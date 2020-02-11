Общество

РИА НовостиРИА НовостиDie Welt: Россия воспользовалась санкционной политикой США

Россия воспользовалась американской санкционной политикой, увеличив экспорт сырой нефти в США, пишет немецкая газета Die Welt.
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Ранее немецкая газета Die Welt
 написала, что санкционная политика США поспособствовала увеличению физического экспорта российской сырой нефти в эту страну.
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Общество

Верховный суд Крыма освободил из-под стражи директора парка «Тайган»

Верховный суд Крыма освободил от содержания под стражей директора парка "Тайган" Олега Зубкова, изменив ему меру пресечения на запрет определенных действий, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 11:42
Общество

ВОЗ назвала сроки готовности вакцины от нового коронавируса

Вакцина от нового коронавируса может быть готова через полтора года, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.
Взгляд.ру 10:35
Здоровье

В Тюмени выписали болевшую коронавирусом студентку

Студентку, ранее госпитализированную с подозрением на коронавирус, выписали из больницы в Тюмени.
Газета.Ru 10:03
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Два пилота сбитого в Идлибе сирийского вертолета погибли

Оба пилота вертолета сирийской армии, сбитого в Идлибе, погибли. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сирийский военный источник.
Газета.Ru 08:33
Общество

Соловьев прокомментировал видео со смеющейся над льготами телеведущей

Телеведущий ВГТРК Владимир Соловьев прокомментировал инцидент с ведущей программы "Вести Камчатский край", которая засмеялась после слов о повышении выплат льготникам.
Накануне.Ru вчера в 20:07
Происшествия

Супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за фото со свадьбы

Антонина Зимина и Константин Антонец раскрыли, по версии следствия, информацию о сотруднике ФСБ, который был гостем на их свадьбе пять лет назад - они, однако, отрицают свою вину.
Газета.Ru 05:45
Шоу-бизнес

Энрике Иглесиас и Анна Курникова стали родителями в третий раз

Вчера стало известно, что в семье 44-летнего Энрике Иглесиаса и 38-летней Анны Курниковой произошло пополнение – у супругов родился третий ребенок.
Вокруг ТВ 04:56
Экономика

ЦБ РФ продаст правительству Сбербанк по рыночной стоимости

Минфин РФ и Банк России разработали и направили в правительство законопроект о выходе ЦБ из капитала Сбербанка, предполагающий выкуп пакета регулятора за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости, говорится в материалах на официальном сайте министерства.
Интерфакс 08:16
Происшествия

Бывшим полицейским назначили длительные сроки

Коммерсантъ 10:13
Происшествия

Подозреваемый в серии изнасилований мужчина задержан в Москве

Мужчина задержан в Москве по подозрению в изнасиловании и совершении насильственных действий сексуального характера, сообщается на сайте управления Следственного комитета (СК) России по Москве.
Газета.Ru 09:27
Политика

Аббас назвал условия для переговоров с Израилем

Лидер Палестины Махмуд Аббас заявил, что готов немедленно приступить к переговорам с Израилем.
Московский Комсомолец 11:16
Авто

В России отзывают Renault Logan и Sandero

В России объявлен отзыв 332 автомобилей Renault Logan и Sandero, которые были выпущены в период с марта по май 2019 года.
За рулем Кубань 08:09
Наука

В России придумали способ удешевить солнечные батареи

Ferra 09 февраля в 12:28
Общество

Жительница Калининграда пожаловалась на камеру в кабинете гинеколога

Проверка, которую проводит СК России по сообщению об установке видеокамер в гинекологическом кабинете одной из калининградских женских консультаций, взята на контроль в центральном аппарате ведомства.
Российская газета 10:11
Общество

Водонаеву вызвали в полицию из-за публикации про демографию

Газета.Ru вчера в 12:22
Хоккей

Кузнецов получил травму после силового приема в матче НХЛ

Российский нападающий команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Евгений Кузнецов получил травму в матче регулярного чемпионата с "Нью-Йорк Айлендерс".
РИА Новости 02:12
Общество

Белоруссия перерабатывает последнюю нефть

Белоруссия начала выбирать технологическую нефть для переработки на своих НПЗ из веток магистрального нефтепровода «Дружба», не задействованных при транзите российской нефти на запад, сообщили «РИА Новости» в «Белнефтехиме».
Коммерсантъ 06:22
Происшествия

Астраханскую учительницу заподозрили в интимной связи с подростком

РИА Новости 01:11
Происшествия

В Москве задержан участник пранка про коронавирус в вагоне метро

RT на русском вчера в 05:52
Футбол

Ротенберг не понимает, почему Кокорин не хочет выступать за «Сочи»

Российский предприниматель и владелец футбольного клуба "Сочи" Борис Ротенберг заявил, что не может понять, почему форвард "Зенита" Александр Кокорин отказывается от перехода в его команду.
Sport.ru 04:44
Политика

Преемница Меркель ушла в отставку

BFM.ru вчера в 08:56
Экономика

Мишустин возглавит правкомиссию по развитию малого предпринимательства

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что лично возглавит правительственную комиссию по развитию малого и среднего предпринимательства.
REGNUM 06:28
Политика

В США показали фильм, обвиняющий Обаму и Байдена по «делу Майдана»

Журналист собрал десятки свидетельств, в том числе и грузинских снайперов, которых специально привезли в Киев для провокаций и расстрела толпы.
РЕН ТВ вчера в 06:01
Авто

Опубликованы официальные фотографии обновленного Hyundai Solaris

Компания «Хендэ Мотор СНГ» опубликовала первые официальные фотографии обновленного Hyundai Solaris для российского рынка.
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Кино

Warner переименовала фильм «Хищные птицы» из-за плохих кассовых сборов

Super.ru 08:42
Общество

В Карелии пенсионер передал депутатам «подарок» за надбавку в 21 рубль

Пенсионер из Карелии, который возмутился размером новой прибавки к ветеранским выплатам в размере 21 рубля, пришел на заседание местного заксобрания и вручил депутатам два рулона туалетной бумаги.
Газета.Ru 05:57
Происшествия

В Калуге таксист избил двух женщин

В Калуге водитель такси избил двух женщин с грудным ребенком за отказ платить "штраф".
Kaluga-poisk.ru 02:04
Происшествия

Прокурор попросил 16 лет колонии для генерала СКР Дрыманова

По словам собеседника агентства, другого фигуранта дела Дрыманова, бывшего начальника Управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СКР Михаила Максименко, прокурор по совокупности с предыдущим приговором - тоже за взяточничество - попросил приговорить к 17 годам колонии строгого режима со штрафом в 250 млн рублей.
Интерфакс вчера в 07:48
Футбол

Семак рассказал, почему «Зенит» не может купить лидеров ЦСКА

Обо всем главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал в разговоре с «Россия 24».
Gazeta.SPb вчера в 16:17
Политика

Зюганов: КПРФ не возражает против упоминания Бога в Конституции

КПРФ не против упоминания Бога в преамбуле Конституции, заявил председатель партии Геннадий Зюганов.
Коммерсантъ 07:58
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