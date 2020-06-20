Политика

РБКРБКDie Welt оценила шансы достроить «Северный поток-2»

У «Газпрома» (единственный акционер оператора проекта Nord Stream 2) есть возможность завершить строительство газопровода «Северный поток-2», не опасаясь санкций США, пишет Die Welt.
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с чего всё началось
У «Газпрома» (единственный акционер оператора проекта Nord Stream 2) есть возможность завершить строительство газопровода «Северный поток-2», не опасаясь санкций США, пишет
 Die Welt.
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Армия и оружие

Ас-Сиси призвал войска быть готовыми к задачам за пределами Египта

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