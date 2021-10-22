Чтобы оборвать речь Моравецкого, председатель Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер указал на то, что скандальное заявление польского премьера может быть использовано геополитическими оппонентами Евросоюза, в частности Россией.
Два человека получили ранения различной степени тяжести из-за неправильно сработавшего оружия на съемках вестерна "Ржавчина" (Rust) с участием американского актера Алека Болдуина, оператор картины позднее умерла в больнице.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что речь главы государства Владимира Путина на международном дискуссионном форуме «Валдай» не должна сказаться на отношениях с западными странами.
В нерабочую неделю в Омской области с 30 октября по 7 ноября закроют свои двери школы и детские сады, персонал нужно по возможности переводить на удалёнку, заявил в своём Instagram-аккаунте губернатор региона Александр Бурков.