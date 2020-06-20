с чего всё началось

У «Газпрома» (единственный акционер оператора проекта Nord Stream 2) есть возможность завершить строительство газопровода «Северный поток-2», не опасаясь санкций США, пишет Die Welt.

Общество Названа причина смерти экс-главы Чувашии Михаила Игнатьева По словам Раисы Конашковой, занимающей пост заместителя главврача Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова, которые передаёт агентство ТАСС, в 2019 году Игнатьев неоднократно обращался за медицинской помощью, а в феврале текущего года поступил в больницу в тяжёлом состоянии. 904

Здоровье На Украине продлили адаптивный карантин до 31 июля Кабмин Украины продлил до 31 июля срок адаптивного карантина. Постановление правительства опубликовано на сайте украинского Минздрава.

Кино Англичане возмутились выбором Кристен Стюарт на роль леди Дианы Британские пользователи Twitter подвергли критике решение чилийского режиссера Пабло Ларраина пригласить на роль принцессы Дианы в фильме «Спенсер» актрису Кристен Стюарт. 10

Политика Пашинян не поедет на парад Победы в Москву "С сожалением должен сообщить Вам, что не смогу присутствовать на мероприятиях по случаю 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне", - цитирует его Sputnik Армения. 410

Армия и оружие Ас-Сиси призвал войска быть готовыми к задачам за пределами Египта Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в субботу в ходе осмотра западного военного округа на границе с Ливией приказал военным быть готовыми выполнить боевые задачи как в стране, так и за ее пределами.

Наука Магистратуру лазеров и оптоволоконных сетей открыли в ДВФУ Образовательный процесс на кафедре построен так, что выпускник сможет одинаково легко решать широкий спектр фундаментальных и прикладных задач, обладая квалификацией инженера-исследователя, инженера оптоволоконных сетей (телеком), инженера по лазерной технике и лазерным технологиям.

Политика Путин призвал додавить коронавирус в регионах В Москве эпидемия идет на спад, и нужно использовать столичный опыт, чтобы "задавить" коронавирус в регионах. 11

Происшествия Четыре человека погибли в ДТП в Дальнеконстантиновском районе В результате аварии на месте погибли четверо: водитель (молодой человек 1995 года рождения) и пассажирка «Лады» 15-ой модели и девушка 1993 года рождения с двухмесячным младенцем из ВАЗ-2111. 55

Политика В Кремле назвали отношения России и Польши плохими Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отношения России и Польши в настоящее время находятся на самом низком уровне из всех возможных. 73

Общество Тульская медсестра в бикини стала моделью Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы. 895

Общество На Красной площади прошла генеральная репетиция Парада Победы В центре Москвы прошла генеральная репетиция парада в ознаменование 75-й годовщины Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне. 48