Чтобы оборвать речь Моравецкого, председатель Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер указал на то, что скандальное заявление польского премьера может быть использовано геополитическими оппонентами Евросоюза, в частности Россией.
"По ситуации на Челюскинцев: 22 октября в районе 08:41 в полицию поступило сообщение об обнаружении двух тел мужчины и женщины, предположительно, с признаками падения с высоты", - рассказали в пресс-службе.
Все устройства оснащены настраиваемой RGB-подсветкой, что и следовало ожидать от продукции Razer. theverge.com Razer Hanbo представляет собой универсальную систему жидкостного охлаждения, созданную в партнёрстве с одним из крупнейших производителей СЖО компанией Asetek.
На съемках вестерна «Ржавчина» (Rust) в американском штате Нью-Мексико из-за неправильно сработавшего оружия погибла оператор Халина Хатчинс, режиссер Джоэл Соуза получил ранения, сообщает на офис шерифа округа Санта-Фе.