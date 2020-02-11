Общество
РИА НовостиDie Welt: Россия воспользовалась санкционной политикой США
Россия воспользовалась американской санкционной политикой, увеличив экспорт сырой нефти в США, пишет немецкая газета Die Welt.
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Армия и оружие
Турция нанесла массированный удар по армии Сирии
Происшествия
В Петербурге экс-полицейские получили реальные сроки за избиение юноши
Общество
В России предложили зафиксировать наценку на квартиры в новостройках
Депутат Госдумы Евгений Фёдоров направил обращение в Минстрой с предложением оценить идею о введении регулирования цен на квартиры в строящихся многоквартирных домах экономкласса.
Общество
В Карелии пенсионер передал депутатам «подарки» за прибавку в 21 рубль
В Карелии пенсионер, недовольный размером индексации ветеранских выплат, пришел на заседание Заксобрания и вручил депутатам два рулона туалетной бумаги.
Политика
Кремль объявит дополнительный выходной для голосования по Конституции
В обычный выходной у людей могут быть свои планы, от которых они не факт, что откажутся, а если выделить под голосование будний день, объявив его нерабочим, то на участки может прийти больше людей, пояснил он.
Происшествия
Таиланд выплатит семье погибших детей из России более $140 тысяч
Власти Таиланда выплатят семье двух детей из России, погибших при столкновении катеров у острова Пхукет, более 4 млн таиландских бат ($140 тыс.).
Общество
Налоговая разыскивает Алену Водонаеву за долги
В соцсетях хейтеры затравили телеведущую, в Госдуме - предложили оштрафовать, а на днях Водонаеву и вовсе вызвали в полицию.
Шоу-бизнес
У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок
Российская теннисистка Анна Курникова и испанский певец Энрике Иглесиас в третий раз стали родителями, сообщает The Daily Mail.
Игры
Звездный состав Squadron 42. Видеосравнение реальных актеров и их виртуальных версий
На фанатском YouTube-канале Star Citizen France появилось видео о Squadron 42, посвящённое сравнению персонажей, задействованных в игре с реальными актерами.
Политика
Способное достроить «Северный поток – 2» судно вышло из порта Находки
Российское судно-трубоукладчик «Академик Черский» покинуло порт Находки и направилось в Сингапур.
Общество
Роскомнадзор разблокировал более 2 млн IP-адресов
Роскомнадзор разблокировал более 2 млн IP-адресов, говорится на сайте мониторинга реестра запрещенных сайтов организации.
Общество
Белоруссия забирает на НПЗ технологическую нефть из «Дружбы»
Нефтепровод «Дружба» по которому осуществляется российский транзит в Евросоюз, остаётся без технологической нефти: Белорусский госконцерн «Белнефтехим» начал откачку, ссылаясь на дефицит сырья для белорусских НПЗ.
Экономика
В Петербурге бизнес может пострадать от налоговой реформы
Стоит отметить, что в Петербурге ЕНВД имеет множество преимуществ перед другими налоговыми режимами.
Музыка
«Евровидение» на Украине раскритиковали за русский язык
Участников первого полуфинала отбора на конкурс «Евровидение-2020» раскритиковала украинская писательница Лариса Ницой.
Политика
Крашенинников сообщил о возможном изменении нормы о роспуске Госдумы
Пункт, в соответствии с которым президент обязан распустить Госдуму, если она трижды отклонит кандидатуру председателя правительства, может быть исключен из Конституции РФ.
Шоу-бизнес
Певица МакSим может никогда не вернуться на сцену
Директор звезды Маргарита Соколова отметила, что у поклонников МакSим есть надежда на возвращение певицы.
Биатлон
Драчев объявил состав сборной России на чемпионат мира по биатлону
Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев объявил состав сборной России на чемпионат мира.
Политика
Зеленский уволил Богдана с должности главы офиса президента
Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу своего офиса Андрея Богдана и назначил на эту должность Андрея Ермака, который ранее был советником Зеленского, следует из указов, обнародованных во вторник на сайте украинского президента.
Экономика
«Ведомости»: правительство вернулось к идее снизить страховые взносы
Правительство России возобновило дискуссию о снижении страховых взносов для работодателей, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на трёх федеральных чиновников.
Энергетика
США признали зависимость от российской нефти
Заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов ранее объяснил зависимость США от российской нефти.
Культура
«Оскар» установил антирекорд по просмотрам
Общество
Подсчитан средний заработок московских таксистов
При стандартном рабочем дне, который длится восемь часов, средний московский таксист может заработать 20-25 тысяч рублей за месяц.
Наука
Впервые создан фермент с двумя небиологическими группами
В новой работе исследователи впервые продемонстрировали фермент, содержащий две искусственные группы, которые могут выступать в качестве каталитических центров для небиологических реакций.
Экономика
Банки зафиксировали падение трат китайцев в России на 30% из-за вируса
Китайские туристы, основная часть которых въезжает в Россию в составе организованных групп (группы от пяти человек пускают без виз, и на них приходится 80% турпотока), приезжали в Россию фактически весь месяц, отправку туристических групп власти Китая из-за коронавируса приостановили только с 27 января, напоминает Агамов.
Авто
В марте могут закончиться госсредства на льготное автокредитование
Уже в марте 2020 года могут закончиться средства на льготное автокредитование, выделенные со стороны государства.
Общество
Российских врачей научили распознавать коронавирус
Двое граждан Китая, госпитализированные в Забайкалье и Тюменской области, готовятся к выписке.