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Die Welt: речь премьера Польши в Европарламенте оборвали упоминанием Владимира Путина

Речь премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого в Европарламенте, обвинившего главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в шантаже Варшавы, прервали упоминанием президента России Владимира Путина.
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Многие европарламентарии оценили слова польского премьера негативно.
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Чтобы оборвать речь Моравецкого, председатель Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер указал на то, что скандальное заявление польского премьера может быть использовано геополитическими оппонентами Евросоюза, в частности Россией.
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Стоит отметить, что решение Конституционного суда Польши пришлось не по нраву многим еврочиновникам.
ПолитРоссия

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