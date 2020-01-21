Общество
Газета.RuDie Welt признала полезными для России санкции США
Россия воспользовалась американской санкционной политикой и заняла второе место по продаже нефти США, обогнав Мексику и приблизившись к Канаде. Об этом сообщило немецкое издание Die Welt.
Читать в источнике
Оценить725
с чего всё началось
Ранее немецкая газета Die Welt написала, что санкционная политика США поспособствовала увеличению физического экспорта российской сырой нефти в эту страну.РИА Новости03:56
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 15:09, Ашберн
Общество
Семь фигурантов дела «Сети» получили от 6 до 18 лет колонии
Политика
ЕС планирует пересмотреть Соглашение о свободной торговле с Украиной
Еврокомиссар по вопросам расширения Оливер Варгейи заявил, что Евросоюз планирует в 2020 году подготовить пересмотр Соглашения о свободной торговле с Украиной.
Футбол
Умер бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд
В Москве на 77-м году жизни скончался чемпион СССР по футболу 1962 года в составе "Спартака" Валерий Рейнгольд.
Армия и оружие
В Сети появилось видео испытаний фрегата «Адмирал Касатонов»
Минобороны опубликовало уникальные кадры испытаний первого серийного фрегата «Адмирал Касатонов» в Баренцевом море.
Происшествия
Историка Соколова оставили в СИЗО до конца следствия
Обвиняемый в убийстве своей аспирантки и возлюбленной Анастасии Ещенко историк Олег Соколов останется под арестом в московском СИЗО до окончания следственных действий, ориентировочно до середины апреля 2020 года.
Политика
В Нью-Гемпшире стартовали первичные выборы
Общество
У жительницы Тулы на кухне взорвалась колбаса
Жительница Тулы рассказала в соцсетях о колбасе, которая взорвалась прямо на кухне.
Происшествия
Учительницу в Астрахани заподозрили в сексе с учеником
Общество
Boeing впервые с 1962 года не получил новых заказов на самолёты
Американский концерн Boeing Co. впервые с 1962 года не получил в январе ни одного нового заказа на поставку самолётов, сообщает РИА Новости.
Экономика
ЦБ продаст Сбербанк правительству по рыночной стоимости
Глава Сбербанка Герман Греф на момент публикации материала не прокомментировал сообщение своего акционера, то есть ЦБ, о продаже контрольного пакета.
Политика
Лукашенко обсудил с Путиным публикации российских СМИ о Белоруссии
Лукашенко отметил, что в зарубежных СМИ, в том числе в российских, часто публикуются инсинуации в отношении Белоруссии.
Общество
Белоруссия перерабатывает последнюю нефть
Белоруссия начала выбирать технологическую нефть для переработки на своих НПЗ из веток магистрального нефтепровода «Дружба», не задействованных при транзите российской нефти на запад, сообщили «РИА Новости» в «Белнефтехиме».
Происшествия
Медбрат из Перми сознался в авторстве постов об убийстве ветеранов
Медбрат-анестезист пермской больницы имени Гринберга Сергей Калинин взял на себя ответственность за публикацию анонимных сообщений об убийстве ветеранов посредством отключения их от аппарата искусственной вентиляции легких.
Шоу-бизнес
Бывший стилист Пугачевой назвал «чучелом» молодую жену Петросяна
Авто
Kia опубликовала изображения нового Kia Sorento
Корейский автопроизводитель буквально несколько часов назад опубликовал очередные дизайнерские наброски своего нового среднеразмерного кроссовера Sorento.
Политика
На Украине назвали условие компромисса по Крыму
Глава фракции сторонников президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия назвал условие компромисса по Крыму в эфире телеканала «Прямой».
Общество
ФСБ потребовала от интернет-сервисов круглосуточный доступ к переписке пользователей
Летом 2019 года Федеральная служба безопасности разослала крупнейшим российским интернет-сервисам письма, в которых требовала установить оборудование, позволяющее сотрудникам спецслужб получить круглосуточный доступ к данным пользователей.
Общество
На Водонаеву написали второе заявление в полицию
Гаджеты
Samsung представила Galaxy S20 со стократным зумом
Samsung представила линейку флагманских смартфонов Galaxy S20. Трансляция велась на YouTube-канале компании.
Общество
Авиакомпания Air Italy будет ликвидирована
Владельцы авиакомпании Air Italy приняли решение о ее ликвидации, об этом сказано в их специальном заявлении, распространенном во вторник, 11 февраля.
Общество
В Крыму суд освободил из-под стражи директора парка львов «Тайган»
Верховный суд Крыма освободил из-под стражи директора парка львов «Тайган» Олега Зубкова, ему заменили арест на запрет определенных действий, сообщает «РИА Новости».
Происшествия
Дагестанский депутат присвоил землю на почти 270 млн рублей
По версии следствия, в период с 2014 по 2017 годы фигуранты дела путем составления поддельных документов завладели тремя земельными участками общей площадью более 55 тысяч кв.м. и стоимость около 270 млн рублей.
Общество
Ведущая «Вестей» рассмеялась, озвучивая сюжет о социальных выплатах
Студийная запись со смехом ведущей не пошла в эфир, но попала в Сеть.
Общество
Синоптики прогнозируют раннюю весну в европейской части России
Синоптики ожидают раннюю весну в европейской части России. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на руководителя Росгидромета Игоря Шумакова.
Армия и оружие
Появились сообщения об атаке турецкого F-16 на Ми-17 в Сирии
Атаку на вертолет Ми-17 сирийской армии провел турецкий истребитель F-16, сообщает военный аналитик Бабак Тагвей со ссылкой на неназванного бывшего пилота ВВС Турции.
Экономика
Топ-менеджер «Нафтогаза» добивается премии за соглашения с «Газпромом»
Исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко заявил о задержке выплаты ему премии за декабрьские соглашения с "Газпромом", намерен добиваться ее через "компетентные органы".
Происшествия
Петербурженка сбежала из коронавирусного карантина
Жительница Санкт-Петербурга сбежала из коронавирусного карантина в Боткинской больнице.