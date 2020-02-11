Общество

РИА НовостиРИА НовостиDie Welt: Россия воспользовалась санкционной политикой США

Россия воспользовалась американской санкционной политикой, увеличив экспорт сырой нефти в США, пишет немецкая газета Die Welt.
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Аналитик оценил публикацию в немецких СМИ о выгоде РФ от санкций США

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Die Welt: Россия воспользовалась санкционной политикой США

РИА Новостивчера в 18:02
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Турция нанесла массированный удар по армии Сирии

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В Петербурге экс-полицейские получили реальные сроки за избиение юноши

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Общество

В России предложили зафиксировать наценку на квартиры в новостройках

Депутат Госдумы Евгений Фёдоров направил обращение в Минстрой с предложением оценить идею о введении регулирования цен на квартиры в строящихся многоквартирных домах экономкласса.
RT на русском вчера в 22:11
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В Карелии пенсионер передал депутатам «подарки» за прибавку в 21 рубль

В Карелии пенсионер, недовольный размером индексации ветеранских выплат, пришел на заседание Заксобрания и вручил депутатам два рулона туалетной бумаги.
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Кремль объявит дополнительный выходной для голосования по Конституции

В обычный выходной у людей могут быть свои планы, от которых они не факт, что откажутся, а если выделить под голосование будний день, объявив его нерабочим, то на участки может прийти больше людей, пояснил он.
РБК 03:50
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Таиланд выплатит семье погибших детей из России более $140 тысяч

Власти Таиланда выплатят семье двух детей из России, погибших при столкновении катеров у острова Пхукет, более 4 млн таиландских бат ($140 тыс.).
RT на русском 03:47
Общество

Налоговая разыскивает Алену Водонаеву за долги

В соцсетях хейтеры затравили телеведущую, в Госдуме - предложили оштрафовать, а на днях Водонаеву и вовсе вызвали в полицию.
Комсомольская правда 04:05
Шоу-бизнес

У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок

Российская теннисистка Анна Курникова и испанский певец Энрике Иглесиас в третий раз стали родителями, сообщает The Daily Mail.
РИА Новости 03:37
Игры

Звездный состав Squadron 42. Видеосравнение реальных актеров и их виртуальных версий

На фанатском YouTube-канале Star Citizen France появилось видео о Squadron 42, посвящённое сравнению персонажей, задействованных в игре с реальными актерами.
Городской портал Новый Нижний 03:00
Политика

Способное достроить «Северный поток – 2» судно вышло из порта Находки

Российское судно-трубоукладчик «Академик Черский» покинуло порт Находки и направилось в Сингапур.
Известия 09 февраля в 15:00
Общество

Роскомнадзор разблокировал более 2 млн IP-адресов

Роскомнадзор разблокировал более 2 млн IP-адресов, говорится на сайте мониторинга реестра запрещенных сайтов организации.
Ведомости 02:24
Происшествия

Бывший полицейский нашел дома мертвую проститутку

Lenta.ru 04:32
Общество

Белоруссия забирает на НПЗ технологическую нефть из «Дружбы»

Нефтепровод «Дружба» по которому осуществляется российский транзит в Евросоюз, остаётся без технологической нефти: Белорусский госконцерн «Белнефтехим» начал откачку, ссылаясь на дефицит сырья для белорусских НПЗ.
REGNUM 03:26
Экономика

В Петербурге бизнес может пострадать от налоговой реформы

Стоит отметить, что в Петербурге ЕНВД имеет множество преимуществ перед другими налоговыми режимами.
Neva.Today 04:34
Армия и оружие

Шойгу заявил о росте числа высокоточных крылатых ракет в войсках

REGNUM 04:25
Музыка

«Евровидение» на Украине раскритиковали за русский язык

Участников первого полуфинала отбора на конкурс «Евровидение-2020» раскритиковала украинская писательница Лариса Ницой.
Цензуры.Нет 02:36
Происшествия

Суд приговорил убийцу полицейского в метро Москвы к 18 годам колонии

RT на русском 03:59
Политика

Крашенинников сообщил о возможном изменении нормы о роспуске Госдумы

Пункт, в соответствии с которым президент обязан распустить Госдуму, если она трижды отклонит кандидатуру председателя правительства, может быть исключен из Конституции РФ.
ТАСС 09 февраля в 23:57
Шоу-бизнес

Певица МакSим может никогда не вернуться на сцену

Директор звезды Маргарита Соколова отметила, что у поклонников МакSим есть надежда на возвращение певицы.
Суть событий вчера в 01:09
Биатлон

Драчев объявил состав сборной России на чемпионат мира по биатлону

Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев объявил состав сборной России на чемпионат мира.
ФАН вчера в 09:12
Политика

Зеленский уволил Богдана с должности главы офиса президента

Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу своего офиса Андрея Богдана и назначил на эту должность Андрея Ермака, который ранее был советником Зеленского, следует из указов, обнародованных во вторник на сайте украинского президента.
РИА Новости 04:39
Экономика

«Ведомости»: правительство вернулось к идее снизить страховые взносы

Правительство России возобновило дискуссию о снижении страховых взносов для работодателей, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на трёх федеральных чиновников.
RT на русском 01:59
Энергетика

США признали зависимость от российской нефти

Заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов ранее объяснил зависимость США от российской нефти.
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«Оскар» установил антирекорд по просмотрам

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Общество

Подсчитан средний заработок московских таксистов

При стандартном рабочем дне, который длится восемь часов, средний московский таксист может заработать 20-25 тысяч рублей за месяц.
Lenta.ru 02:18
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Впервые создан фермент с двумя небиологическими группами

В новой работе исследователи впервые продемонстрировали фермент, содержащий две искусственные группы, которые могут выступать в качестве каталитических центров для небиологических реакций.
Индикатор вчера в 11:00
Экономика

Банки зафиксировали падение трат китайцев в России на 30% из-за вируса

Китайские туристы, основная часть которых въезжает в Россию в составе организованных групп (группы от пяти человек пускают без виз, и на них приходится 80% турпотока), приезжали в Россию фактически весь месяц, отправку туристических групп власти Китая из-за коронавируса приостановили только с 27 января, напоминает Агамов.
РБК вчера в 23:00
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В марте могут закончиться госсредства на льготное автокредитование

Уже в марте 2020 года могут закончиться средства на льготное автокредитование, выделенные со стороны государства.
Актуальные Новости 01:10
Общество

Российских врачей научили распознавать коронавирус

Двое граждан Китая, госпитализированные в Забайкалье и Тюменской области, готовятся к выписке.
Эхо Москвы 03:33
Общество

Гендиректор ГТРК Камчатки рассказал, что будет со смеявшейся ведущей

REGNUM 02:55
Как работают Яндекс.Новости?
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