Общество
РИА НовостиDie Welt: Россия воспользовалась санкционной политикой США
Россия воспользовалась американской санкционной политикой, увеличив экспорт сырой нефти в США, пишет немецкая газета Die Welt.
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Ранее немецкая газета Die Welt написала, что санкционная политика США поспособствовала увеличению физического экспорта российской сырой нефти в эту страну.РИА Новости03:56
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Общество
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В США показали фильм, обвиняющий Обаму и Байдена по «делу Майдана»
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Опубликованы официальные фотографии обновленного Hyundai Solaris
Компания «Хендэ Мотор СНГ» опубликовала первые официальные фотографии обновленного Hyundai Solaris для российского рынка.
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В Калуге водитель такси избил двух женщин с грудным ребенком за отказ платить "штраф".
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По словам собеседника агентства, другого фигуранта дела Дрыманова, бывшего начальника Управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СКР Михаила Максименко, прокурор по совокупности с предыдущим приговором - тоже за взяточничество - попросил приговорить к 17 годам колонии строгого режима со штрафом в 250 млн рублей.
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Обо всем главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал в разговоре с «Россия 24».
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Зюганов: КПРФ не возражает против упоминания Бога в Конституции
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