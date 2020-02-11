Экономика

РБКРБКDie Welt сообщила о использовании Россией санкций США

Несмотря на американские санкции, России удалось нарастить в США экспорт нефти и нефтепродуктов, пишет немецкая газета Die Welt. Издание отмечает, что отношения США и России никогда не были хорошими, а в последние годы ухудшились на фоне ситуации в Сирии и на Украине.
Читать в источнике
Комментировать388

Подробнее о событии

Die Welt сообщила о использовании Россией санкций США

РБК01:32

Выбирать не приходится: США признали зависимость от российской нефти

РИА Новости00:00

Экономист объяснил, как санкции США принесли пользу России

РЕН ТВ02:03

Санкционная политика вынудила США просить нефть у России

REGNUM01:29

Die Welt назвала выгоды России от санкционной политики США

RT на русском01:10

Немецкие СМИ рассказали, почему санкции США пошли России на пользу

Телеканал 360°вчера в 22:20

Немецкие СМИ заявили о пользе России от санкционной политики США

Известиявчера в 22:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 03:00, Ашберн
Шоу-бизнес

Наталья Штурм показала свое лицо после побоев бывшего мужа

WomanHit.ru вчера в 11:39
Футбол

Татарстан вошел в число самых «футбольных» регионов России

РБК совместно со Sport Connect составили рейтинг регионов России по их так называемой "футбольности".
Реальное время 02:46
Общество

В ГТРК «Камчатка» провели беседу со смеявшейся телеведущей

Журналистка ГТРК "Камчатка" Александра Новикова, рассмеявшаяся во время записи сюжета об индексации льгот для населения, продолжает работать, сообщил РИА Новости директор ГТРК Алексей Костылев.
РИА Новости 02:12
Общество

В Сеть утекли данные более 44 тыс. желающих взять кредит россиян

В Сеть попали данные клиентов кредитного брокера «Альфа-Кредит», который собирает заявки на кредиты и помогает выбрать и получить заем в банке.
РБК 01:00
Шоу-бизнес

Поклонники заметили кольцо на пальце жениха Ольги Бузовой

Сам Манукян, который выложил в своем микроблоге видео с запечатленным на пальце кольцом, решил не раскрывать все детали и промолчал.
ГлобалМСК.ру вчера в 07:39
Общество

Эвакуированные из Китая отправятся в 44 города России после карантина

РИА Новости 00:21
Энергетика

Белоруссия начала забирать технологическую нефть из «Дружбы»

Белоруссия отбирает технологическую нефть для нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) из трубопровода «Дружба», сообщил ТАСС со ссылкой на «Белнефтехим».
РБК 02:36
Политика

В МИД России допустили срыв нормандского саммита в апреле

Заявления Киева и степень выполнения договоренностей, заключенных на нормандском саммите в Париже в декабре, ставят под вопрос новый нормандский саммит в апреле.
РБК 02:48
Экономика

ВТБ снизил ипотечные ставки ниже 8%

Рефинансирование действующей ипотеки другого банка можно оформить под 8,5%. При покупке недвижимости, находящейся в залоге у банка, ВТБ предлагает специальную ставку – 7,8% при первоначальном взносе от 50%.
Интерфакс 02:54
Общество

Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»

В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.
RT на русском вчера в 11:04
Армия и оружие

В Турции рассказали о пораженных при обстреле армии Сирии целях

REGNUM 00:15
Общество

Роструд напомнил о двух коротких рабочих неделях

Россиян в феврале и марте ждут длинные выходные в связи с праздниками, пишет «Российская газета» со ссылкой на Роструд.
RT на русском 02:31
Культура

Пугачева отреагировала на эвакуацию на премьере фильма «Лед-2»

Алла Пугачева прокомментировала в своём блоге эвакуацию из кинотеатра "Октябрь" во время премьеры "Лед-2" При этом так совпало, что в момент, когда сработала пожарная тревога, героиня Марии Ароновой запела песню "Озеро надежды" Пугачевой.
Газета.Ru 01:42
Происшествия

