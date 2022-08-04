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Die Welt: торговля между Россией и Германией продолжает расти, несмотря на санкции

Торговля Германии с Россией продолжает расти, несмотря на эмбарго на уголь, золото, сталь и водку, говорится в материале обозревателя Die Welt
 Олафа Герсеманна.
РИА Новости
Обозреватель Die Welt Олаф Герсеманн указал на провал санкций против России.
Lenta.ru
По данным немецкого статистического ведомства, в июне страна заплатила за голубое топливо из России 3,5 миллиарда евро.
РИА Новости
"Все получилось против нашего расчета. <…> Россия сбалансирует свой бюджет и сможет оставлять больше газа в земле для будущей добычи. Чтобы потом еще больше миллиардов евро и рублей текли из Германии в Россию", — подытожил автор.
РИА Новости

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