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Die Zeit: крупные торговые сети резко повысят цены на продукты

Немецкие торговые сети предупредили о значительном повышении цен на мясо, колбасу и масло, пишет Die Zeit со ссылкой на экспертов и представителей бизнеса.
РИА Новости
"Скоро мы увидим повышение на всех ценниках в супермаркетах", — заявил президент Торговой ассоциации Германии Йозеф Санктйоханзер.
РИА Новости
Директор по коммуникациям магазинов Aldi, в свою очередь, также предупредил о подорожании продуктов.
РИА Новости
Тем не менее, по словам главы Ассоциации немецких фермеров Йоахима Руквида, прогнозировать ситуацию на более долгий срок пока невозможно.
ИА Красная Весна

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