Супругов обвинили в разглашении секретных данных о госте торжества

Супругов обвиняют в разглашении секретных данных спецслужбам Латвии.
Коммерсантъ вчера в 17:17
Происшествия

В Москве задержали водителя, нарушившего ПДД более двух тысяч раз

Сотрудники Госавтоинспекции Москвы задержали водителя, за которым числится более 2,1 тысячи нарушений правил дорожного движения, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
РИА Новости вчера в 05:52
Происшествия

Несколько грузовых и легковых машин столкнулись в Челябинской области

Водитель иномарки, по информации ГИБДД области, выехал на полосу встречного движения, столкнулся с ГАЗом и опрокинулся в кювет.
ФедералПресс 01:03
Общество

В России создали комплекс для скрытой проверки пассажиров в аэропортах

Загмлавы концерна «РТИ» по разведывательно-информационным системам Кирилл Макаров сообщил, что новый комплекс досмотра, созданный на новых диапазонах волн, «максимально снизит риски совершения террористических актов».
Говорит Москва 01:48
Общество

В ЦОДД призвали снизить нештрафуемый порог превышения скорости

Глава столичного Центра организации дорожного движения Михаил Кизлык заявил, что нештрафуемый порог превышения скорости должен быть снижен, а штрафы за нарушения - повышены (противоположной точки зрения придерживается премьер-министр Михаил Мишустин).
Московский Комсомолец вчера в 08:50
Музыка

Писательница Ницой обругала жюри «Евровидения» за русский язык

Украинская писательница Лариса Ницой, известная своим скандальным поведением, раскритиковала исполнителей, которые участвовали в первом полуфинале отбора на "Евровидение-2020".
РЕН ТВ вчера в 21:18
Происшествия

В Астрахани учительницу заподозрили в интимной связи с подростком

В Астрахани следователи проводят проверку информации в СМИ о том, что в одной из школ города учительница вступила в интимную связь с учеником 9 класса.
Газета.Ru 02:15
Общество

Захарова оценила действия Японии в отношении карантинного лайнера

Власти Японии действуют хаотично в отношении круизного судна Diamond Princess, которое находится на карантине у порта Йокогама.
Мой Брянск 02:16
Авто

Nissan может приостановить сборку машин в России из-за коронавируса

Авторамблер 02:22
Кино

Стали известны победители кинопремии «Оскар-2020»

Лучшим фильмом признали "Паразиты". В Лос-Анджелесе состоялась 92-я церемония вручения кинопремии "Оскар". НАША рассказывает об ее итогах.
Наша Газета (г. Екатеринбург) вчера в 00:46
Происшествия

Посольство РФ: Погибшие в Таиланде дети оказались братом и сестрой

Получившие смертельные травмы при столкновении двух катеров у острова Пхукет в Таиланде оказались братом и сестрой из Челябинской области.
Российская газета вчера в 04:46
Культура

Ток-шоу с Собчак на Первом дебютировало выпуском о сестрах Хачатурян

Peterburg2.ru вчера в 18:28
Здоровье

В Челябинске врачей поликлиники предупредили о снижении зарплат

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о возможном снижении выплат предупредили медиков поликлиники ГКБ №5, обслуживающей жителей Курчатовского района Челябинска.
Новый День вчера в 10:08
Политика

Трамп пообещал создать «самые мощные» ядерные силы в мире

Ранее США заявляли, что договоренности с Россией должны включать не только те вооружения, которые подпадают под СНВ-3, но и другое оружие и средства доставки, которые еще только разрабатываются в России, включая маломощные ядерные устройства на новых средствах доставки.
РИА Новости вчера в 22:15
Происшествия

В новосибирском Институте горного дела СО РАН прошли обыски

Российская газета вчера в 03:33
Происшествия

В Симферополе арестован директор МУП «ГорТрансСервис»

Российская газета 02:37
Экономика

Чистая прибыль «Полюса» по МСФО в 2019 году выросла в 4,1 раза

"Полюс" в 2019 году увеличил чистую прибыль в 4,1 раза по сравнению с предыдущим годом, до 1,944 миллиарда долларов, следует из сообщения компании.
ПРАЙМ 02:07
Как работают Яндекс.Новости?
Главное