Власти страны могут прибегнуть к такому плану действий в случае серьезного сокращения поставок газа или длительных технических проблем с соответствующей инфраструктурой или долгосрочных проблем с газовыми поставками.
Также ранее во вторник агентство EFE сообщило, что Швеция вслед за Данией активизировала первый этап плана аварийного газоснабжения для западной и южной частей территории страны, готовясь к возможным перебоям поставок газа.
По словам военного, в ходе стремительного наступления ВС РФ и НМ ЛНР был взят ключевой логистический центр и транспортная артерия, по которой украинские войска подвозили снабжение, в том числе боеприпасы и оружие, к позициям группировок ВСУ в районе населённых пунктов Орехово и Золотое.
Шведское энергетическое агентство объявило о введении режима "раннего предупреждения" относительно газоснабжения Швеции и предупредило, что "может возникнуть ухудшение ситуации с газоснабжением", следует из пресс-релиза организации.