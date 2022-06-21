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Die Welt: в Германии готовятся повысить уровень угрозы из-за ситуации с поставками газа

Правительство Германии готовится в ближайшие несколько дней повысить уровень угрозы в связи с ситуацией с поставками газа до второго из трех возможных.
Известия
Власти страны могут прибегнуть к такому плану действий в случае серьезного сокращения поставок газа или длительных технических проблем с соответствующей инфраструктурой или долгосрочных проблем с газовыми поставками.
Интерфакс
Также ранее во вторник агентство EFE сообщило, что Швеция вслед за Данией активизировала первый этап плана аварийного газоснабжения для западной и южной частей территории страны, готовясь к возможным перебоям поставок газа.
Интерфакс
Сокращение "Газпромом" поставок по "Северному потоку", как сообщалось, вызвано задержкой с ремонтом компрессорных турбин Siemens Energy.
Интерфакс

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