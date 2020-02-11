Политика В МИД прокомментировали идею о «нормандском» формате с Грузией Замглавы МИД РФ Андрей Руденко, комментируя озвученную Грузией идею по работе с Россией в формате, аналогичном "нормандскому", сказал, что Москва всегда приветствует развитие двустороннего общения, но дело не в количестве форматов, а в наличии политической воли для решения накопившихся проблем и поиска взаимоприемлемых развязок.

Общество Банки зафиксировали падение трат китайцев в России на 30% из-за вируса Количество платежей в России через китайскую Alipay (недоступна россиянам, работает только для нерезидентов) в январе 2020 года снизилось по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 31,2%, а в первые семь дней февраля — уже на 73,4%, следует из данных, предоставленных РБК банком «Русский стандарт», являющимся одним из банков-эквайеров этой системы.

Общество Российские производители одежды ищут замену китайским компаниям Российские производители товаров легкой промышленности приступили к поиску альтернативных партнеров в связи с эпидемией коронавируса в Китае.

Общество Новые справки о судимости появились в России Новые справки о судимости появились в России в соответствии с приказом МВД РФ, вступившим в силу в понедельник, 10 февраля.

Энергетика Беларусь договорилась покупать нефть у России Как рассказал вицепремьер, Беларусь будет закупать нефть у России по ценам мирового рынка, сообщает БЕЛТА .

Общество Эвакуированные из Китая отправятся в 44 города России после карантина Граждане, эвакуированные из КНР в санаторий под Тюменью, после окончания двухнедельного карантина разъедутся примерно по 44 городам России, сообщила директор департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова.

Происшествия В Астрахани учительницу подозревают в сексе с девятиклассником Следственный комитет России начал проверку в связи с информацией о том, что в Астрахани учительница занималась сексом со своим учеником.

Культура Пугачева отреагировала на эвакуацию на премьере фильма «Лед-2» Алла Пугачева прокомментировала в своём блоге эвакуацию из кинотеатра "Октябрь" во время премьеры "Лед-2" При этом так совпало, что в момент, когда сработала пожарная тревога, героиня Марии Ароновой запела песню "Озеро надежды" Пугачевой.

Политика Трамп пообещал создать «самые мощные» ядерные силы в мире В отсутствие договоров о контроле над вооружениями с Россией и Китаем Соединенные Штаты будут создавать "самые мощные" ядерные силы в мире, заявил президент США Дональд Трамп.

Экономика Правительство вернулось к идее резко снизить страховые взносы В 2017–2018 гг. власти уже обсуждали налоговый маневр – снижение страховых взносов до 22% взамен на повышение НДС с 18 до 22%.

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Экономика ЦБ назвал долю микрозаймов самым закредитованным заемщикам В четвертом квартале 2019 года 53,7% микрозаймов выдавались заемщикам с показателем долговой нагрузки свыше 50%, сообщает Финмаркет по данным ЦБ.

Экономика Губернатор Кузбасса назвал причину снижения добычи угля в регионе Изменение направления угольного рынка с Европы на Азию, к которому не смогли вовремя подготовиться кузбасские предприятия, привело к снижению добычи угля в Кемеровской области в текущем году.