС вчера в 10:26
Футбол
Левандовски, Холанд и Вернер – среди претендентов на звание игрока сезона в Бундеслиге
Бундеслига назвала семь претендентов на звание лучшего игрока сезона-2019/20.
Бомбардир.ру 10:15
Технологии
Консоль PlayStation 5 засняли на производстве
В сети появился снимок, на котором видно, как работники Sony держат в руках PlayStation 5. Отмечается, что увеличенные габариты консоли призваны уменьшить уровень шумов, свойственных PlayStaion 4, а также нагрев корпуса.
Evo-rus.com 09:44
Транспорт
ЦОДД сообщил о перекрытых дорогах Москвы из-за подтоплений
Центр организации дорожного движения сообщил о подтоплениях на дорогах столицы из-за ливня.
Коммерсантъ 09:48
Происшествия
В Твери арестовали «вора в законе»
59-летнего "вора в законе" задержали в квартире в одном из домов Заволжского района Твери.
Российская газета 10:00
Здоровье
Врачи рассказали, кому не стоит загорать
ФедералПресс вчера в 00:56
Общество
Путин предложил сохранить дополнительные выплаты медикам
Владимир Путин призвал сохранить дополнительные выплаты для медиков, борющихся с коронавирусом, до конца лета.
RT на русском 10:49
Армия и оружие
ВВС РФ подняли в воздух истребители на перехват американских B-52H
Представители НЦУО РФ сообщили, что пара бомбардировщиков В-52Н ВВС США была обнаружена дежурными силами по противовоздушной обороне Восточного военного округа над нейтральными водами Охотского моря.
Политическая Экспертиза вчера в 03:27
Армия и оружие
В России объяснили геноцид «Панцирей» турецкими Bayraktar TB2
Зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) «Панцирь» российского производства, которые применяются в Ливии, бесполезны против турецких оперативно-тактических многоцелевых беспилотных летательных комплексов Bayraktar TB2, объясняет «Звезда».
Lenta.ru вчера в 11:57
Происшествия
В Москве молния ударила в посетителей парка
В Москве молния ударила в посетителей парка "Коломенское", сообщает РЕН ТВ.
РИА Новости 09:31
Шоу-бизнес
Больная раком Заворотнюк может снова появиться в кино
Знаменитая российская актриса Анастасия Заворотнюк, которая болеет раком головного мозга, идет на поправку.
Народные новости 10:23
Наука
Сидячий образ жизни повышает риск смерти от онкологических заболеваний
Evo-rus.com вчера в 04:05
Политика
МИД Великобритании ответил на статью Путина о Второй мировой войне
История не должна переписываться в угоду интересам той или иной страны, победа над нацистским режимом стала возможной благодаря мужеству стран-союзников и СССР, заявил РИА Новости представитель МИД Великобритании Так он прокомментировал статью президента России Владимира Путина о Второй мировой войне, в которой он изложил свои взгляды на конфликт, его причины и восприятие в современном мире.
РИА Новости вчера в 19:06
Финансы
Банк России опустил ключевую ставку до 4,5 процента
Банк России, как и ожидали большинство аналитиков, опустил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - с 5,5 до 4,5% годовых.
Российская газета вчера в 06:35
Футбол
Джикия отреагировал на слова Соболева о своем аппетите
Защитник «Спартака» Георгий Джикия поделился мнением об интервью партнера по команде Александра Соболева.
ProstoProSport 10:19
Футбол
У вратаря «Ростова» Попова за день увеличилось в 50 раз число подписчиков в «Инстаграме»
После матча 23-го тура РПЛ с «Сочи» голкипер «Ростова» Денис Попов похвастался солидным приростом подписчиков на своей странице в «Инстаграме».
Чемпионат 09:05