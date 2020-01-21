с чего всё началось

Россия воспользовалась американской санкционной политикой и заняла второе место по продаже нефти США, обогнав Мексику и приблизившись к Канаде. Об этом сообщило немецкое издание Die Welt.

Политика ЕС планирует пересмотреть Соглашение о свободной торговле с Украиной Еврокомиссар по вопросам расширения Оливер Варгейи заявил, что Евросоюз планирует в 2020 году подготовить пересмотр Соглашения о свободной торговле с Украиной.

Футбол Умер бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд В Москве на 77-м году жизни скончался чемпион СССР по футболу 1962 года в составе "Спартака" Валерий Рейнгольд.

Происшествия Историка Соколова оставили в СИЗО до конца следствия Обвиняемый в убийстве своей аспирантки и возлюбленной Анастасии Ещенко историк Олег Соколов останется под арестом в московском СИЗО до окончания следственных действий, ориентировочно до середины апреля 2020 года.

Экономика ЦБ продаст Сбербанк правительству по рыночной стоимости Глава Сбербанка Герман Греф на момент публикации материала не прокомментировал сообщение своего акционера, то есть ЦБ, о продаже контрольного пакета.

Общество Белоруссия перерабатывает последнюю нефть Белоруссия начала выбирать технологическую нефть для переработки на своих НПЗ из веток магистрального нефтепровода «Дружба», не задействованных при транзите российской нефти на запад, сообщили «РИА Новости» в «Белнефтехиме».

Происшествия Медбрат из Перми сознался в авторстве постов об убийстве ветеранов Медбрат-анестезист пермской больницы имени Гринберга Сергей Калинин взял на себя ответственность за публикацию анонимных сообщений об убийстве ветеранов посредством отключения их от аппарата искусственной вентиляции легких.

Авто Kia опубликовала изображения нового Kia Sorento Корейский автопроизводитель буквально несколько часов назад опубликовал очередные дизайнерские наброски своего нового среднеразмерного кроссовера Sorento.

Политика На Украине назвали условие компромисса по Крыму Глава фракции сторонников президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия назвал условие компромисса по Крыму в эфире телеканала «Прямой».

Общество ФСБ потребовала от интернет-сервисов круглосуточный доступ к переписке пользователей Летом 2019 года Федеральная служба безопасности разослала крупнейшим российским интернет-сервисам письма, в которых требовала установить оборудование, позволяющее сотрудникам спецслужб получить круглосуточный доступ к данным пользователей.

Общество Авиакомпания Air Italy будет ликвидирована Владельцы авиакомпании Air Italy приняли решение о ее ликвидации, об этом сказано в их специальном заявлении, распространенном во вторник, 11 февраля.

Происшествия Дагестанский депутат присвоил землю на почти 270 млн рублей По версии следствия, в период с 2014 по 2017 годы фигуранты дела путем составления поддельных документов завладели тремя земельными участками общей площадью более 55 тысяч кв.м. и стоимость около 270 млн рублей.