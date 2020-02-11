Экономика

Российская газетаРоссийская газетаDie Welt: Россия воспользовалась санкционной политикой США

Увеличив экспорт сырой нефти в Соединенные Штаты, Россия грамотно воспользовалась американской санкционной политикой, пишет немецкое издание Die Welt.
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Политика

В МИД прокомментировали идею о «нормандском» формате с Грузией

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко, комментируя озвученную Грузией идею по работе с Россией в формате, аналогичном "нормандскому", сказал, что Москва всегда приветствует развитие двустороннего общения, но дело не в количестве форматов, а в наличии политической воли для решения накопившихся проблем и поиска взаимоприемлемых развязок.
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Посольство РФ: Погибшие в Таиланде дети оказались братом и сестрой

Получившие смертельные травмы при столкновении двух катеров у острова Пхукет в Таиланде оказались братом и сестрой из Челябинской области.
Российская газета вчера в 04:46
Общество

Китай снова перестал поставлять овощи в Приморье

Телеканал 360° вчера в 23:55
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Банки зафиксировали падение трат китайцев в России на 30% из-за вируса

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РБК вчера в 23:00
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Поезд «Сапсан» сломался по пути из Москвы в Петербург

Пассажирский поезд «Сапсан», следовавший из Санкт-Петербурга в Москву, остановился на железнодорожной станции Решетниково из-за технической неисправности.
РБК вчера в 20:58
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Алена Шишкова впервые подтвердила отношения с Павлом Дуровым

Впервые начали поговаривать о том, что Шишкова встречается с создателем социальной сети «ВКонтакте» в 2018 году.
StarHit.ru вчера в 12:30
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Турция нанесла массированный удар по армии Сирии

РИА Новости вчера в 12:20
Происшествия

В Перми не нашли врача, якобы отключавшего ветеранов от аппаратов ИВЛ

РИА Новости вчера в 23:06
Общество

Российские производители одежды ищут замену китайским компаниям

Российские производители товаров легкой промышленности приступили к поиску альтернативных партнеров в связи с эпидемией коронавируса в Китае.
Известия вчера в 18:53
Общество

Новые справки о судимости появились в России

Новые справки о судимости появились в России в соответствии с приказом МВД РФ, вступившим в силу в понедельник, 10 февраля.
Политика Сегодня вчера в 06:30
Энергетика

Мировые цены на нефть в ходе торгов растут

Мировые цены на нефть растут в начале торгов во вторник, 11 февраля.
RT на русском 00:27
Энергетика

Беларусь договорилась покупать нефть у России

Как рассказал вицепремьер, Беларусь будет закупать нефть у России по ценам мирового рынка, сообщает БЕЛТА .
Centralasia.news вчера в 03:51
Шоу-бизнес

Анна Курникова родила третьего ребенка от Энрике Иглесиаса

У 44-летнего Иглесиаса и 38-летней Курниковой растут близнецы – дочь Люси и сын Николас, которых Анна родила в конце 2017 года.
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Общество

Ведущая «Вестей» рассмеялась, озвучивая сюжет о социальных выплатах

Студийная запись со смехом ведущей не пошла в эфир, но попала в Сеть.
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Происшествия

В Москве задержали водителя, нарушившего ПДД более двух тысяч раз

Сотрудники Госавтоинспекции Москвы задержали водителя, за которым числится более 2,1 тысячи нарушений правил дорожного движения, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
РИА Новости вчера в 05:52
Экономика

ВТБ снизил ставки по ипотеке до 7,9%

Банк ВТБ снизил ставки по всей линейке ипотечных продуктов на 0,5 процентного пункта, до 7,9% годовых.
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НХЛ: «Тампа» одолела «Коламбус», Кучеров сделал дубль

МИР 24 00:06
Общество

Эвакуированные из Китая отправятся в 44 города России после карантина

Граждане, эвакуированные из КНР в санаторий под Тюменью, после окончания двухнедельного карантина разъедутся примерно по 44 городам России, сообщила директор департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова.
РИА Новости 00:21
Происшествия

В Астрахани учительницу подозревают в сексе с девятиклассником

Следственный комитет России начал проверку в связи с информацией о том, что в Астрахани учительница занималась сексом со своим учеником.
Вести.Ru 01:31
Культура

Пугачева отреагировала на эвакуацию на премьере фильма «Лед-2»

Алла Пугачева прокомментировала в своём блоге эвакуацию из кинотеатра "Октябрь" во время премьеры "Лед-2" При этом так совпало, что в момент, когда сработала пожарная тревога, героиня Марии Ароновой запела песню "Озеро надежды" Пугачевой.
Газета.Ru 01:42
Наука

Шерстистые мамонты вымерли из-за инбридинга

Напомним, что последней была популяция мамонтов на острове Врангеля, вымершая 4000 лет назад.
ToDay News Ufa вчера в 05:45
Политика

Трамп пообещал создать «самые мощные» ядерные силы в мире

В отсутствие договоров о контроле над вооружениями с Россией и Китаем Соединенные Штаты будут создавать "самые мощные" ядерные силы в мире, заявил президент США Дональд Трамп.
РИА Новости вчера в 22:15
Экономика

Правительство вернулось к идее резко снизить страховые взносы

В 2017–2018 гг. власти уже обсуждали налоговый маневр – снижение страховых взносов до 22% взамен на повышение НДС с 18 до 22%.
Ведомости вчера в 16:44
Общество

В Японии с лайнера Diamond Princess эвакуируют стариков и больных

Росбалт вчера в 22:40
Наука

Физики освоили рапидную съемку в терагерцовом диапазоне

В результате удалось впервые записать терагерцовое видео с частотой в три тысячи кадров в секунду, при этом сохраняя высокое разрешение и чувствительность, пишут авторы в журнале Physical Review X. Терагерцовое излучение — это диапазон электромагнитных колебаний между инфракрасным спектром и радио.
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Эмили Ратаковски пришла на вечеринку «Оскара» в пляжном наряде и была обругана

Lenta.ru вчера в 05:29
Экономика

ЦБ назвал долю микрозаймов самым закредитованным заемщикам

В четвертом квартале 2019 года 53,7% микрозаймов выдавались заемщикам с показателем долговой нагрузки свыше 50%, сообщает Финмаркет по данным ЦБ.
Мой Брянск вчера в 10:16
Экономика

Губернатор Кузбасса назвал причину снижения добычи угля в регионе

Изменение направления угольного рынка с Европы на Азию, к которому не смогли вовремя подготовиться кузбасские предприятия, привело к снижению добычи угля в Кемеровской области в текущем году.
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Политика

Американский телеканал показал фильм с критикой Байдена и Обамы

Отмечается, что большая часть 50-минутной работы уделяется теме Украины и, в частности, роли тогдашнего президента Соединенных Штатов Барака Обамы и его администрации в отставке президента Виктора Януковича.
Известия вчера в 08:53
Общество

В Совфеде оценили заявление «Нафтогаза» о возможном новом иске

Ранее Витренко не исключил подачи нового иска «Нафтогаза» к «Газпрому» по переуступке долговых обязательств «Росукрэнерго».
RT на русском вчера в 06:37
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