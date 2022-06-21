По словам военного, в ходе стремительного наступления ВС РФ и НМ ЛНР был взят ключевой логистический центр и транспортная артерия, по которой украинские войска подвозили снабжение, в том числе боеприпасы и оружие, к позициям группировок ВСУ в районе населённых пунктов Орехово и Золотое.