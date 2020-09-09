Die Zeit сообщила о новом типе «Новичка» в истории с Навальным
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Алексея Навального «отравили» новым типом «Новичка», пишет Die Zeit со ссылкой на источники. По данным издания, к такому выводу пришли специалисты Института фармакологии и токсикологии бундесвера после изучения проб.В источнике
С чего всё началось
Алексей Навальный был отравлен новым, ранее неизвестным, типом нервно-паралитического вещества «Новичок», сообщила газета Die Zeit
со ссылкой на источники.
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