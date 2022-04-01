РИА НовостиDie Zeit: крупные торговые сети резко повысят цены на продуктыНемецкие торговые сети предупредили о значительном повышении цен на мясо, колбасу и масло, пишет Die Zeit со ссылкой на экспертов и представителей бизнеса.РИА Новости"Скоро мы увидим повышение на всех ценниках в супермаркетах", — заявил президент Торговой ассоциации Германии Йозеф Санктйоханзер.РИА НовостиДиректор по коммуникациям магазинов Aldi, в свою очередь, также предупредил о подорожании продуктов.РИА НовостиТем не менее, по словам главы Ассоциации немецких фермеров Йоахима Руквида, прогнозировать ситуацию на более долгий срок пока невозможно.ИА Красная ВеснаЧитать далееСвернутьПодробнее о событииНемцев ожидает повышение стоимости продуктовГлобалМСК.ру08:14Жителей Германии предупредили о значительном подорожании продуктовBanki Loans08:03Немцам пообещали резкое подорожание продуктовИА SM-News07:53Немцам пообещали серьезный рост цен на продуктыИА Красная Весна07:53Крупные торговые сети Германии резко повысят цены на продуктыОбщественная служба новостей07:26Die Zeit: крупные торговые сети резко повысят цены на продуктыРИА Новости07:12Показать ещёОценить42Поделиться