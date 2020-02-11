Общество В России предложили зафиксировать наценку на квартиры в новостройках Депутат Госдумы Евгений Фёдоров направил обращение в Минстрой с предложением оценить идею о введении регулирования цен на квартиры в строящихся многоквартирных домах экономкласса.

Политика Кремль объявит дополнительный выходной для голосования по Конституции В обычный выходной у людей могут быть свои планы, от которых они не факт, что откажутся, а если выделить под голосование будний день, объявив его нерабочим, то на участки может прийти больше людей, пояснил он.

Общество Налоговая разыскивает Алену Водонаеву за долги В соцсетях хейтеры затравили телеведущую, в Госдуме - предложили оштрафовать, а на днях Водонаеву и вовсе вызвали в полицию.

Общество Белоруссия забирает на НПЗ технологическую нефть из «Дружбы» Нефтепровод «Дружба» по которому осуществляется российский транзит в Евросоюз, остаётся без технологической нефти: Белорусский госконцерн «Белнефтехим» начал откачку, ссылаясь на дефицит сырья для белорусских НПЗ.

Политика Крашенинников сообщил о возможном изменении нормы о роспуске Госдумы Пункт, в соответствии с которым президент обязан распустить Госдуму, если она трижды отклонит кандидатуру председателя правительства, может быть исключен из Конституции РФ.

Политика Зеленский уволил Богдана с должности главы офиса президента Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу своего офиса Андрея Богдана и назначил на эту должность Андрея Ермака, который ранее был советником Зеленского, следует из указов, обнародованных во вторник на сайте украинского президента.

Энергетика США признали зависимость от российской нефти Заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов ранее объяснил зависимость США от российской нефти.

Общество Подсчитан средний заработок московских таксистов При стандартном рабочем дне, который длится восемь часов, средний московский таксист может заработать 20-25 тысяч рублей за месяц.

Наука Впервые создан фермент с двумя небиологическими группами В новой работе исследователи впервые продемонстрировали фермент, содержащий две искусственные группы, которые могут выступать в качестве каталитических центров для небиологических реакций.