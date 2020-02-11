Экономика
Российская газетаDie Welt: Россия воспользовалась санкционной политикой США
Увеличив экспорт сырой нефти в Соединенные Штаты, Россия грамотно воспользовалась американской санкционной политикой, пишет немецкое издание Die Welt.
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Политика
В МИД прокомментировали идею о «нормандском» формате с Грузией
Замглавы МИД РФ Андрей Руденко, комментируя озвученную Грузией идею по работе с Россией в формате, аналогичном "нормандскому", сказал, что Москва всегда приветствует развитие двустороннего общения, но дело не в количестве форматов, а в наличии политической воли для решения накопившихся проблем и поиска взаимоприемлемых развязок.
Происшествия
Посольство РФ: Погибшие в Таиланде дети оказались братом и сестрой
Получившие смертельные травмы при столкновении двух катеров у острова Пхукет в Таиланде оказались братом и сестрой из Челябинской области.
Общество
Китай снова перестал поставлять овощи в Приморье
Общество
Банки зафиксировали падение трат китайцев в России на 30% из-за вируса
Количество платежей в России через китайскую Alipay (недоступна россиянам, работает только для нерезидентов) в январе 2020 года снизилось по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 31,2%, а в первые семь дней февраля — уже на 73,4%, следует из данных, предоставленных РБК банком «Русский стандарт», являющимся одним из банков-эквайеров этой системы.
Происшествия
Поезд «Сапсан» сломался по пути из Москвы в Петербург
Пассажирский поезд «Сапсан», следовавший из Санкт-Петербурга в Москву, остановился на железнодорожной станции Решетниково из-за технической неисправности.
Шоу-бизнес
Алена Шишкова впервые подтвердила отношения с Павлом Дуровым
Впервые начали поговаривать о том, что Шишкова встречается с создателем социальной сети «ВКонтакте» в 2018 году.
Армия и оружие
Турция нанесла массированный удар по армии Сирии
Происшествия
В Перми не нашли врача, якобы отключавшего ветеранов от аппаратов ИВЛ
Общество
Российские производители одежды ищут замену китайским компаниям
Российские производители товаров легкой промышленности приступили к поиску альтернативных партнеров в связи с эпидемией коронавируса в Китае.
Общество
Новые справки о судимости появились в России
Новые справки о судимости появились в России в соответствии с приказом МВД РФ, вступившим в силу в понедельник, 10 февраля.
Энергетика
Мировые цены на нефть в ходе торгов растут
Мировые цены на нефть растут в начале торгов во вторник, 11 февраля.
Энергетика
Беларусь договорилась покупать нефть у России
Как рассказал вицепремьер, Беларусь будет закупать нефть у России по ценам мирового рынка, сообщает БЕЛТА .
Шоу-бизнес
Анна Курникова родила третьего ребенка от Энрике Иглесиаса
У 44-летнего Иглесиаса и 38-летней Курниковой растут близнецы – дочь Люси и сын Николас, которых Анна родила в конце 2017 года.
Общество
Ведущая «Вестей» рассмеялась, озвучивая сюжет о социальных выплатах
Студийная запись со смехом ведущей не пошла в эфир, но попала в Сеть.
Происшествия
В Москве задержали водителя, нарушившего ПДД более двух тысяч раз
Сотрудники Госавтоинспекции Москвы задержали водителя, за которым числится более 2,1 тысячи нарушений правил дорожного движения, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
Экономика
ВТБ снизил ставки по ипотеке до 7,9%
Банк ВТБ снизил ставки по всей линейке ипотечных продуктов на 0,5 процентного пункта, до 7,9% годовых.
Общество
Эвакуированные из Китая отправятся в 44 города России после карантина
Граждане, эвакуированные из КНР в санаторий под Тюменью, после окончания двухнедельного карантина разъедутся примерно по 44 городам России, сообщила директор департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова.
Происшествия
В Астрахани учительницу подозревают в сексе с девятиклассником
Следственный комитет России начал проверку в связи с информацией о том, что в Астрахани учительница занималась сексом со своим учеником.
Культура
Пугачева отреагировала на эвакуацию на премьере фильма «Лед-2»
Алла Пугачева прокомментировала в своём блоге эвакуацию из кинотеатра "Октябрь" во время премьеры "Лед-2" При этом так совпало, что в момент, когда сработала пожарная тревога, героиня Марии Ароновой запела песню "Озеро надежды" Пугачевой.
Наука
Шерстистые мамонты вымерли из-за инбридинга
Напомним, что последней была популяция мамонтов на острове Врангеля, вымершая 4000 лет назад.
Политика
Трамп пообещал создать «самые мощные» ядерные силы в мире
В отсутствие договоров о контроле над вооружениями с Россией и Китаем Соединенные Штаты будут создавать "самые мощные" ядерные силы в мире, заявил президент США Дональд Трамп.
Экономика
Правительство вернулось к идее резко снизить страховые взносы
В 2017–2018 гг. власти уже обсуждали налоговый маневр – снижение страховых взносов до 22% взамен на повышение НДС с 18 до 22%.
Общество
В Японии с лайнера Diamond Princess эвакуируют стариков и больных
Наука
Физики освоили рапидную съемку в терагерцовом диапазоне
В результате удалось впервые записать терагерцовое видео с частотой в три тысячи кадров в секунду, при этом сохраняя высокое разрешение и чувствительность, пишут авторы в журнале Physical Review X. Терагерцовое излучение — это диапазон электромагнитных колебаний между инфракрасным спектром и радио.
Шоу-бизнес
Эмили Ратаковски пришла на вечеринку «Оскара» в пляжном наряде и была обругана
Экономика
ЦБ назвал долю микрозаймов самым закредитованным заемщикам
В четвертом квартале 2019 года 53,7% микрозаймов выдавались заемщикам с показателем долговой нагрузки свыше 50%, сообщает Финмаркет по данным ЦБ.
Экономика
Губернатор Кузбасса назвал причину снижения добычи угля в регионе
Изменение направления угольного рынка с Европы на Азию, к которому не смогли вовремя подготовиться кузбасские предприятия, привело к снижению добычи угля в Кемеровской области в текущем году.
Политика
Американский телеканал показал фильм с критикой Байдена и Обамы
Отмечается, что большая часть 50-минутной работы уделяется теме Украины и, в частности, роли тогдашнего президента Соединенных Штатов Барака Обамы и его администрации в отставке президента Виктора Януковича.
Общество
В Совфеде оценили заявление «Нафтогаза» о возможном новом иске
Ранее Витренко не исключил подачи нового иска «Нафтогаза» к «Газпрому» по переуступке долговых обязательств «Росукрэнерго».