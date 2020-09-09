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Die Zeit сообщила о новом типе «Новичка» в истории с Навальным

Алексея Навального «отравили» новым типом «Новичка», пишет Die Zeit со ссылкой на источники. По данным издания, к такому выводу пришли специалисты Института фармакологии и токсикологии бундесвера после изучения проб.В источнике
С чего всё началось
Алексей Навальный был отравлен новым, ранее неизвестным, типом нервно-паралитического вещества «Новичок», сообщила газета Die Zeit
 со ссылкой на источники.
Коммерсантъ14:50
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Интерфакс

Die Zeit назвала тех, кто помог Навальному выжить

Интерфакс15:23
RT на русском

Die Zeit сообщила о новом типе «Новичка» в истории с Навальным

RT на русском14:59
РБК

Die Zeit назвал спасителей Навального и отравивший его яд

РБК14:01
Московский Комсомолец

Алексея Навального в Томске могли отравить новым типом «Новичка»

Московский Комсомолец14:29
РИА Новости

Die Zeit написала о новом типе «Новичка» в ситуации с Навальным

РИА Новости14:23
ТАСС

Zeit: в Берлине считают, что Навальный выжил благодаря пилотам самолета и омским врачам

ТАСС14:19
Коммерсантъ

Die Zeit: российские спецслужбы отравили Навального новейшим типом «Новичка»

Коммерсантъ14:50

Роналду оформил 100-й и 101-й голы за сборную Португалии

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду продолжает бить рекорды: благодаря дублю в ворота Швеции нападающий стал вторым футболистом в истории, которому удалось достичь отметки в 100 голов за сборную, и первым в европейском футболе.
Газета.Ru05:22

Правительство одобрило выплаты на детей для безработных в сентябре

«Выплаты обеспечат дополнительную социальную поддержку около 2,8 миллиона граждан, признанных в установленном порядке безработными и имеющих детей в возрасте до 18 лет», — говорится в сообщении.
RT на русском09:30
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Член КС Белоруссии опровергла данные о подготовке переворота в стране

Нобелевский лауреат и член президиума координационного совета оппозиции Белоруссии Светлана Алексиевич заявила, что совет не готовил переворот и раскол в Белоруссии, а хотел начала в обществе диалога.
РИА Новости05:35
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РФС вынес вердикт по эпизоду с падением Азмуна в штрафной «Локомотива»

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза признала правильным решение арбитра Владимира Москалёва не назначать одиннадцатиметровый удар в эпизоде с падением нападающего «Зенита» Сердара Азмуна в штрафной «Локомотива» на 9-й минуте матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги (0:0), сообщает пресс-служба РФС.
Чемпионат11:47

Меркель анонсировала совместную реакцию ЕС по делу Навального

Реакция стран Евросоюза на ситуацию вокруг основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального последует после получения объяснений от России и будет общей для стран ЕС, сообщило агентство dpa со ссылкой на участников закрытого заседания фракции ХДС/ХСС в германском бундестаге.
Ведомостивчера в 11:55
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Басманный суд арестовал замминистра энергетики Анатолия Тихонова

Басманный суд в среду поздно вечером удовлетворил ходатайство следователя и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 8 ноября заместителю министра энергетики Анатолию Тихонову.
Российская газета14:50
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Адвокат Колесниковой сообщила о наличии ушибов у ее подзащитной

Людмила Казак, адвокат члена президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Марии Колесниковой, намерена обратиться к следствию с заявлением о проведении судмедэкспертизы из-за полученных ее подзащитной ушибов, сообщила в среду пресс-служба экс-претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико.
РИА Новости15:23
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