Lenta.ruDie Welt: торговля между Россией и Германией продолжает расти, несмотря на санкцииТорговля Германии с Россией продолжает расти, несмотря на эмбарго на уголь, золото, сталь и водку, говорится в материале обозревателя Die Welt Олафа Герсеманна.РИА НовостиОбозреватель Die Welt Олаф Герсеманн указал на провал санкций против России.Lenta.ruПо данным немецкого статистического ведомства, в июне страна заплатила за голубое топливо из России 3,5 миллиарда евро.РИА Новости"Все получилось против нашего расчета. <…> Россия сбалансирует свой бюджет и сможет оставлять больше газа в земле для будущей добычи. Чтобы потом еще больше миллиардов евро и рублей текли из Германии в Россию", — подытожил автор.РИА НовостиЧитать далееСвернутьФАНФАНИзвестияYakutsk.ruInfinicaRT на русскомЦарьградLive24РЕН ТВГазета.RuРамблерПодробнее о событииDie Welt: торговля Германии с Россией продолжает растиRT на русском15:44Издание Die Welt констатировало провал санкций Германии против РоссииФАН13:45Die Welt: торговля между Россией и Германией продолжает расти, несмотря на санкцииLenta.ru14:28Die Welt: Свежая статистика торговли России с Германией рушит надежды на эффект санкцийРоссийская газета14:11Die Welt: в ФРГ осознали провал санкций против РоссииInfinica13:46Die Welt признала, что санкции против России неэффективны, а торговля с Москвой продолжает растиРЕН ТВ14:38Die Welt признала, что статистика по торговле с Россией обрушила надежды на эффект санкцийРИА Новости12:22Показать ещёОценить389Поделиться